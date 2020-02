Enscape stellt Version 2.7 seiner Echtzeit-Rendering-Software vor

Neue BIM-gesteuerte Arbeitsabläufe und

verbesserte Leistung machen Enscape zur perfekten Ergänzung des

Gebäude-Design-Prozesses.

Enscape, führender Anbieter von Echtzeit-Rendering- und

Visualisierungstechnologie für den globalen Architektur-, Ingenieur- und

Baumarkt (AEC), kündigt die Version 2.7 von Enscape an. Diese neueste Version

zeichnet sich aus durch verbesserte Leistung, Qualitätsverbesserungen und neue

BIM-gesteuerte Workflows.

“Die Verbesserung von BIM-Workflows und Benutzerfreundlichkeit sind die

wesentlichen Aspekte in Version 2.7″, so Mortiz Luck, CEO und Mitbegründer von

Enscape. “Daten und Bauzeichnungen sind der Schlüssel für jeden BIM-Prozess. In

dieser Version können Anwender beides nutzen, um ihren Design- und

Visualisierungsprozess effektiver und effizienter zu gestalten.”

Enscape 2.7 nutzt die Vorteile des “I” in BIM voll aus. Bei der Auswahl von

Objekten in Enscape werden jetzt die zugehörigen BIM-Informationen wie

Abmessungen, Herstellerangaben und Preise angezeigt. Durch die Integration von

Daten in den 3D-Präsentations-Workflows können Benutzer interagieren und ihre

Entwürfe präsentieren. Fragen zu Objekten lassen sich jetzt während der

Design-Review-Sitzungen sofort beantworten.

Und mit den neuen voreingestellten orthografischen Ansichten können Sie Ihre

Entwürfe aus neuen Blickwinkeln betrachten. Sie müssen nicht mehr zwischen BIM

und Enscape wechseln, um die gewünschten 2D-Ansichten zu generieren. Mit nur

einem Klick können Sie aus Ihren Enscape-Modellen 2D-Grundriss-, Abschnitts- und

Aufrissansichten erstellen, um Kunden und Bauherren die Designabsicht und

Konstruierbarkeit besser zu vermitteln.

Die Version 2.7 enthält eine Reihe von Erweiterungen und Verbesserung der

Benutzerfreundlichkeit, um den 3D-Rendering-Prozess schneller und realistischer

zu gestalten:

– Mehr als 200 neue Elemente, darunter eine große Vielfalt an Tisch-

und Stehlampen und neue Umgebungsgebäudemodelle, die das Platzieren

der Designs in großen städtischen Umgebungen oder kleinen

Nachbarschaftsszenen erleichtern.

– Neue deutschsprachige Ausgabe.

– Verbesserte Leistung, verbessertes Rendering und verbesserte

Atmosphäreneffekte.

Weitere Informationen

Informationen zu Enscape GmbH

Enscape mit Sitz in Karlsruhe, Deutschland, und New York, USA, wurde 2017

gegründet und hat sich in der internationalen Architektur-, Ingenieur- und

Bauindustrie (AEC) fest etabliert. Sein Produkt ermöglicht die Erstellung

hochwertiger 3D-Echtzeit-Visualisierungen auf der Grundlage vorhandener

Planungsdaten. Darüber hinaus können Videos, Panoramen und VR-Simulationen

automatisch abgeleitet werden. Unternehmen in mehr als 80 Ländern und 85 % der

international renommierten TOP100-Architekturbüros nutzen Enscape. Weitere

Informationen finden Sie auf www.enscape3d.com.

