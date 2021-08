Epson liefert Discproducer PP-100N II aus

Mit dem PP-100N II stattet Epson nun auch die Network Attached (NAS) Version der Discproducer-Serie mit Blu-ray-Rekordern aus. Mit den neuen Blu-ray Rekordern können jetzt immerhin BD-R Medien mit der 20-fachen Kapazität einer DVD beschrieben werden. Die Kapazitätssteigerung eröffnet diesem Modell viele neue Einsatzgebiete in datenintensiven Anwendungsbereichen. Selbstverständlich beliefern wir Sie als größter Großhändler für professionelle, bedruckbare optische Medien auch mit verschiedenen zertifizierten BD-Medien.

Die Epson Discproducer werden für die Erstellung von Patienten-CDs/-DVDs im medizinischen Umfeld bei fast allen Radiologen, Orthopäden und Krankenhäusern eingesetzt. Sie finden aber auch zum langfristigen Speichern von Informationen in datenintensiven Bereichen, wie Film oder Forschung und in der Offline-Langzeitarchivierung Verwendung. Die Umstellung auf die höherkapazitive Blu-ray erlaubt es nun, in kurzer Zeit große Datenmengen auf BD-R zu sichern und zu archivieren.

Die PP-100N Systeme verfügen über ein integriertes NAS-Modul, wodurch der Discproducer direkt in das Netzwerk integriert und über den Epson Total-Discmaker von beliebigen Modalitäten oder Anwendungen heraus angesteuert werden kann.

Da DVD-Rekorder mittlerweile bei fast allen Herstellern durch die Produktion von Blu-ray-Rekordern ersetzt werden, ist die Umrüstung auf ein einheitliches Laufwerks-Modell für die gesamte Epson Discproducer-Produktlinie ein logischer Schritt. Die beiden Rekorder liegen im Preis nicht mehr weit auseinander und ein BD-Laufwerk ist 100% kompatibel zu CD-R- und DVD-R-Medien. Die neuen BD-R Laufwerke decken damit nun die komplette Bandbreite der optischen Speichermedien ab.

Für Integratoren, die nach wie vor das DVD-R-Modell integriert haben und vorerst weiter nutzen wollen, kann INCOM übergangsweise noch das DVD-R-Vorgängermodell des Epson Discproducer PP100N II liefern. Bitte sprechen Sie uns kurzfristig darauf an. Natürlich liefern wir auch EPSON-zertifizierte bedruckbare optische Medien verschiedener Hersteller und beantworten gerne Ihre Fragen nach Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der verschiedenen DVD- und BD-Medien.

Die INCOM Storage GmbH ist Value Added Distributor von Komplettsystemen, Komponenten und Serviceleistungen für das Massenspeicher-Management.

Seit der Gründung 1986 in Bonn versteht sich INCOM als zuverlässiger Partner von Systemhäusern und des IT-Handels, mit Niederlassungen und Kooperationen in Frankreich, den Niederlanden, Portugal, Spanien und der Schweiz. INCOM bietet über Handelspartner in ganz Europa das komplette Spektrum von Netzwerkspeicher- und Archivsystemen, sowie Lösungen für das Datenpublishing, die Datenduplikation, sowie Kameras und Speichersysteme für die Videoüberwachung an.

Als Vorreiter der „Green-IT-Bewegung“ wurden unsere optischen Speichersysteme mit den weltweit ersten TÜV-Zertifikaten für sichere und energieeffiziente Langzeitarchivierung ausgezeichnet.

Ob auf Unternehmens- oder Abteilungsebene, INCOM hat die passende Speicherlösung für Sie und Ihre Kunden: CD/DVD/BD/UDO Speicher- und Produktionssysteme, RAID, TAPE, NAS, SAN, iSCSI!

INCOM store. more. secure.