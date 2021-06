EnWave unterzeichnet Lizenz mit Europe Snacks Group, einem großen europäischen Snack-Unternehmen, und verkauft 10kW REV?-Maschine zur Aufnahme der Produktion in Frankreich

EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) („EnWave“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine kommerzielle Lizenzvereinbarung (die „Lizenz“) mit der Europe Snacks Group („Europe Snacks“), einem europäischen Marktführer in der Herstellung von herzhaften Snacks, unterzeichnet hat. Europe Snacks hat auch die 10kW Radiant Energy Vacuum („REV?“) Dehydrierungsmaschine gekauft, die seit August 2020 für die Produktentwicklung während der Technologieevaluierung genutzt wurde. Wenn die Markteinführung von REV?-getrockneten Snacks durch Europe Snacks auf dem europäischen Markt erfolgreich ist, wird Europe Snacks seine REV?-Produktionskapazitäten je nach Marktnachfrage skalieren.

Die Lizenz gewährt Europe Snacks die Exklusivität, knusprigen, haltbaren Käse sowie verschiedene Gemüsesnacks in Frankreich zu produzieren. Diese Produkte werden das bestehende Portfolio von Europe Snacks an herzhaften Snack-Produkten unter Eigenmarken ergänzen, die derzeit in Frankreich, Großbritannien und Spanien hergestellt und an Kunden in ganz Europa verkauft werden. Europe Snacks muss bestimmte jährliche Mindestanforderungen an die Lizenzgebühren und den Kauf von Maschinen erfüllen, um die durch die Lizenz gewährte Exklusivität zu erhalten. Europe Snacks beabsichtigt, mehrere innovative REV?-getrocknete Snacks in seinem europäischen Vertriebsnetz zu entwickeln und zu vermarkten.

Die Verwendung von REV? zur Herstellung von lagerstabilen, wertsteigernden Milch- und Gemüseprodukten hat sich in mehreren Märkten weltweit bewährt. Diese Lizenz ist ein weiterer Beleg dafür, dass Premium-Snack-Hersteller wie Europe Snacks die Technologie von EnWave nutzen können, um getrocknete Milch- und Gemüsesnacks auf den Markt zu bringen.

Die skalierbare und zuverlässige REV?-Technologie von EnWave produziert lagerstabile Obst- und Gemüseprodukte, die hinsichtlich Nährwert, Geschmack, Textur und Farbe zu den besten gehören. EnWave hat 45 lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzvereinbarungen mit Unternehmen unterzeichnet, die innovative neue Produkte auf den Markt bringen und dabei die patentierte Dehydratisierungstechnologie von EnWave nutzen.

Über Europe Snacks?

Europe Snacks ist ein aufstrebender multinationaler Konzern, der führend in der Herstellung von Snackprodukten unter Eigenmarken ist. Mit einem breiten Produktportfolio und mehr als 200 Kunden sind die Produkte von Europe Snacks in vielen unabhängigen und großen Einzelhandelsgeschäften in ganz Europa erhältlich. Europe Snacks verfügt über sieben Produktionsstätten in Frankreich, Spanien und Großbritannien und bietet derzeit Auftragsfertigung und Eigenmarkenherstellung auf dem gesamten europäischen Markt an.

Europe Snacks hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative und gesündere Produkte herzustellen, die lokale und umweltfreundliche Lösungen beinhalten. Europe Snacks stellt Produkte her, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und das beste Genusserlebnis auf verantwortungsvolle Art und Weise bieten. Innovation ist entscheidend, um tiefgreifende Verbraucherbedürfnisse und Trends zu antizipieren und zu erfassen. Europe Snacks ist stolz darauf, Produktrezepte zu entwickeln, die zu einem ausgewogenen und gesünderen Lebensstil passen. Europe Snacks kümmert sich auch um die Umwelt, indem es Verpackungs- und Produktionsabfälle reduziert und den CO2-Fußabdruck begrenzt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.europesnacks.com

Über EnWave

Die EnWave Corporation, ein in Vancouver ansässiges Unternehmen für Spitzentechnologie, hat ein Radiant Energy Vacuum („REV?“) entwickelt – eine innovative, proprietäre Methode zur präzisen Dehydrierung von organischen Materialien. EnWave hat darüber hinaus zum Patent angemeldete Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der REV?-Technologie entwickelt, wodurch die Zeit von der Ernte bis zu hochwertigen, marktfähigen Cannabisprodukten verkürzt wird.?

Die kommerzielle Lebensfähigkeit der REV?-Technologie wurde nachgewiesen und wächst schnell in verschiedenen vertikalen Märkten im Lebensmittel- und Pharmasektor, einschließlich legalem Cannabis. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in verschiedenen Branchen für die Nutzung der REV?-Technologie zu unterzeichnen. Bis heute hat das Unternehmen über vierzig lizenzpflichtige Lizenzen in zwanzig Ländern weltweit unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen gründete EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, NutraDried Food Company, LLC, zur Herstellung, Vermarktung und zum Verkauf von natürlichen Milchsnackprodukten in den Vereinigten Staaten, einschließlich der Marke Moon Cheese?.?

EnWave hat REV? als disruptive Dehydrationsplattform im Lebensmittel- und Cannabisbereich eingeführt: schneller und kostengünstiger als Gefriertrocknung, mit besserer Endproduktqualität als Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene kommerzielle REV?-Plattformen an:

nutraREV?, ein trommelbasiertes System, das organische Materialien schnell und kostengünstig dehydriert und dabei ein hohes Maß an Nährstoffen, Geschmack, Textur und Farbe beibehält; und,

quantaREV? ist ein schalenbasiertes System, das für die kontinuierliche, hochvolumige Niedertemperaturtrocknung eingesetzt wird.

Safe Harbour für zukunftsgerichtete Informationen Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Projektionen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind ohne Gewähr. Alle Verweise Dritter auf Marktinformationen in dieser Mitteilung sind ohne Gewähr, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung