Energiewende braucht Rohstoffe

Es gibt Rohstoffe, die besonders gebraucht werden wie Kupfer, Nickel, Silber oder Platin, um die Zukunft grüner zu machen.

Mit einer beschleunigten Nachfrage nach bestimmten Metallen wird in den kommenden Jahren gerechnet. Dabei ist diese Nachfrage global und nicht nur von wenigen Ländern verursacht. Eigentlich ein Megatrend, der von einer US-Dollar-Schwäche noch angetrieben wird. Hier sollten Rohstoff-Investoren hellhörig werden. Ob es ein Superzyklus wird oder nicht, die Zeit ist jedenfalls aufregend was bestimmte Rohstoffe anbelangt. Einer der besonders interessanten Rohstoffe ist Zink. Im vergangenen Jahr gab es ein Defizit am Zinkmarkt. Schuld waren Minenstörungen.

Die Nachfrage hingegen hat sich im Pandemiejahr 2020 sehr rasch erholt, vor allem in China. Denn Stahl war und ist stark nachgefragt und da ist Zink mit dabei als Korrosionsschutz. Auch für das laufende Jahr sind die Nachfrageaussichten äußerst robust. Und der Markt für raffiniertes Zink im Jahr 2021 weist nur einen bescheidenen Überschuss aus, Lagerbestände sind immer noch niedrig und die Nachfrage ist hoch. Ein langanhaltendes Überangebot ist nicht zu erwarten.

Zwar gibt es in China viele neue Minenprojekte, außerhalb Chinas jedoch nicht. Und in China wirken starke Umwelteinschränkungen, die die Kapazitäten der Schmelzen nach unten drücken können. Ein höheres Minenangebot wird, so wird erwartet, dafür verwendet werden geringe Konzentratbestände wieder aufzufüllen. Da auch in neue Minen wenig investiert wurde, sollten die Aussichten für den Zinkpreis sehr gut sein, ebenso für die Gesellschaften, die Zink in ihren Projekten besitzen wie Osisko Metals oder Griffin Mining.

Griffin Mining – https://www.youtube.com/watch?v=hhJhEXrVYrg – ist Chinas größter Zinkproduzent. Aus seiner Caijianying-Mine kommen Zink, Gold, Silber und Blei. Der Betriebsgewinn ist im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent angestiegen.

Osisko Metals – https://www.youtube.com/watch?v=vzBAY7IIx6c&t=349s – konzentriert sich auf Basismetalle und besitzt äußerst hochwertige Zinkprojekte in den Northern Territories und in New Brunswick. ?

