EnWave verkauft dritte REV?-Maschine an die U.S. Army zur Herstellung von Nahkampf-Militärverpflegung

EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) („EnWave“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/) gab heute bekannt, dass es einen Kaufvertrag (die „Vereinbarung“) mit dem United States Army Combat Capabilities Development Command Soldier Center („U.S. Army“) zur Lieferung einer 10kW Radiant Energy Vacuum („REV?“) Dehydrierungsmaschine unterzeichnet hat. Diese Maschine wird von einem externen Vertragshersteller (der „Fertigungspartner“) verwendet, um Nahkampfverpflegung für Feldtests zu produzieren. Der Fertigungspartner wird von der U.S. Army ausgewählt und zugelassen.

Diese Vereinbarung markiert einen wichtigen Meilenstein in den Plänen der U.S. Army, den Einsatz der REV?-Technologie von EnWave voranzutreiben. Durch die Auswahl eines Produktionspartners und den Kauf zusätzlicher Maschinen wird die U.S. Army in der Lage sein, kommerzielle REV?-getrocknete Produkte für die Verwendung in Close Combat Assault Rations zu beziehen, die sie von zugelassenen MRE-Lieferanten erwerben. EnWave beabsichtigt, mit dem Produktionspartner über kommerzielle Verarbeitungsrechte zu verhandeln, um die REV?-Technologie weiterhin für die Herstellung von Militärrationen für die US-Armee zu nutzen und möglicherweise REV?-getrocknete Produkte an deren kommerziellen Kundenstamm zu verkaufen.

Das US-Militär ist auf der Suche nach leichteren Feldrationen, die die Truppen satt und zufrieden machen und gleichzeitig die Nährstoffqualität und den Geschmack verbessern. Die Close Combat Assault Rations, die von der U.S. Army mit Hilfe der REV?-Technologie entwickelt wurden, sind bis zu 40 % leichter als Standard-Fertigmahlzeiten („MREs“), haben eine hohe Nährstoffdichte und sind extrem kompakt. Die U.S. Army plant die Unterzeichnung eines kooperativen Forschungs- und Entwicklungsabkommens (die „CRADA“) mit dem Fertigungspartner, um die 10kW REV?-Anlage in seiner großtechnischen Lebensmittelverarbeitungsanlage zu betreiben und mehrere lagerstabile, komprimierte, REV?-getrocknete Close Combat Assault Rations herzustellen. Die Nutzung der 10kW REV?-Maschine durch den Fertigungspartner wird auf die ausschließliche Belieferung der US-Armee unter den Bedingungen der CRADA beschränkt sein, kann aber nach Unterzeichnung einer lizenzpflichtigen kommerziellen Lizenzvereinbarung mit EnWave an kommerzielle Kunden verkauft werden.

Über das U.S. Army Combat Capabilities Development Command Soldier Center (CCDC Soldier Center)

Das früher als U.S. Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center bekannte U.S. Army Combat Capabilities Development Command Soldier Center optimiert und modernisiert die Leistung einzelner Soldaten und Truppenteile und erhöht die Kampfbereitschaft und Letalität, um die Dominanz in Multidomain-Operationen sicherzustellen. Das CCDC Soldier Center nutzt wissenschaftliches und technisches Fachwissen in Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Verteidigungsministerium, der Industrie und dem akademischen Bereich im Innovations-Ökosystem, um die Optimierung der Leistung von Soldaten und Truppenteilen, die Kampfbereitschaft, die Letalität und synthetische Trainingsumgebungen zu verbessern. Der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt des CCDC Soldier Center konzentriert sich auf sechs Kernbereiche, von denen jeder genau das bietet, was der Soldat angesichts der einzigartigen Kampfumgebung, in der er dient, benötigt. Dazu gehören Grundlagenforschung und frühe angewandte Forschung, Bekleidung und Schutzausrüstung, Luftabwürfe/Lufttransporte, DoD Combat Feeding, Unterstützung von Expeditionsmanövern, Technologiereifung und -demonstration für Soldaten/Kleinkampfeinheiten, Human Systems Integration Sciences und DoD Combat Feeding. Dieses Soldier Center stellt sicher, dass unsere Soldaten optimal geschützt sind.

Über EnWave

Die EnWave Corporation, ein in Vancouver ansässiges Unternehmen für Spitzentechnologie, hat ein Radiant Energy Vacuum („REV?“) entwickelt – eine innovative, proprietäre Methode zur präzisen Dehydrierung von organischen Materialien. EnWave hat darüber hinaus zum Patent angemeldete Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der REV?-Technologie entwickelt, wodurch die Zeit von der Ernte bis zu hochwertigen, marktfähigen Cannabisprodukten verkürzt wird.

Die kommerzielle Lebensfähigkeit der REV?-Technologie wurde nachgewiesen und wächst schnell in verschiedenen vertikalen Märkten im Lebensmittel- und Pharmasektor, einschließlich legalem Cannabis. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in verschiedenen Branchen für die Nutzung der REV?-Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bis heute über vierzig lizenzpflichtige Lizenzen in zwanzig Ländern weltweit unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen gründete EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, NutraDried Food Company, LLC, zur Herstellung, Vermarktung und zum Verkauf von natürlichen Milchsnackprodukten in den Vereinigten Staaten, einschließlich der Marke Moon Cheese?.

EnWave hat REV? als disruptive Dehydrationsplattform im Lebensmittel- und Cannabisbereich eingeführt: schneller und kostengünstiger als Gefriertrocknung, mit besserer Endproduktqualität als Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene kommerzielle REV?-Plattformen an:

nutraREV?, ein trommelbasiertes System, das organische Materialien schnell und kostengünstig dehydriert und dabei ein hohes Maß an Nährstoffen, Geschmack, Textur und Farbe beibehält; und,

quantaREV? ist ein schalenbasiertes System, das für die kontinuierliche, hochvolumige Niedertemperaturtrocknung eingesetzt wird.

Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net.

EnWave Coporation

Herr Brent Charleton, CFA

Präsident und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, Präsident und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net??

Dan Henriques, CPA, CA, CFO unter +1 (604) 835-5212

E-Mail: dhenriques@enwave.net?

Safe Harbour für zukunftsgerichtete Informationen Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Projektionen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss der Transaktion sind zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind ohne Gewähr. Alle Verweise Dritter auf Marktinformationen in dieser Mitteilung sind ohne Gewähr, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

