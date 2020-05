EO Deutschland von FOCUS als TOP Personalberater 2020 ausgezeichnet

In schwierigen Zeiten wie jetzt in der Corona-Krise zeigt sich, welchen Unternehmen es gelingt, große Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen, ein Unternehmen zu stabilisieren und sogar Chancen zu nutzen.

EO Executives unterstützt seit Jahren Unternehmen dabei, jederzeit die exakt zur jeweiligen Situation passenden Führungskräfte an Bord zu haben. ?Gerade in der Corona-Krise haben sich die Anforderungen an Führungskräfte zum Teil massiv verändert, sowohl was die fachlichen Kenntnisse anbelangt als auch in Bezug auf die erforderlichen Soft-Skills?, so Stephan H. Aschenbrenner, Geschäftsführender Gesellschafter von EO. Wer im Tagesgeschäft einen guten Job macht, kann in Ausnahmesituationen rasch an seine Grenzen kommen oder überfordert sein.

Dies ist besonders in Krisensituationen tragisch, denn gerade dann ist neben schnellem Handeln die? Sicherheit im Umgang mit unbekannten oder unklaren Fragestellungen gefragt und vor allem die Fähigkeit, Mitarbeiter zu motivieren und ihnen Orientierung zu geben. Unternehmen, denen dies nicht gelingt – und sei es nur in einem der vielen Unternehmensbereiche – kommen rasch in Schieflage.

?Wir nehmen vermehrt Anfragen wahr, in denen es darum geht, neue Stelleninhaber im Hintergrund und unauffällig zu suchen. Aber auch die Nachfrage nach Interim Managern steigt, die entweder bestimmte Aufgaben komplett übernehmen können oder als Interim Advisor Stelleninhaber begleiten und coachen.? Der Vorteil von Interim Managern ist, dass sie die konkreten Fragestellungen bereits mehrfach mit Erfolg gelöst haben. Sie sind dadurch sehr schnell produktiv und können sofort Wirkung entfalten. Ist die Aufgabe erledigt, verlassen sie das Unternehmen wieder.

EO Executives erhält nun bereits zum 5. Mal die Auszeichnung zum TOP Personalberater. Die Daten für das Ranking werden in einer anonymen, unabhängigen Umfrage durch das von FOCUS Business beauftragte Marktforschungsinstitut statista erhoben.

??Menschen stehen für uns im Mittelpunkt und deshalb gebührt besonderer Dank für diese Auszeichnung unseren engagierten Beratern sowie den von uns platzierten Führungskräften, die es schaffen, in ihren neuen Positionen dauerhaft gute Resultate zu erzielen. Darauf kommt es letztlich an?, erklärt Stephan H. Aschenbrenner.

Um diese überzeugenden Resultate der platzierten Kandidaten bei den Kundenunternehmen sicher zu stellen, hat EO Executives in den vergangenen 20 Jahren einen ganz eigenen Ansatz entwickelt. Die Auszeichnung des FOCUS und das positive Kundenfeedback zeigen, dass der eingeschlagene Weg zielführend und zukunftsfähig ist.

Weitere Informationen unter www.eoexecutives.com