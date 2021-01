Entdeckung von „The Hurricane”, zwei neuen großen leitfähigen Zielgebieten in Rock & Roll, durch VTEM©-Untersuchung



Vancouver, BC: Etruscus Resources Corp. (CSE: ETR) (OTC: ETRUF) (FWB: ERR) (das Unternehmen oder Etruscus) freut sich, die Entdeckung einer neuen Mineralisierungszone mit hoher Priorität im Konzessionsgebiet Rock & Roll des Unternehmens bekannt zu geben, das sich im Revier Eskay im ressourcenreichen Goldenen Dreieck (Golden Triangle) von BC befindet. Mit einer luftgestützten VTEM©-Untersuchung, die in der Explorationssaison 2020 durchgeführt wurde, wurden zwei Zielgebiete entlang von Hurricane entdeckt.

The Hurricane bezeichnet zwei starke geophysikalische Konduktoren, die sich in den vor kurzem abgesteckten Konzessionen 15 km nordwestlich der Lagerstätte Black Dog befinden. Bei Eingang der VTEM©-Daten wurde Hurricane aufgrund seiner Lage innerhalb der vorteilhaften Stratigrafie von Black Dog in der Upper Stuhini Group sofort auf hohe Priorität hochgestuft und durch Probenahme, Prospektion und Kartierung in der Explorationssaison 2020 weiter erkundet.

Die jüngste Entdeckung von Hurricane war allein durch einen größeren Gletscherschwund möglich. Die bisherige Gletscherdecke verhinderte eine tiefergehende historische Exploration. Mit der jüngsten Freilegung dieser äußerst viel versprechenden Zielgebiete erhält die Folge-Exploration bis zur vorläufigen Probenahme in der Explorationssaison 2021 höhere Priorität.

Wichtige Daten zu Hurricane:

– Mittels VTEM© wurde ein konduktiver Trend von ca. 3,3 km x 0,5 km mit zwei stärkeren Lappen entdeckt, die sich entlang dieser Streichlänge konzentrieren. Es wurde festgestellt, dass die Leitfähigkeitswerte jenen, die in der Lagerstätte Black Dog vorherrschen, sehr ähnlich sind.

– Die Stratigrafie von Upper Stuhini ist für VMS sowie eine mögliche epithermale Mineralisierung günstig. Dieses Paket mit feinkörnigen, kalkhaltigen Sedimenten, schwarzem Argillit und marinem Vulkangestein hat starke Ähnlichkeit mit dem Gestein in der Lagerstätte Black Dog.

– 743 ha wurden abgesteckt, um die Fläche mit dem zweiten Konduktor zu erfassen. Das Unternehmen verfügt inzwischen über die Konzessionen, die beide Konduktoren umgeben.

– Das Unternehmen plant die Durchführung eines umfangreichen Explorationsprogramms, das Anfang 2021 starten soll. Phase 1 wird sich auf eine signifikante Länge der Konduktoren konzentrieren, die noch kartiert, prospektiert oder beprobt werden müssen. Ein Bohrprogramm ist für Phase 2 geplant.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55080/ETR_130121_DEPRcom.001.png

Während der Explorationssaison 2020 hat das Unternehmen die geochemischen Untersuchungen, die Mengenproben und die Schürfgrabungen in einer Reihe wichtiger Gebiete entlang der 3,3 km Streichlänge von Hurricane abgeschlossen. Die bisher erhaltenen Ergebnisse der geochemischen Gesteinsproben zeigen anomale Silber- und Kupferwerte. Weitere Ergebnisse aus den Mengen- und Schürfproben werden demnächst erwartet.

Die vor kurzem kartierte Geologie um die Hurricane-Zielgebiete herum ist jener sehr ähnlich, in der sich die Lagerstätte Black Dog befindet. Beide Gebiete sind mit Kalksteinpaketen überlagert, enthalten einen einzigartigen kristallinen Lapilli-Tuffstein und schwarzen, kohlehaltigen Argillit/Schlammstein. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, dass die mittels der neuen VTEM©-Daten festgestellten Konduktoren eine weitere Linse im System Black Dog darstellen.

Dr. Dave R. Webb, Vice President für Exploration, fasst Hurricane wie folgt zusammen: Wir sind in Bezug auf die Hurricane-Konduktoren optimistisch. Das Gebiet liegt in einer viel versprechenden Stratigrafie, von der bekannt ist, dass sie eine edelmetallreiche VMS-Mineralisierung enthält. Wir haben in Hurricane zwei leitfähige Zielgebiete identifiziert: eines mit einer Länge von 800 m und einer Breite von 250 m und ein zweites 900 m weiter in Streichrichtung mit einer Länge von 420 m und einer Breite von bis zu 150 m. Beide Zielgebiete weisen sehr niedrige magnetische Reaktionen auf, was ähnlich wie in der Lagerstätte Black Dog ist, die 15 km südöstlich liegt. Mit unseren Vorerkundungsarbeiten hatten wir geplant, das Stuhini-Gestein in unserem Konzessionsgebiet auf Anzeichen für weitere VMS-Ziele zu untersuchen; erste Beurteilungen zeigen Konzentrationen von Elementen, die mit VMS-Zielen in Verbindung stehen. Angesichts sehr begrenzter historischer Arbeiten in diesem Gebiet und der neuen Daten aus der bisher ersten VTEM©-Untersuchung bietet Hurricane ausgezeichnetes Potenzial für eine neue hochgradige Mineralisierung.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55080/ETR_130121_DEPRcom.002.jpeg

Über Etruscus

Etruscus Resources Corp. ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung seiner zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Konzessionsgebiete Rock & Roll und Sugar gerichtet ist. Die Konzessionsgebiete erstrecken sich über insgesamt 27.880 Hektar in der Nähe der ehemaligen Mine Snip in der ertragreichen Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia.

Etruscus notiert unter dem Kürzel ETR an der Canadian Securities Exchange und unter dem Kürzel ERR an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen verfügt über 28.514.306 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.