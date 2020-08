Entspricht das eingeführte PIM-System noch den Anforderungen des Unternehmens-

Die effiziente Bereitstellung von Produktdaten ist auf dem heutigen schnelllebigen Markt wettbewerbsentscheidend, wodurch Unternehmens- und Marketingstrategien entsprechend angepasst werden müssen. Mit den stetig wachsenden und neuen Prozessen steigen auch die Anforderungen an das PIM-System.

Um hierbei nicht an Qualität zu verlieren, ist es für den Unternehmenserfolg notwendig, das PIM-System regelmäßig zu überprüfen, ob es den eigenen Anforderungen noch gerecht wird. Unterstützend stellt der Systemarchitekt SDZeCOM seine langjährige Projekterfahrung zur Verfügung und bietet ein Webinar zur Hilfestellung bei der Ermittlung, ob das eingesetzte PIM-System noch mit den Unternehmensanforderungen übereinstimmt. Dabei werden diese Anforderungen zunächst spezifiziert und der Funktionsumfang eines PIM-Systems entsprechend dem Stand der Technik erklärt.

Der nächstmögliche Einstieg ist am 19.08.2020

Zur kostenfreien Anmeldung: www.sdzecom.de/ist-ihr-pim-system-noch-state-of-the-art/

Ab wann benötigt das PIM-System eine Aktualisierung? Bei jeder Anmeldung zum Webinar: Ist ihr PIM-System noch State-of-the-Art wird die kostenlose Checkliste: PIM-Review Impulse zur Verfügung gestellt.

PIM-Review Workshop zur individuellen Analyse

Um eine genaue Analyse der möglichen Schwachstellen und deren optimalen Behebung zu ermöglichen, bietet der individuelle Workshop die Überprüfung des eingesetzten Datenmodells sowie des Produktmanagements. Dabei sollten einige Faktoren beachtet werden, damit mittel- und langfristig die qualitativ hochwertige Zurverfügungstellung von Produktdaten garantiert werden kann.

www.sdzecom.de/pim-review-workshop/

SDZeCOM ist im deutschsprachigen Raum führender Systemarchitekt und Systemintegrator auf dem Gebiet Product Information Management (PIM) und Master Data Management (MDM). Die Leistung reicht von der Auswahl und Einführung bis hin zur laufenden Betreuung der Systeme. SDZeCOM arbeitet mit verschiedenen Software-Unternehmen zusammen. Das Team verfügt über tiefgreifende Projekterfahrungen insbesondere in Bezug auf die Probleme bei der Einführung komplexer Systemumgebungen.

Weitere Systeme, wie Media Asset Management und Multi Language Management, werden ebenfalls seit vielen Jahren von SDZeCOM erfolgreich eingeführt und unterstreichen somit den ganzheitlichen Ansatz von Information Supply Chain Management (ISCM).

Wenn es um das Thema Printpublishing für Kataloge, Produktdatenblätter oder Preislisten geht, bietet SDZeCOM eine exzellente Bandbreite an Kompetenz.

Namhafte und internationale Kunden vertrauen auf das Know how von SDZeCOM. Seit 1995 wurde das Unternehmen mehrfach für innovative und komplexe Projekte ausgezeichnet. In 2015, 2017 und 2020 erhielt SDZeCOM den Innovationspreis-IT in der Kategorie Consulting, Wissensmanagement sowie IT-Services und steht damit in der IT-Bestenliste.