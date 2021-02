EnWave veröffentlicht White Paper über Materialvorteile von REV? Trocknnungsverfahren für Cannabis

Die EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) („EnWave“, oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/ ) gab heute bekannt, dass sie ein White Paper veröffentlicht hat, das die Vorteile und Möglichkeiten der patentierten Radiant Energy Vacuum („REV?“) Dehydrationstechnologie von EnWave für die Verarbeitung von Cannabis zusammenfasst. Das Whitepaper mit dem Titel „Maximizing Terpene Retention – Cannabis Drying with Radiant Energy Vacuum (REV?) Technology“ kann über enwave.net/rev-dried-cannabis-white-paper abgerufen werden.

EnWave hat erhebliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit zur Verwendung der REV?-Technologie zur Trocknung verschiedener Cannabissorten sowohl für Verbrennungs- als auch Extraktionszwecke geleistet. EnWave hat nun zwei primäre Protokolle entwickelt, die einzigartige und deutliche Vorteile bieten – Terpene Max? und Rapid Extract. Jede Methode erhöht die Leistungsdichte und das angewandte Vakuum, um verschiedene Trocknungsbedingungen zu schaffen, die dem gewünschten Zweck entsprechen.

Das Terpene Max?-Protokoll hat quantitative Daten hervorgebracht, die zeigen, dass bei der REV?-Verarbeitung bis zu 20 % mehr Gesamt-Terpene erhalten bleiben, verglichen mit traditionellen Raum- oder Gestelltrockenmethoden. Diese Daten zu den Gesamtterpenen stammen aus Labortests von Drittanbietern und werden durch Analysezertifikate gestützt. Unter Verwendung des Terpene Max?-Trocknungsprotokolls in einer Großanlage hat EnWave gezeigt, dass Cannabis in weniger als zwei Stunden auf 10-12% Restfeuchte getrocknet werden kann.

Das Rapid-Extract-Protokoll kann Cannabis-Pflanzenmaterial in weniger als einer Stunde Verarbeitungszeit auf unter 2 % Restfeuchte trocknen. Das Rapid-Extract-Protokoll erreicht etwas höhere Temperaturen als Terpene Max?, was zu einer geringeren Retention der gesamten Terpene führt. Dieses Protokoll wurde für Biomasse entwickelt, die für Extraktionszwecke bestimmt ist, bei denen Terpene von geringerer Bedeutung sind.

Beide Methoden bewahren Cannabinoid-Gehalte, die gleich oder besser sind als die traditionellen Methoden der Gestell- oder Raumtrocknung.

EnWave bietet skalierbare Maschinen mit einer Nennleistung von 10kW bis 120kW. Maschinen mit 60kW und mehr sind von Natur aus kontinuierlich. Eine 120kW REV?-Verarbeitungslinie kann jährlich 60.000kg fertig getrocknetes Produkt mit dem Terpene Max?-Protokoll und 92.000kg fertig getrocknetes Produkt mit der Rapid Extract-Verarbeitungsmethode produzieren.

Für weitere Informationen über die kommerziell erprobte REV?-Technologie von EnWave und ihre wesentlichen Vorteile bei der Verarbeitung von Cannabis, kontaktieren Sie bitte das Unternehmen unter info@enwave.net .

Über EnWave

Die EnWave Corporation, ein in Vancouver ansässiges Unternehmen für Spitzentechnologie, hat ein Radiant Energy Vacuum („REV?“) entwickelt – eine innovative, proprietäre Methode zur präzisen Dehydrierung von organischen Materialien. EnWave hat darüber hinaus zum Patent angemeldete Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der REV?-Technologie entwickelt, wodurch die Zeit von der Ernte bis zu hochwertigen, marktfähigen Cannabisprodukten verkürzt wird.

Die kommerzielle Lebensfähigkeit der REV?-Technologie wurde nachgewiesen und wächst schnell in verschiedenen vertikalen Märkten im Lebensmittel- und Pharmasektor, einschließlich legalem Cannabis. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in verschiedenen Branchen für die Nutzung der REV?-Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bis heute über vierzig lizenzpflichtige Lizenzen in zwanzig Ländern weltweit unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen gründete EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, NutraDried Food Company, LLC, zur Herstellung, Vermarktung und zum Verkauf von natürlichen Milchsnackprodukten in den Vereinigten Staaten, einschließlich der Marke Moon Cheese?.

EnWave hat REV? als disruptive Dehydrationsplattform im Lebensmittel- und Cannabisbereich eingeführt: schneller und kostengünstiger als Gefriertrocknung, mit besserer Endproduktqualität als Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene kommerzielle REV?-Plattformen an:

nutraREV?, ein trommelbasiertes System, das organische Materialien schnell und kostengünstig dehydriert und dabei ein hohes Maß an Nährwert, Geschmack, Textur und Farbe beibehält; und,

quantaREV? ist ein schalenbasiertes System, das für die kontinuierliche, hochvolumige Niedertemperaturtrocknung eingesetzt wird.

Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net.

EnWave Corporation

Herr Brent Charleton, CFA

Präsident und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, Präsident und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dan Henriques, CPA, CA, CFO unter +1 (604) 835-5212

E-Mail: dhenriques@enwave.net

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

