Endspurt in den Bayerischen Businessplan Wettbewerben

Innovative Gründer, die mit ihrer Geschäftsidee den Markt erobern wollen, können sich noch bis 26.05.2020 für die finale Phase in den Bayerischen Businessplan Wettbewerben von BayStartUP als Teilnehmer registrieren (www.baystartup.de) und ihre Businesspläne über ein sicheres Online-Tool einreichen. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist eine solide Geschäftsplanung essenziell für Startups. Dabei unterstützen die Wettbewerbe. Alle Teilnehmer ? nicht nur die Sieger ? erhalten umfangreiches schriftliches Expertenfeedback auf ihre Geschäftsideen. Den Siegerteams in Phase 3 winken zudem Siegerprämien von insgesamt 52.500 Euro. Alle Informationen, Bewerbungsvoraussetzungen und Termine finden Interessierte unter www.baystartup.de, ein Quereinstieg auch jetzt in die finale Wettbewerbsphase ist möglich. Das Online-System ordnet die Teilnehmer automatisch entsprechend ihrer Herkunft dem Münchener Businessplan Wettbewerb (für Startups aus ganz Südbayern) oder dem Businessplan Wettbewerb Nordbayern zu.

Schwerpunkt in Wettbewerbsphase 3 ist das Thema Finanzplanung und Realisierung, die Jury erwartet ein Geschäftskonzept von ca. 30 Seiten. ?Eine gute Planung ist bereits wichtig, wenn die Wirtschaft rund läuft ? momentan müssen Startups aber ganz besonders darauf achten?, sagt Sebastian Bock, Leiter im Businessplan Wettbewerb Nordbayern. Eine auf die momentane Situation angepasste Finanzplanung und klare Aussagen zum aktuellen Status seien da ebenso essenziell wie ein realistischer Fahrplan für die Zukunft. ?Gerade jetzt die richtigen Argumente zu finden, warum das eigene Geschäftsmodell tragfähig ist und wie man das mit Zahlen untermauern kann, lernen Gründer mit dem Wettbewerb.?

Die sewts GmbH hat dieses Jahr bereits erfolgreich an Phase 1 und 2 am Münchener Businessplan Wettbewerb teilgenommen. Mitgründer Alexander Bley: ?Für uns ist besonders die konstruktive Kritik und das Feedback der Juroren wichtig. Dadurch können wir nicht nur unseren Businessplan weiter verbessern, sondern müssen unser gesamtes Businessmodell kritisch hinterfragen. Außerdem ist es besonders hilfreich, dass der Wettbewerb in drei Phasen aufgeteilt ist. Damit kann man die Arbeit über mehrere Wochen verteilen und sehr gut in seinen Alltag integrieren.?

Die nun stattfindende dritte Phase in den Bayerischen Businessplan Wettbewerben führt die Teams zum Finale. Auf die jeweils drei Gewinner in Nord- und Südbayern warten hier Siegerprämien in Höhe von insgesamt 52.500 Euro und die Chance auf Einladungen zu hochkarätigen Pitchveranstaltungen aus dem Investoren-Netzwerk von BayStartUP.

Details zur dritten Wettbewerbsphase und Bildmaterial zum Download ? BayStartUP: https://transfer.byscloud.de/s/bgW59A8nYE95aAy

BayStartUP ist das bayerische Startup-Netzwerk für Gründer, Investoren und Unternehmen. Mit den Bayerischen Businessplan Wettbewerben, einem umfangreichen Coaching-Angebot und Europas größtem Investoren-Netzwerk unterstützt es Startups bei der Optimierung ihrer Strategie, dem Aufbau ihres Unternehmens und der Suche nach Gründungs- und Wachstumskapital. Für private und institutionelle Investoren sichert BayStartUP einen qualifizierten Dealflow und bietet Startup-Insights auf exklusiven Business-Angel-Meetings und Investorenkonferenzen. Mit bundesweiten Startup-Industrie-Matchings und konzeptionellen Angeboten berät BayStartUP etablierte Unternehmen bei der Entwicklung geeigneter Strategien für die Zusammenarbeit mit Startups. Über BayStartUP haben Gründer Kontaktchancen zu rund 300 aktiven Business Angels sowie über 100 institutionellen Investoren. Seit 2015 vermittelte BayStartUP über 263 Mio. Euro Kapital in 259 aktiv betreuten Finanzierungsrunden mit einem Volumen jeweils zwischen 50.000 und 6 Mio. Euro. Durch BayStartUP begleitete Unternehmen sind mit über 13.100 Mitarbeitern am Markt aktiv und erwirtschaften einen Umsatz von fast 1,4 Mrd. Euro (Stand 2017). Darunter sind acht Börsengänge und Erfolgsgeschichten wie Flixbus, eGym, Magazino, Voxeljet, numares, Transporeon oder die va-Q-tec AG.

