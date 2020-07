ENGIE Deutschland eröffnet Standort im Raum Aachen

-ENGIE Deutschland wächst in Nordrhein-Westfalen und eröffnet im Raum Aachen den achten NRW-Standort

-Künftig berät ein erfahrenes Expertenteam mehr als 300 Kunden aus Industrie und Forschung in allen Fragen rund um die gebäudetechnische Ausstattung

Köln/Aachen, 9. Juli 2020 – Die ENGIE Deutschland GmbH hat einen neuen Standort in Aachen eröffnet. Damit baut der deutschlandweit führende Spezialist für Technik, Energie und Service sein Vertriebsnetz in Nordrhein-Westfalen weiter aus: “Der Standort Aachen spielt strategisch eine wichtige Rolle für ENGIE Deutschland; nicht zuletzt, da sich unsere Firmenzentrale seit vielen Jahren im nahen Köln befindet. In Nordrhein-Westfalen verfügen wir über einen etablierten Kundenstamm. Wir freuen uns, räumlich näher an unsere Kunden im Großraum Aachen zu rücken und ihnen ab sofort noch kürzere Wege und schnellere Abläufe zu garantieren”, sagt Sven Gelezas, Prokurist und Regionalleiter Region West im Geschäftsbereich Building Services der ENGIE Deutschland. Sven Gelezas ist verantwortlich für den neuen Standort, der vor Ort von Heinz-Josef Lentzen geleitet wird. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Realisierung von individuellen Kundenlösungen in Bereich Building Services, der effizienteren Verzahnung von Prozessen und der modernen Ausrüstung von Immobilien. Weiterhin zeichnet sich das Team durch eine hohe Expertise bei kältetechnischen Anliegen aus, wie Sven Gelezas erläutert: “Wir sind spezialisiert auf den Bau von energetisch optimierten, umweltverträglichen Kälteanlagen. Dabei setzen wir nach Möglichkeit auf natürliche Kältemittel wie CO2 und NH3 sowie Isobutan.” Dafür arbeitet das Aachener Team eng mit Kollegen aus weiteren Geschäftsbereichen der ENGIE Deutschland zusammen, insbesondere mit den Kälte- und Wärmespezialisten der ENGIE Refrigeration und den Experten der Niederlassung “Test Benches und Environmental Simulation” (TBES; Prüfstandtechnik und Umweltsimulation).

Kundennähe als Basis für weiteres Wachstum

Im Großraum Aachen wird das ENGIE-Team künftig mehr als 300 Kunden betreuen. Dazu zählen namhafte Industrieunternehmen aus den Bereichen Lebensmittel, Arzneimittel und Stahlverarbeitung ebenso wie Krankenhäuser sowie Forschungs- und Bildungseinrichtungen. “Aufgrund der hohen Unternehmens- und Wissenschaftsdichte sehen wir in der Region Aachen großes Potenzial für weiteres Wachstum. Klares Ziel ist es, unsere Marktposition in Nordrhein-Westfalen auszubauen und neue Kunden von unseren Produkt- und Serviceleistungen zu überzeugen”, führt Sven Gelezas aus. Der neue Standort der ENGIE Deutschland befindet sich in der Industriestraße in Aldenhoven.