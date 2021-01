EO Executives startet das Jahr 2021 mit drei neuen Partnern

?Wir freuen uns zum Jahresanfang mit drei branchenerfahrenen Partnern unsere Kompetenzen in den Bereichen Healthcare, Tools & Equipments und Cloud Computing ausbauen zu können.? so Stephan H. Aschenbrenner, Geschäftsführer von EO Executives.Köln, 22.01.2021 – Die auf die Besetzung von erfolgskritischen Führungspositionen spezialisierte Personalberatung EO Executives begrüßt zum Jahresanfang drei neue Partner für die Bereiche Healthcare, Tools & Equipments und Cloud Computing. An den Standorten Düsseldorf, Limburg an der Lahn und Wien haben Kyril Davidoff, Matthias Krebs und Michael Supparitsch ihre Beratertätigkeit im Executive Search & Interim Management aufgenommen.

Kyril Davidoff

Kyril Davidoff startet als Partner von EO Executives am Standort Düsseldorf und konzentriert sich auf die Besetzung von Führungspositionen im Bereich der Informationstechnologie. In diesem Feld kann Herr Davidoff auf eine mehr als 10-jährige Karriere als Personalberater namhafter Beratungshäuser zurückblicken. Seine Branchenexpertise wird komplettiert durch die Schwerpunkte Cloud Computing, Managed Services und Process Outsourcing Projekte (PaaS, SaaS). In seinem Fokus steht die effiziente und vor allem strategisch richtige Lösung für seine Mandanten ? egal, ob es sich um Fragen des Interim Managements oder um strategische und langfristige Entscheidungen von großer Tragweite handelt.

Matthias Krebs

Matthias Krebs ist Partner von EO Executives mit Sitz in Limburg an der Lahn. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung auf Fach- und Managementebene in Vertriebs- und Marketing Positionen und war für Handel und Industrie tätig – sowohl im Konzernumfeld als auch im Mittelstand. 2019 wurde Matthias Krebs unter der Schirmherrschaft des ehemaligen Bundespräsidenten a. D. Christian Wulff zum ?TOP Consultant? ausgezeichnet. ?Ich sehe meine Aufgabe nicht darin, die ?besten? Führungskräfte für unsere Auftraggeber*innen zu finden, sondern vielmehr die ?richtigen?, entsprechend der jeweiligen Aufgabe und Situation.

Michael Supparitsch

Mag. Michael Supparitsch arbeitet seit 2004 im Gesundheitswesen und hat bereits zwei Unternehmen für das Management von Ärzte-Zentren und die Abwicklung von Gesundheitsprojekten geleitet. Tiefe Expertise wurde dabei auch im Pharma & Spitalswesen erworben. Abgerundet wird die Branchenerfahrung im Finanzwesen. Dieses Branchen- und Funktions-Knowhow nutzt Herr Supparitsch bereits erfolgreich bei der Besetzung von Führungskräften und Spezialisten. ?Zur richtigen Zeit verstärken wir uns im Bereich Gesundheitswesen/Health Care mit unserem neuen Partner? (Christian Hener, Managing Partner von EO Executives Austria).