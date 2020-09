EndlichÜbersicht dank der COSYS Paketshop App

Viele Paketshops haben wortwörtlich mit dem stetig steigenden Paketaufkommen zu kämpfen. Wenn ein Paket verloren geht, kann das schnell zu einem erheblichen Schaden führen. Damit Ihnen das nicht passieren kann, hat COSYS die?Paketshop Cloud?Lösung entwickelt.

App

Die?Paketshop Cloud?App setzt sich aus den zwei Modulen Paketannahme und Paketabholung zusammen. Über das Modul Paketannahme lassen sich Pakete per Barcode scannen und daraufhin mit den entsprechenden Informationen wie Kunde, Paketgröße, Lieferant usw. versehen. Zudem lassen sich hier noch Fotos erfassen und neue Kunden anlegen.

Nach Betreten des Moduls Paketabholung, wählen einfach den Kunden, der seine Pakete abholen möchte, aus einer Liste aus. In dieser Liste können Sie den Kunden auch über eine Kundennummer oder einen Namen suchen. Darauf werden Ihnen alle Pakete angezeigt, die für den Kunden vorliegen. Zuletzt scannen Sie alle Pakete noch einmal gegen, die Sie dem Kunden übergeben möchten und erfassen eine Unterschrift vom Abholer.

COSYS WebDesk

Den?COSYS WebDesk?können Sie auf dem PC über einen beliebigen Browser aufrufen. Über den COSYS WebDesk können Sie alle Sendungssverläufe, Unterschriften und Fotos einsehen. Auch die Administration von Benutzer(rechten) und die Verwaltung der Stammdaten (Kunden, Speditionen, Status, Sendungstypen) können Sie hier vornehmen.

Backend

Alle erfassten Daten werden auf dem mobilen Gerät gespeichert, um die offline Fähigkeit der App zu gewährleisten. Besteht eine Internetverbindung, werden diese in das?Backend?hochgeladen. Das Backend kann ganz bequem über COSYS in der?Cloud?gehostet werden. So greifen Sie global ohne eigenen IT-Aufwand auf Ihre Daten zu. Eine?Serverinstallation?(On Premise) beim Kunden führen wir jedoch auch gerne für Sie durch.

Komplettlösung ? rundum versorgt

COSYS bietet für Ihren Paketshop eine Komplettlösung:?Hardware,?Software?und?Services?wie?Reparaturen?und?Kunden-Support. Mit Lösungen aus einer Hand haben Sie einen zentralen Ansprechpartner, der Ihre Prozesse und Wünsche bereits kennt.

Informieren Sie sich noch heute, besuchen unsere?Webseite,?schreiben?uns oder rufen uns direkt an unter: +49 5062 900 0.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.