epoq und Sendinblue starten Partnerschaft zur Optimierung von KPIs im E-Mail-Marketing

Sendinblue GmbH, SaaS-Anbieter für digitales Marketing, Customer Relationship Management und Retargeting und die epoq internet services GmbH, der Software-Hersteller und KI-Experte in Sachen Online-Shop-Personalisierung, vertiefen ihre Partnerschaft zur Optimierung der KPIs im E-Mail-Marketing durch Personalisierung und Automatisierung.

Der richtige Inhalt zum richtigen Zeitpunkt, automatisiert ausgesendet

Sendinblue, ehemalig Newsletter2Go, begleitet mehr als 100.000 Unternehmen weltweit beim Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit durch digitales Marketing mit Tools, die sich effizient an ihr Wachstum anpassen. Dank der automatisierten Marketing-Funktionen, die Sendinblue zur Verfügung stellt, können E-Mail-Marketer vorgefertigte Workflows einsetzen oder selbst vollautomatisierte Workflows einrichten. Durch die Integration der von epoq selbstentwickelten?Software für E-Mail-Personalisierung, epoq Connect, lassen sich personalisierte E-Mails erstellen und automatisiert aussteuern. epoq sorgt für den höchsten Grad an Personalisierung und Sendinblue für eine treffsichere Zustellbarkeit, was sich in einer Erhöhung der relevanten KPIs im E-Mail-Marketing, wie der Öffnungs- und Klickrate, erkennen lässt.

?Die Personalisierung von epoq passt perfekt zu unserer E-Mail-Marketing-Software. Sendinblue versendet die E-Mails und epoq sorgt dafür, dass dort nur Inhalte stehen, die auf den echten Interessen des jeweiligen Nutzers basieren. Das erhöht Klick- und Konversionsraten erheblich?, so Bert Winterfeld, Head of Branding der DACH Region bei Sendinblue

Erweitertes Know-how für gesteigerte KPIs im E-Mail-Marketing dank enger Zusammenarbeit

Als Experten für E-Mail-Personalisierung und E-Mail-Marketing-Automatisierung stellen epoq und Sendinblue regelmäßig Inhalte und Tipps für ihre Kunden zur Verfügung. Durch die Partnerschaft sollen beide Software-Hersteller das Know-how ihrer Kunden rund um das Thema E-Mail-Marketing verstärkt zusammen fördern. Nach der ersten gemeinsamen Aktion, dem Webinar??E-Mail-Marketing im E-Commerce: So setzt du Automatisierung und Personalisierung erfolgreich ein?, nimmt Valerie Baumgart, CRM & Partner Management bei Sendinblue und E-Mail-Marketing-Expertin als Gast-Speaker an epoqs anstehender Online-Konferenz, dem?epoq Personalization Experience Day, am 17. September 2020 teil.

Rechtsicheres E-Mail-Marketing im E-Commerce

Datenschutz wird sowohl bei epoq als auch bei Sendinblue großgeschrieben. Beide Firmen haben ihren Serverstandort in Deutschland. So fallen die gespeicherten Nutzerdaten unter europäisches und deutsches Datenschutzrecht. Shopbetreiber können also mit einem sicheren Gefühl das eigene E-Mail-Marketing im E-Commerce vorantreiben und in Verbindung mit ihren Kunden bleiben ? und zwar DSGVO-konform.

Über Sendinblue

Sendinblue zählt zu Europas führenden Plattformen für digitales Marketing. Der SaaS-Anbieter entwickelt unter anderem Software für Marketing Automation, Direktmarketing (Newsletter, SMS, Chat), Customer Relationship Management und Retargeting. 2012 von Armand Thiberge gegründet, fusionierte das französische Unternehmen im Jahr 2019 mit dem deutschen Marktführer Newsletter2Go. Seit 2020 tritt die Plattform unter der Dachmarke Sendinblue auf. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 300 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Paris sowie in Berlin, Neu Delhi, Seattle und Toronto. Die 70 in Deutschland tätigen Mitarbeiter werden von Geschäftsführer Maximilian Modl geleitet.

Die epoq internet services GmbH stellt ihren Kunden eine einzigartige Software-Suite zur vollumfänglichen Personalisierung des digitalen Handels zur Verfügung. Mit modular einsetzbaren, maßgeschneiderten, auf künstlicher Intelligenz basierenden Services, schafft epoq einzigartige Shoppingerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey.

Die Online Shopper erhalten Orientierung, Beratung und Inspiration beim Online-Einkauf. Nach dem Kauf werden sie in ihrem persönlichen Shoppingbereich mit relevanten Shopping News in Echtzeit versorgt, die sie zum täglichen Besuch in den Online Shop veranlassen. Darüber hinaus werden die Online Shopper mit personalisierten E-Mails auf dem Laufenden gehalten und bleiben so mit dem Online Shop in Verbindung.