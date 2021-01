Endeavour Silver legt Produktions- und Kostenprognosen für 2021 vor und prognostiziert 3,6-4,3 Millionen Unzen Silber und 31.000-35.500 Unzen Gold oder 6,1-7,1 Millionen Unzen Silberäquivalent

Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) veröffentlichte heute die Produktions- und Kostenprognose für das Jahr 2021 für seine drei Silber-Gold-Minen in Mexiko: die Guanacevi-Mine im Bundesstaat Durango, die Bolanitos-Mine im Bundesstaat Guanajuato und die El Compas-Mine im Bundesstaat Zacatecas. Das Unternehmen legt auch seine Investitions- und Explorationsbudgets für das Jahr 2021 für die drei Minen und mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte vor (alle Dollarbeträge in US-Dollar).

Die wichtigsten Punkte der Produktions- und Kostenprognose 2021

Im Jahr 2021 wird eine Silberproduktion von 3,6 bis 4,3 Millionen Unzen und eine Goldproduktion von 31.000 bis 35.500 Unzen erwartet. Die Silberäquivalentproduktion wird auf 6,1 bis 7,1 Millionen Unzen bei einem Silber-Gold-Verhältnis von 80:1 prognostiziert.

Die konsolidierten Cash-Kosten und die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) im Jahr 2021 werden auf 7,00 bis 8,00 USD pro Unze Silber bzw. 19,00 bis 20,00 USD pro Unze Silber abzüglich der Gutschriften für Goldnebenprodukte geschätzt. Die Kosten werden voraussichtlich höher sein als 2020, da im Jahr 2021 höhere Förderabgaben und Bergbauabgaben gezahlt werden. Die Metallpreisannahmen für 2021 betragen 22 USD pro Unze Silber und 1.760 USD pro Unze Gold.

Bradford Cooke, CEO von Endeavour, kommentierte: ?Nachdem wir die operative Wende in unseren Minen Guanacevi und Bolanitos im Jahr 2020 abgeschlossen haben, prognostizieren wir für 2021 eine relativ konstante Leistung unserer Betriebe, wobei in den drei Minen die leicht höhere konsolidierte Produktion durch etwas höhere Betriebskosten ausgeglichen wird. Die Weiterentwicklung unseres Minenprojekts Terronera mittels der Machbarkeitsstudie und der Projektfinanzierung wird im ersten Halbjahr einen Schwerpunkt bilden.?

Dan Dickson, CFO von Endeavour, erläutert die Aussichten für 2021 in einem kurzen Video, auf das (hier) zugegriffen werden kann und das auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations unter Webcast verfügbar sein wird.

In Betrieb befindliche Minen

Bei Guanaceví wird die Produktion zwischen 1.000 Tonnen pro Tag (tpd) und 1.200 tpd und durchschnittlich bei 1.100 tpd aus den Erzkörpern Milache, SCS und P4E liegen. Ein erheblicher Teil der Produktion wird aus der Porvenir Cuatro-Erweiterung in den El Curso-Konzessionen gefördert. Die El Curso-Konzessionen wurden von einer dritten Partei ohne Vorabkosten, aber mit erheblichen Förderabgaben auf die Produktion geleast. Infolgedessen werden die Cash-Kosten pro Unze im Jahr 2021 steigen, obwohl die direkten Betriebskosten pro Tonne ähnlich wie 2020 sein sollten.

Bei Bolanitos wird die Produktion zwischen 1.000 tpd und 1.200 tpd und durchschnittlich 1.050 tpd aus den Gangsystemen Plateros-La Luz, Lucero-Karina und Bolanitos-San Miguel liegen. Es wird erwartet, dass die Erzgehalte den im Jahre 2020 abgebauten Gehalten ähneln, und die Cash-Kosten pro Unze; die direkten Kosten pro Tonne sollten ähnlich wie im Jahr 2020 sein.

Bei El Compas wird laut Vorhersage die Produktion der Mine El Compas voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 fortgesetzt. Neue Ressourcen, die in den Erzgängen Calicanto und Misie auf dem Konzessionsgebiet Calicanto entdeckt wurden, werden derzeit auf eine mögliche Aufnahme in den Minenplan geprüft.

Betriebskosten

Die Cash-Kosten abzüglich der Gutschriften für Goldnebenprodukte werden voraussichtlich 7,00 bis 8,00 USD pro Unze Silber betragen, die im Jahr 2021 gefördert werden. Die konsolidierten Cash-Kosten auf Nebenproduktbasis werden voraussichtlich bei 13,00 bis 14,00 USD pro Unze Silber und 1.000 bis 1.100 USD pro Unze Gold liegen.

Die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) abzüglich der Gutschriften für Goldnebenprodukte gemäß dem Standard des World Gold Council werden auf 19,00 bis 20,00 USD pro Unze produziertem Silber geschätzt. Wenn nicht zahlungswirksame Posten wie aktienbasierte Vergütungen ausgeschlossen werden, werden die AISC laut Vorhersage voraussichtlich im Bereich von 18,00 bis 19,00 USD liegen.

Die direkten Betriebskosten werden auf 105 bis 115 USD pro Tonne geschätzt, einschließlich Förderabgaben und spezieller Bergbauabgaben, die beide im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 voraussichtlich erheblich höher sein werden.

Das Management hat für seine Kostenprognosen für 2021 einen Silberpreis von 22 USD pro Unze, einen Goldpreis von 1.760 USD pro Unze und einen Wechselkurs für den mexikanischen Peso zu US-Dollar von 20: 1 verwendet.

Nachhaltige Kapitalinvestitionen

Im Jahr 2021 plant Endeavour, 32,8 Millionen USD in Kapitalprojekte zu investieren, hauptsächlich in Form nachhaltiger Investitionen in die drei in Betrieb befindlichen Minen, einschließlich 2,0 Millionen USD Wachstumskapital zur Aufrechterhaltung der Explorationskonzessionen und zur Abdeckung der Unternehmensinfrastruktur. Bei den aktuellen Metallpreisen sollten die nachhaltigen Kapitalinvestitionen durch den operativen Cashflow gedeckt werden.

Bei Guanacevi werden 16,7 Millionen US-Dollar in Kapitalprojekte investiert, von denen das größte die Entwicklung von 6,8 km an Minenzugang zu den Erzkörpern Milache, SCS und P4E für geschätzte 7,2 Millionen US-Dollar ist. Die zusätzlichen 9,5 Millionen US-Dollar werden für die Aufrüstung des Bergbaufuhrparks, den Erhalt der Standortinfrastruktur und die Erweiterung der Bergehalde verwendet.

Bei Bolanitos werden 14,1 Millionen USD in Kapitalprojekte investiert, darunter 7,8 Millionen USD für 5,3 km Minenentwicklung, um Zugang zu Reserven miound Ressourcen in den Gangsystemen Plateros-La Luz, Lucero-Karina und Bolanitos-San Miguel zu erhalten. Die zusätzlichen 5,9 Millionen US-Dollar werden für die Modernisierung des Bergbaufuhrparks, den Erhalt der Standortinfrastruktur, die Erweiterung der Bergehalde und den Arbeitsbeginn an einem neuen Portal für die Belen-Ressourcen verwendet.

Bei El Compas evaluiert das Management neue Bereiche für die zukünftige Produktion auf den Calicanto-Konzessionen und unterhalb der aktuellen Abbaubereiche im Erzgang Orito.

Neue Entwicklungsinvestitionen

Bei Terronera wird derzeit die Machbarkeitsstudie vorbereitet, die die Ergebnisse zusätzlicher technischer Studien und überarbeiteter Kostenschätzungen zu einem Preis von 1,0 Millionen USD im Jahr 2021 enthalten wird. Das Management hat ein Budget von 9,0 Millionen USD genehmigt, um die Machbarkeitsstudie durchzuführen und das Projektteam zu erweitern, den Standort vorzubereiten und Geräte mit langen Lieferzeiten zu beschaffen, damit nach Abschluss der Machbarkeitsstudie die Entwicklungsarbeiten beginnen können. Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie und der Genehmigung durch das Board wird das Management ein überarbeitetes Programm und Budget für das Projekt veröffentlichen.

Explorationsbudget

Im Jahr 2021 plant das Unternehmen, 10,2 Millionen US-Dollar Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 50.000 m auf sogenannten ?Brownfield?-Projekten in der Nähe der drei Minenstandorte, ?Greenfield?-Explorationsprojekte und technische Entwicklungsarbeiten für Minen und Konzessionsgebiete in seinem Portfolio auszugeben.

In den Minen Guanacevi und Bolanitos sind 11.500 m an Kernbohrungen zu einem Preis von 3,9 Millionen USD geplant, um Reserven zu ersetzen und Ressourcen zu erweitern.

Bei Terronera, Parral und Paloma sind 27.000 m an Kernbohrungen zu einem Preis von 6,3 Millionen US-Dollar geplant. Die Genehmigungsverfahren für die Bohrungen auf dem Aida-Projekt in Chile sind weiterhin im Laufen.

Veröffentlichung der Finanzergebnisse 2020 und Telefonkonferenz

Die konsolidierten Ergebnisse für das vierte Quartal und zum Jahresende 2021 werden am Montag, den 1. März 2021 vor Markteröffnung veröffentlicht. Am selben Tag findet um 10:00 Uhr PT (13:00 Uhr ET) eine Telefonkonferenz statt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die untenstehenden Nummern. Ein Passwort ist nicht erforderlich.

Gebührenfrei in Kanada und den USA: 1-800-319-4610

Lokal aus Vancouver: 604-638-5340

Außerhalb Kanadas und der USA: +1 604-638-5340

Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet. Sie können diese Aufzeichnung unter der Rufnummer 1-800-319-6413 in Kanada und den USA (gebührenfrei) oder unter +1 604-638-9010 (außerhalb Kanadas und der USA) abrufen. Das erforderliche Passwort lautet 5891#. Die Audiowiedergabe und eine schriftliche Abschrift werden auch auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com verfügbar sein.

Über Endeavour Silver – Endeavour Silver Corp. ist ein mittelgroßes Edelmetall-Bergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera zu einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um sein Ziel, ein führender Senior-Silberproduzent zu werden, zu erleichtern.? Unsere Philosophie der sozialen Integrität des Unternehmens schafft Wert für alle Interessengruppen.

