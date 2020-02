Entdeckungsbohrungen zeigen 105,9 Meter mit 188 Gramm pro Tonne Silberäquivalent auf Discovery Metals Cordero Projekt in Mexiko

Discovery Metals Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF) (“Discovery” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/play/discovery-metals-well-financed-for-development-further-exploration-at-cordero/ ) freut sich, die Ergebnisse des zweiten Satzes von Diamantbohrlöchern bekannt zu geben, die auf seinem Vorzeigeprojekt Cordero (“Cordero” oder “das Projekt”) im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua abgeschlossen wurden. Discovery erwarb Cordero durch die Übernahme von Levon Resources Ltd. (“Levon”) im August 2019. Die Bohrlöcher sind Teil des bereits früher angekündigten Bohrprogramms der Phase 1 mit einer Länge von 30.000-35.000 Metern (?m”), das bis 2020 abgeschlossen werden soll. Der Schwerpunkt dieses Programms liegt auf der Definition und Abgrenzung von Gebieten mit hochgradiger Mineralisierung innerhalb der bestehenden Cordero-Ressource.

Taj Singh, Präsident und CEO, erklärte: “Wir sind mit diesem zweiten Satz von Bohrergebnissen zufrieden, da er das oberflächennahe hochgradige Potenzial von Cordero weiter bestätigt. Die bisher abgeschlossenen Bohrungen zeigen eindeutig, dass es eine ausgezeichnete Kontinuität und höhere Gehalte innerhalb der in der Brekzie enthaltenen Mineralisierung gibt. Mit der Aufnahme von zwei neuen Bohrgeräten im Januar freuen wir uns, dass sich nun vier Bohrgeräte auf Cordero drehen, und wir freuen uns auf die Ergebnisse dieser erhöhten Bohraktivität in den nächsten Quartalen”.

DISKUSSION:

Der Schwerpunkt von Discovery auf Cordero liegt auf der Aufwertung des wirtschaftlichen Potenzials des Projekts durch das Verständnis der Natur der höhergradigen Zonen innerhalb des größeren mineralisierten Systems. Auf der Grundlage der Überprüfung früherer Arbeiten durch Discovery und der Neuaufzeichnung von Kernen aus historischen Bohrungen wird derzeit davon ausgegangen, dass eine hochgradige Mineralisierung vorwiegend mit zwei Arten von Mineralisierungen in Verbindung gebracht wird: (1) Sulfidmineralisierung innerhalb eines Brekzienwirts; und (2) diskrete Sulfidadern. Ziel des Phase-1-Programms ist es, ein Verständnis der Geologie, der Geometrie (Streich, Neigung, Ausrichtung) und der Kontrollen dieser Mineralisierungsstile zu erlangen, um die höhergradigen Zonen zu definieren und abzugrenzen.

Bisher wurden 23 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 8.214 m fertiggestellt, die Ergebnisse von 15 Bohrlöchern stehen noch aus. Alle Bohrlöcher wurden im südwestlichen Teil des Ressourcengebiets, wie von Levon (3) definiert, gebohrt und ungefähr senkrecht zum nordöstlichen Trend der höhergradigen Blöcke gebohrt, die im Levon-Ressourcenmodell beschrieben sind.

Die Bohrlöcher C19-297 bis C19-306 bilden den zweiten Satz der von Discovery veröffentlichten Bohrergebnisse (siehe Pressemitteilung vom 8. Januar 2020 für die Ergebnisse der Bohrlöcher C19-293 bis C19-296). Sieben der zehn Bohrlöcher waren erfolgreich bei der Suche nach einer hochgradigeren Sulfidmineralisierung innerhalb eines Brekzienwirts. In mehreren Bohrlöchern wurde die Mineralisierung auch in Dazit und Sedimentgestein in der Nähe der mineralisierten Brekzien durchschnitten. Die Sulfidmineralisierung besteht vorwiegend aus Sphalerit, Bleiglanz und Pyrit als Brekzienmatrixfüllung innerhalb der von der Dazitklasse dominierten Brekzien.

Die Bohrlöcher C19-297 und C19-303 durchschnitten eine Sulfid-Ader-Mineralisierung, wobei die wichtigsten Abschnitte 1,1 m mit 1.533 g/t AgEq (2) und 0,6 m mit 1.569 g/t AgEq (2) umfassen. Das Unternehmen wird eine Kartierung der historischen Untertagearbeiten durchführen, um sein Verständnis der strukturellen und geologischen Kontrollen der Sulfidadern zu verbessern. Die Bohrungen der Aderziele werden im Laufe des zweiten Quartals nach Abschluss der Anfangsphase des Kartierungsprogramms fortgesetzt.

Unterstützende Karten und Abschnitte, Bohrlochstandorte und vollständige Untersuchungsergebnisse finden Sie unter dem folgenden Link: https://dsvmetals.com/site/assets/files/5187/20200212_pr_plan_map_sections_assays.pdf

Eine vollständige Version dieser Pressemitteilung mit unterstützenden Karten und Abschnitten finden Sie unter dem folgenden Link: https://dsvmetals.com/site/assets/files/5361/2020-02-12-dsv-nr.pdf

EXPLORATIONSPROGRAMM 2020:

Das Bohrprogramm der Phase 1 wird 30.000-35.000 m Bohrungen umfassen. Ungefähr 6.000 m des Bohrprogramms wurden 2019 abgeschlossen. Der Rest des Bohrprogramms wird voraussichtlich in den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 abgeschlossen werden. Der Großteil der Bohrungen im Jahr 2020 wird sich auf eine hochgradige Brekzienmineralisierung konzentrieren, während der Rest auf eine Sulfid-Ader-Mineralisierung abzielt. Die Ergebnisse von Phase 1 werden in Verbindung mit dem laufenden Neuaufzeichnungsprogramm der historischen Bohrkerne in eine aktualisierte Ressourcenschätzung für Cordero einfließen, die Anfang 2021 abgeschlossen werden soll.

Zusätzlich zu diesen Arbeiten rechnet das Unternehmen mit dem Abschluss der metallurgischen Testarbeiten in der zweiten Hälfte des Jahres 2020. Discovery geht auch davon aus, dass die Aufklärungsziele auf dem großen 35.000 Hektar großen Cordero-Grundstückspaket durch Kartierung, Probenahme und Interpretation einer kürzlich abgeschlossenen, grundstücksweiten geophysikalischen Untersuchung bis zum Jahr 2020 bohrbereit sein werden.

Das gesamte Explorationsbudget für Cordero in 2020 beträgt 11 Millionen C$. Das Unternehmen ist gut positioniert, um dieses Explorationsprogramm zu finanzieren, da es zum 1. Januar 2020 über Barmittel von ca. 24 Millionen C$ verfügt.

Über das Cordero-Projekt

Cordero liegt am östlichen Rand der Sierra Madre Occidental im nördlichen Teil des zentralmexikanischen Silbergürtels, Mexikos wichtigstem Porphyr- und Karbonat-Ersatzlagerstätten-Distrikt. Die Mineralisierung bei Cordero ähnelt in ihrer Art den bekannten nahegelegenen Edelmetallminen und -projekten (z.B. die Peñasquito-Mine der Newmont Corporation und Orla Mining Ltd. Camino Rojo-Projekt). Das Mengenpotential der Lagerstätte Cordero wurde von Levon erstmals 2009 erkannt und die Ressource wurde durch 132.000 m Bohrungen in 292 Löchern definiert. Die jüngste Ressourcenschätzung (3) (siehe Tabelle unten) wurde 2018 veröffentlicht (technischer Bericht auf der Website von Discovery und Levons SEDAR-Profil) und basierte auf einem Basisfall-Cutoff-Gehalt von 15 g/t AgEq. Die Tabelle enthält eine Sensitivitätsanalyse, die auch Tonnage- und Gehaltschätzungen bei höheren AgEq-Cutoff-Gehalten innerhalb der Ressourcenhülle zeigt.

Die historischen Bergwerke und Aussichten in Cordero gehen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Derzeit gibt es bei Cordero etwa 40 identifizierte flache, vertikale Schächte und damit in Zusammenhang stehende Grubenbauten, die im Allgemeinen entlang der zu Tage tretenden, nach Südwesten streichenden, hochgradigen Silber-Zink-Blei-Gold-Sulfid-Adern sowie der hochgradigen Skarn-Mineralisierung erschlossen sind. Einheimische artisanale Bergleute berichten, dass der größte Teil der früheren und jüngsten Produktion aus der direkten Verschiffung von Erz bestand, das in der nahe gelegenen Stadt Parral handverlesen, verschifft und verarbeitet wurde. Trotz einer langen Bergbaugeschichte wurden diese Adern noch nie durch Bohrungen erkundet und haben das Potenzial, die hochgradige Mineralisierung bei Cordero erheblich zu steigern.

Über Discovery

Discovery Metals Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF) ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Kanada, das sich auf historische Bergbaugebiete in Mexiko konzentriert. Das Flaggschiff von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Cordero im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Das 35.000 Hektar große Grundstück erstreckt sich über einen großen Bezirk, der die angekündigte Ressource sowie zahlreiche Explorationsziele für Diatrem-Lagerstätten mit großen Tonnagen, Porphyrähnlich und Karbonat Ersatzlagerstätten beherbergt. Darüber hinaus erforscht Discovery auch mehrere hochgradige Karbonat-Ersatz-Silber-Zink-Blei-Vorkommen in einem Landpaket von etwa 150.000 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Coahuila. Der Landbesitz enthält zahlreiche historische Erzbergwerke mit direkt versendbarem Erz und eine bedeutende untertägige Erschließung. Es wurden bisher keine Bohrtests durchgeführt.

Im Auftrag des Vorstands,

Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA,

Präsident, Geschäftsführer und Direktor

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

www.resource-capital.ch

TECHNISCHE HINWEISE UND REFERENZEN:

1 Alle Ergebnisse in dieser Pressemitteilung sind gerundet. Die Proben sind unverschnitten und unverdünnt. Die Breiten sind gebohrte Breiten (nicht die wahren Breiten). Die Verbundwerkstoffe für diese Freisetzung wurden bei einem AgEq-Cutoff von 25 g/t gewählt, wobei nicht mehr als 5 m Material unterhalb des Cutoff-Gehalts in einem Verbundintervall enthalten sind.

2 AgEq-Berechnungen für die gemeldeten Bohrergebnisse basieren auf USD $16,50/oz Ag, $1.350/oz Au, $0,85/lb Pb, $1,00/lb Zn und gehen von einer 100%igen metallurgischen Ausbeute aus. Siehe Anmerkung vier unten für die metallurgischen Förderungen, die in der 2018 auf Cordero abgeschlossenen PEA angenommen werden.

3 Einzelheiten zur jüngsten Ressourcenschätzung für Cordero finden Sie im Abschnitt “Über das Cordero-Projekt” in dieser Pressemitteilung. Die für die Ressourcenschätzung verwendeten Rohstoffpreise betrugen (USD): $17,14/oz Ag, $1,11/lb Zn, $0,96/lb Pb, $1.262/oz Au. Weitere Informationen über die Ressourcenschätzung sind auf der Website von Discovery verfügbar.

4 Eine PEA wurde von M3 Engineering, Resource by IMC, 1. März 2018 abgeschlossen (verfügbar auf der Website von Discovery). Verwendete Rohstoffpreise ($US): $17,14/oz Ag, $1,11/lb Zn, $0,96/lb Pb, $1.262/oz Au; der Minenplan verwendet eine Untergruppe von angezeigten und abgeleiteten Ressourcen mit einem Cutoff von 15 g/t AgEq. Die PEA geht von einer metallurgischen Ausbeute von 89% Ag, 84% Pb, 72% Zn, 40% Au aus.

Probenanalyse und QA/QC-Programm: Die wahre Breite der gemeldeten Bohrabschnitte wurde nicht ermittelt. Die Proben sind ungeschnitten, außer wenn dies angegeben ist. Alle Kernproben stammen von HQ-Bohrkernen, sofern nicht anders angegeben. Der Bohrkern wird in einem sicheren Kernlager am Projektstandort 40 km nördlich der Stadt Parral protokolliert und beprobt. Kernproben aus dem Programm werden mit einer Diamantschneidsäge halbiert und zur Vorbereitung nach Chihuahua City, Mexiko, an ALS Geochemistry-Mexico geschickt, und anschließend werden die Zellstoffe zur Analyse an ALS Vancouver, Kanada, geschickt, das ein akkreditiertes Mineralanalyselabor ist. Alle Proben werden mit einer Methode vorbereitet, bei der die gesamte Probe auf 70% mit einem Durchlass von -2 mm zerkleinert wird, ein Teil von 250 g entnommen und auf besser als 85% mit einem Durchlass von 75 Mikron pulverisiert wird. Die Proben werden mit Hilfe von Standard-Brandproben-AAS-Techniken (Au-AA24) aus einem 50 g schweren Zellstoff auf Gold analysiert. Überschreitungen der Grenzwerte werden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss analysiert. Die Proben werden auch mit der Methode des induktiv gekoppelten Dreißig-Elemente-Plasmas (“ME-ICP61”) analysiert. Über die Grenzwerte hinausgehende Probenwerte werden erneut getestet: (1) Werte von Zink > 1%; (2) Werte von Blei > 1%; und (3) Werte von Silber > 100 g/t. Die Proben werden mit dem Analysepaket ME-OG62 (hochwertiges Material ICP-AES) erneut untersucht. Bei Silberwerten von mehr als 1.500 g/t werden die Proben mit der Analysemethode Ag-CON01, einer Standard-Brandprobe von 30 g mit gravimetrischem Abschluss, erneut untersucht. Zertifizierte Standards und Leerzeichen werden routinemäßig in alle Probenlieferungen eingefügt, um die Integrität des Testverfahrens zu gewährleisten. Ausgewählte Proben werden aus dem groben Ausschuss und den Pulpen der Originalprobe für eine Doppelbestimmung ausgewählt. Bei den hier berichteten Ergebnissen wurden keine QAQC-Probleme festgestellt.

Qualifizierte Person: Gernot Wober, P.Geo, VP Exploration, Discovery Metals Corp., ist die vom Unternehmen für diese Pressemitteilung benannte qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (“NI 43-101”) und hat die Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen überprüft und bestätigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-Pressedienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch soll es einen Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (das “Gesetz von 1933”) oder nach den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es besteht eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen.

Warnhinweis zu vorausschauenden Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der historischen Fakten, sind als vorausschauend zu betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Privatplatzierung zu den angekündigten Bedingungen abgeschlossen wird. Discovery übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.