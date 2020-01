Erdogan macht, was er will/Martin Lingüber den Besuch der Kanzlerin in der Türkei

Der EU-Flüchtlingspakt mit der Türkei bleibt bestehen. Damit hat

die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ein zentrales Ziel ihrer Stippvisite

beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan erreicht. Denn in der

Vergangenheit hatte Erdoğan immer wieder damit gedroht, das Abkommen

aufzukündigen und Flüchtlinge ungehindert nach Nordeuropa weiterziehen zu

lassen. Nichts fürchtet Merkel mehr als eine Wiederholung der sogenannten

Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016, die sie fast das Amt gekostet

hätte. Erdoğan weiß um die geostrategisch wichtige Lage der Türkei. Damit

pokert er, und er lässt sich das Abkommen mit 6 Milliarden Euro von der EU

bezahlen. Von Zeit zu Zeit fordert er Nachschlag. Dafür hat er gute Argumente,

denn die Türkei trägt mit der Aufnahme von 3,6 Millionen Flüchtlingen aus Syrien

eine große Last. Und die jüngst aus Idlib geflüchteten Bewohner hält

Erdoğan als Faustpfand – eine Viertelmillion Menschen stehen an der

geschlossenen syrisch-türkischen Grenze. Die deutsche Kanzlerin hat darauf so

wenig eine Antwort wie die EU. Dabei läge sie auf der Hand: Eine gemeinsame,

solidarische Flüchtlings-, Handels- und Entwicklungspolitik würde Erdoğan

sein Erpressungspotenzial nehmen und zur Befriedung beitragen. Nicht einfach,

aber machbar.

