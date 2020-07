Entspannt Fahrtenbuch führen – Euro-Fahrtenbuch GPS V2.0 von TaskX jetzt mit GPS-Datenlogger für OBD-Schnittstelle

Bei Pflegediensten, Handwerkern, Kundendiensten, Handelsvertretern oder der Nutzung von Dienstwagen ? in vielen betrieblichen Fahrzeugen werden Fahrtenbücher geführt. Die Gründe dafür sind unterschiedlich: zum einen können mit einem Fahrtenbuch Fahrten und damit verbundene Tätigkeiten nachgewiesen und dokumentiert werden; zum anderen lässt sich die Verteilung zwischen betrieblichen und privaten Fahrten gegenüber dem Finanzamt belegen. TaskX bietet sein elektronisches Fahrtenbuch jetzt mit GPS-Datenlogger für die OBD-Schnittstelle an ? der Datenlogger wird einfach in die OBD-Buchse im Fahrzeug eingesteckt und zeichnet Fahrzeugbewegungen detailliert auf. Das manuelle Aufzeichnen von Fahrten und aufwändige Installationen entfallen.

Exakte Aufzeichnung von Fahrzeugbewegungen

?Euro-Fahrtenbuch GPS V2.0 mit OBD ist der Nachfolger unseres bewährten Euro-Fahrtenbuchs GPS?, so Jörn Schilling, Geschäftsführer der TaskX GmbH. Der in die OBD-Diagnosebuchse eingesteckte GPS-Datenlogger sendet die aufgezeichneten Daten per Mobilfunk an den GPS-Server von TaskX. Die Daten werden mit nur zwei Mausklicks vom GPS-Server direkt in die lernfähige Software des elektronischen Fahrtenbuchs importiert. Die Start- und Zielorte werden dabei automatisch ermittelt. Der exakte Fahrtverlauf kann anschließend auf Straßenkarten im Browser nachvollzogen werden.

?Während andere elektronisches Fahrtenbuchsysteme teures und umfangreiches digitales Kartenmaterial auf dem Computer des Anwenders installieren müssen, ist das bei unserem Fahrtenbuch nicht erforderlich.? Die erforderlichen Ortsinformationen für ganz Europa werden online vom eigenen GeoServer abgerufen. ?Im Vergleich zu anderen Systemen ist unser Fahrtenbuch dadurch auch sehr günstig.?

Features und Vorteile von Euro-Fahrtenbuch GPS V2.0 mit OBD im Überblick

für alle Fahrzeuge mit OBD2-Schnittstelle geeignet

Selbstmontage, keine Einbaukosten

automatische Protokollierung aller Fahrzeugbewegungen

Schnittstelle zu Euro-Reisekosten

Serverstandort und Datenhaltung in Deutschland

Live-Tracking als Zusatzoption

Weiterführende Informationen zum elektronischen Fahrtenbuch von TaskX unter?https://www.taskx.de/elektronisches-fahrtenbuch-obd/

TaskX hat sich auf GPS-gestützte Systeme zur Fahrzeugortung, elektronische Fahrtenbücher und Software zur Reisekostenabrechnung spezialisiert und versorgt vor allem kleine und mittelständische Unternehmen mit einfachen, leistungsfähigen und kostengünstigen Systemen, die leicht zu bedienen sind. Hotline- und Fernwartungsangebote sorgen für zusätzliche Sicherheit.

https://www.taskx.de/