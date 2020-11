EnWave beruft Pablo Cussatti in den Verwaltungsrat und kündigt Rücktritt des Direktors Hugh McKinnon an



Vancouver, B.C., 20. November 2020

Die EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) (“EnWave”, oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/) gab heute bekannt, dass Herr Pablo Cussatti in das Board of Directors von EnWave berufen wurde. Pablo Cussatti bringt 28 Jahre Erfahrung im Lebensmittelbereich und in der Produktion in das Unternehmen ein. Er ist derzeit Senior Vice President of Manufacturing bei Ventura Foods und verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit anderen nationalen Marken wie Blue Apron, Pinnacle Foods, Pepsi Bottling Group und Dean Foods. EnWave ist davon überzeugt, dass das Fachwissen von Herrn Cussatti dem Betrieb und den Wachstumsaussichten der NutraDried Food Company (“NutraDried”), der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, sowie anderen strategischen Initiativen, die derzeit bei EnWave im Gange sind, einschließlich des Aufbaus einer gebührenpflichtigen Produktionsanlage für Strahlungsenergie-Vakuum, zugute kommen wird.

Die Ernennung von Herrn Cussatti fällt mit dem Rücktritt von Herrn Hugh McKinnon von seiner Funktion als Direktor zusammen. Hugh McKinnon ist in einer Reihe von Verwaltungsräten öffentlicher und privater Unternehmen tätig und hat beschlossen, die Anzahl der Unternehmen, mit denen er zu tun hat, zu reduzieren. EnWave ist sehr dankbar für die hochrangige Führung und strategische Beratung, die Herr McKinnon während seiner sechsjährigen Amtszeit als Direktor des Unternehmens geleistet hat. EnWave möchte Herrn McKinnon für seine bisherigen Beiträge und die kontinuierliche Unterstützung von EnWave danken.

Das Board of Directors der EnWave besteht derzeit aus sieben Mitgliedern, darunter Frau Mary Ritchie (Vorsitzende des Prüfungsausschusses), Herr Stephen Sanford (Vorsitzender des Unabhängigkeitsausschusses), Herr Patrick Turpin, Dr. Steward Ritchie, Herr Pablo Cussatti, Herr Brent Charleton (Präsident und CEO der EnWave) und Herr John P.A. Budreski (Executive Chairman).

Bei seiner Ernennung zum Vorstandsmitglied hat das Unternehmen Herrn Cussatti insgesamt 150.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt, die den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens (der “Plan”) unterliegen und zum letzten Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange (“TSXV”) am 19. November 2020 ausübbar sind. Die Incentive-Aktienoptionen sind für eine Laufzeit von fünf Jahren ausübbar, die am 19. November 2025 abläuft, und werden gemäß den im Plan festgelegten Bestimmungen oder wie anderweitig von der TSXV gefordert, unverfallbar. Das Unternehmen gewährte Herrn Cussatti außerdem insgesamt 20.000 beschränkte Aktienrechte (“RSRs”) gemäß dem Plan des Unternehmens für beschränkte Aktienrechte. Die gewährten RSRs werden drei Jahre ab dem Datum der Gewährung unverfallbar.

Über EnWave

EnWave Corporation, ein kanadisches Hochtechnologieunternehmen, hat das Strahlungsenergie-Vakuum (“REV”) entwickelt – eine innovative, geschützte Methode zur präzisen Dehydratisierung organischer Materialien. EnWave hat patentierte Verfahren zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der REV Technologie weiterentwickelt, wodurch die Zeit von der Ernte bis zur Marktreife von Cannabisprodukten verkürzt wird.

Die kommerzielle Machbarkeit der Technologie von REV wurde nachgewiesen und wächst rasch in mehreren Marktvertikalen im Lebensmittel- und Pharmasektor, darunter auch legales Cannabis. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzgebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in mehreren Vertikalen für die Nutzung der REV Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bisher über dreißig lizenzgebührenpflichtige Lizenzen unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen gründete EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die NutraDried Food Company, LLC, zur Herstellung, Vermarktung und zum Verkauf rein natürlicher Milch-Snackprodukte in den Vereinigten Staaten, einschließlich der Marke Moon Cheese®.

EnWave hat REV als störende Dehydrierungsplattform im Lebensmittel- und Cannabissektor eingeführt: schneller und billiger als Gefriertrocknung, mit besserer Qualität des Endprodukts als Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene kommerzielle REV Plattformen an:

1. nutraREV®, ein trommelbasiertes System, das organische Materialien schnell und kostengünstig entwässert und gleichzeitig ein hohes Maß an Nährstoffen, Geschmack, Textur und Farbe beibehält; und

2. quantaREV®, bei dem es sich um ein schalenbasiertes System handelt, das für die kontinuierliche, großvolumige Trocknung bei niedriger Temperatur verwendet wird.

EnWave ist durch eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung mit GEA Lyophil, einem führenden Hersteller von GMP-Trocknungsanlagen, auch in der pharmazeutischen Industrie tätig.

Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net.

