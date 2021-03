epa vertreibt Fotos und Videos über my-picturemaxx

Die renommierte european pressphoto agency (epa) nutzt ab sofort my-picturemaxx für den Vertrieb ihres internationalen Bilderdienstes und Videoservices in Deutschland und Österreich. Das Bildarchiv mit über neun Millionen Fotos steht my-picturemaxx Usern komplett zur Verfügung.

Die european pressphoto agency (epa), eine der weltweit führenden Bildagen-turen mit täglich 2.200 neuen Nachrichtenfotos, übernimmt den Deutschland- und Österreich-Vertrieb ihrer Bilder und Videos in Eigenregie und nutzt dafür my-picturemaxx. Topaktuelles Material dieses bekannten, internationalen Bilderdienstes und jetzt auch täglich bis zu 40 neue Videos in der Rohfassung oder als sendefertige Beiträge finden die teilnehmenden Redaktionen in my-picturemaxx erstmals direkt unter dem Namen ?epa news?. Hierüber steht der gesamte Bestand zur Auswahl und kann direkt lizenziert werden.

epa ist eine der weltweit führenden Agenturen für Bild und Bewegtbild und wurde mehrfach mit internationalen Preisen wie dem ?World Press Photo Award? ausgezeichnet. Das epa-Netzwerk von weltweit über 400 Bildjournalisten sowie Mitglieds- und Partneragenturen bildet das Weltgeschehen auf unverwechselbare Art und Weise ab. Das Angebot umfasst eine hochprofessi-onelle, zuverlässige und zeitnahe Berichterstattung aus Europa und Latein-amerika aus Politik über Sport bis Kultur und Unterhaltung.

?epa, mit Sitz in Frankfurt, verfügt auch historisch bedingt über langjährige Erfahrungen auf dem deutschen Medienmarkt. Unsere mit Professionalität und Leidenschaft produzierten Foto- und Videodienste nun direkt über my-picturemaxx anzubieten und in den unmittelbaren Dialog mit den Kunden zu treten, empfinden wir als wichtige und spannende Aufgabe?, sagt Julia R. Arévalo, Präsidentin und CEO der epa.

?Wir freuen uns, dass wir mit unseren leistungsstarken Business-Lösungen die Strategie der neuen epa-Führung unterstützen können, den deutschlandweiten Vertrieb von hervorragendem Bildmaterial zu aktivieren und sich unsere langjährige Zusammenarbeit dadurch intensiviert. Der epa-Videoservice er-gänzt den Bilderdienst perfekt. Für die Teilnehmenden der Mediensuchmaschi-ne my-picturemaxx ist epa eine wichtige Quelle und Qualitätsgarant?, sagt Gerhard Feigl, CEO der picturemaxx AG.

Hintergrund

picturemaxx AG ? Marktführer im professionellen Bildermarkt:

picturemaxx ist das weltweit größte Netzwerk professioneller Anbieter und Nutzer von digitalen Bildmedien, in dem die Teilnehmer Nutzungsrechte effizient beschaffen, organisieren und anbieten können. Als marktführendes Software- und Technologieunternehmen verfügt picturemaxx über mehr als 35 Jahre Erfahrung in diesem Sektor. Zu den mehr als 1.000 Kunden gehören Medienunternehmen, wie beispielsweise Axel Springer, Bauer Media Group, Cornelsen Verlag, Gruner + Jahr, Hubert Burda Media sowie führende Bilda-genturen aller Genres national und international.

picturemaxx Mediennetzwerk und my-picturemaxx:

Das picturemaxx Mediennetzwerk bringt professionelle Nutzer und Anbieter von Medien zusammen. Die Mediensuchmaschine my-picturemaxx ermöglicht es den Mediennutzern, mit einer einzigen Suchanfrage alle über dieses Netz-werk angebotenen Medien zu durchsuchen und zu lizenzieren. Zum Portfolio zählen weitere Services, die auf die Bedürfnisse rund um die Medienbeschaf-fung- und das Medien-Management ausgerichtet sind.

european pressphoto agency (epa):

Die european pressphoto agency wurde 1985 von führenden europäischen Nachrichtenagenturen gegründet. Im Mai 2003 wurde das europäische Netz-werk von Fotografen zu einem weltweit vertretenen Unternehmen erweitert. Heute sind neun europäische Nachrichtenagenturen Anteilseigner von epa und tragen zu ihrem täglichen Serviceangebot bei. In Partnerschaft mit der Agen-cia EFE, ihrem Mehrheitsgesellschafter, ist epa nunmehr ein internationaler Anbieter von Foto- und Videomaterial. Die epa hat ihren Hauptsitz in Frank-furt (Deutschland) und verfügt über regionale Redaktionen in Tokio, Bangkok, Kairo, Frankfurt, Madrid und Washington, D.C.