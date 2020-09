EnWave unterzeichnet kommerzielles Lizenzabkommen mit Dairy Concepts IRL



Die EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) (“EnWave”, oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/ ) gab heute bekannt, dass sie eine gebührenpflichtige kommerzielle Lizenzvereinbarung (die “Lizenz”) mit der irischen Betreibergesellschaft Dairy Concepts IRL (“DCI”), einem führenden Unternehmen für innovative Milchsnacks, unterzeichnet hat.

DCI beabsichtigt, die Strahlungsenergie-Vakuumtechnologie von EnWave (“REV”) zu nutzen, um ein Portfolio innovativer süßer und herzhafter, haltbarer, rein natürlicher, handgehaltener Milchsnacks zu entwickeln. DCI beabsichtigt, ihre eigenen Markenprodukte für Verbraucher sowie Co-Manufacturing für andere führende Molkereiunternehmen mit Sitz in Irland und Großbritannien auf den Markt zu bringen.

Um die erste Bearbeitung von REV zu erleichtern, hat DCI eine Geschäftsbeziehung mit Moorepark Technology Limited (“MTL”) aufgebaut. MTL ist ein Joint-Venture-Unternehmen, das von Teagasc mit Anteilseignern aus der irischen Milchindustrie gegründet wurde, um kommerzielle Pilotanlagen und Forschungsdienstleistungen für Kunden aus der Lebensmittelindustrie bereitzustellen. MTL ist ein wichtiger Bestandteil des Teagasc Food Research Centre Moorepark im Prozess des Wissens- und Technologietransfers. MTL betreibt eine hochmoderne Pilotanlage mit den modernsten und vielseitigsten Verarbeitungsanlagen im Pilotmaßstab für die Lebensmittelforschung und -entwicklung.

MTL kaufte im September 2019 eine 10kW Strahlungsenergie-Vakuum (“REV”) Maschine von EnWave.

Gemäß der Lizenz hat sich DCI das ausschließliche Recht gesichert, die Technologie von REV in Irland und im Vereinigten Königreich zu nutzen, um getrocknete Snack-Produkte herzustellen, die entweder aus Käse oder käseähnlichen Produkten bestehen. Um die Exklusivität beizubehalten, muss DCI im Jahr 2021 Großgeräte für REV erwerben und wird während der Lizenzlaufzeit eine nicht offengelegte vierteljährliche Lizenzgebühr an EnWave zahlen.

EnWave hat seine REV Technologie an vierzig Unternehmen auf globaler Basis lizenziert und liefert skalierbare und zuverlässige Vakuum-Mikrowellen-Maschinen an führende Innovatoren in der Lebensmittel-, Cannabis- und Pharmaindustrie.

Über Dairy Concepts IRL

Dairy Concepts IRL hat sich zu einem führenden Innovator auf dem globalen Markt für Milchsnacks entwickelt, indem es seine unternehmerische Vision mit Irlands wissenschaftlichem Talent, hochwertigen Milchzutaten, globalem Ruf und nachhaltigem Wettbewerbsvorteil in der Milchwirtschaft kombiniert hat.

DCI konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer, käse- und käseähnlicher, handgehaltener Milchsnacks für den globalen Markt und hat seinen Sitz im Teagasc Moorepark Food Research Centre, Cork, Irland – dem weltbekannten Forschungs- und Entwicklungszentrum für Milchprodukte.

Weitere Informationen über DCI finden Sie unter: www.dairyconcepts.ie

Über EnWave

EnWave Corporation, ein kanadisches Hochtechnologieunternehmen, hat das Strahlungsenergie-Vakuum (“REV”) entwickelt – eine innovative, geschützte Methode zur präzisen Dehydratisierung organischer Materialien. EnWave hat patentierte Verfahren zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der REV Technologie weiterentwickelt, wodurch die Zeit von der Ernte bis zur Marktreife von Cannabisprodukten verkürzt wird.

Die kommerzielle Machbarkeit der Technologie von REV wurde nachgewiesen und wächst rasch in mehreren Marktvertikalen im Lebensmittel- und Pharmasektor, darunter auch legales Cannabis. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzgebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in mehreren Vertikalen für die Nutzung der REV Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bisher über dreißig lizenzgebührenpflichtige Lizenzen unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen hat EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die NutraDried Food Company, LLC, gegründet, um vollständig natürliche Milch-Snackprodukte in den Vereinigten Staaten herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen, einschließlich der Marke Moon Cheese®.

EnWave hat REV als disruptive Dehydrierungsplattform im Lebensmittel- und Cannabissektor eingeführt: schneller und billiger als Gefriertrocknung, mit besserer Qualität des Endprodukts als Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene kommerzielle REV Plattformen an:

1. nutraREV®, ein trommelbasiertes System, das organische Materialien schnell und kostengünstig entwässert und gleichzeitig ein hohes Maß an Nährstoffen, Geschmack, Textur und Farbe beibehält; und

2. quantaREV®, bei dem es sich um ein schalenbasiertes System handelt, das für die kontinuierliche, großvolumige Trocknung bei niedriger Temperatur verwendet wird.

EnWave ist durch eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung mit GEA Lyophil, einem führenden Hersteller von GMP-Trocknungsanlagen, auch in der pharmazeutischen Industrie tätig.

Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net

EnWave Corp.

Herr Brent Charleton, CFAP-

Präsident und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA , Präsident und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-mail: bcharleton@enwave.net

Dan Henriques, CA, CPA, Finanzchef bei +1 (604) 835-5212

E-Mail: dhenriques@enwave.net

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Safe Harbour Aussage für zukunftsgerichtete Informationserklärungen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Vorhersagen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Vorhersagen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, Produktentwicklung, Marktposition, erwartete Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Behauptungen Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht garantiert. Alle Verweise Dritter auf Marktinformationen in dieser Mitteilung sind nicht garantiert, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.