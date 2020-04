Erfolgreich auf rewe.de verkaufen

Mit einem Umsatz von 54,14 Mrd. Euro (2016) ist die REWE GROUP einer der größten Händler in Deutschland. Mehr als 22 Millionen Kunden gehen jede Woche in einen von bundesweit 3.300 REWE-Märkte einkaufen.

Diese Präsenz gilt es mit rewe.de auch für den Handel im Internet zu nutzen. Über eine bidirektionale Schnittstelle verbindet brickfox Onlineshops, das ERP-System oder die Warenwirtschaft mit rewe.de. Als Multichannel eCommerce Software bündelt brickfox alle Produktdaten zentral, macht kanalspezifische Anpassungen möglich und spielt die modifizierten Daten automatisiert auf rewe.de aus. Neben rewe.de können so ohne großen Aufwand eine Vielzahl von Marktplätzen, Preisvergleichsportalen oder eigenen Onlineshops bedient werden.

Vorteile mit brickfox:

zentrale Produktdatenpflege für rewe.de und weitere Vertriebskanäle im Onlinebereich

kanalspezifische Anpasssungsmöglichkeiten

automatisierte Verkaufssteuerung

bei eingehenden Bestellungen werden die Bestelldaten an das ERP-System sowie die Warenwirtschaft zurückgegeben

brickfox aktualisiert die Bestände (in allen an brickfox angeschlossenen Systemen)

Überverkäufe bzw. Leerverkäufe können so vermieden werden

Soll nicht nur der Verkauf auf Online-Marktplätzen und Preisvergleichsportalen, sondern auch in eigenen Onlineshops über brickfox koordiniert werden, kommt das speziell für die Bedürfnisse des Multichannel Onlinehandels entwickelte brickfox PIM zum Einsatz. Mit dem brickfox-PIM haben Onlinehändler die Möglichkeit, Produktdaten zentral zu pflegen. Dies betrifft die Erstanlage genauso wie die Anreicherung. Die Anbindung eines externen PIM-Systems ist ebenfalls möglich. Von hier aus spielt die brickfox Middleware die angelegten Produktdaten (Beschreibungen, Attribute, Preise, Bestände etc.) inkl. individueller Anpassung an den einzelnen Vertriebskanal, in diesem Fall rewe.de, aus. Dies bedeutet eine Minimierung des Aufwands gepaart mit einer gleichzeitigen Erhöhung des Absatzes. brickfox wird individuell an Händler-Anforderungen und die jeweilige E-Commerce-Landschaft angepasst und ist somit für nahezu jeden Onlinehändler einsetzbar.

Die brickfox GmbH mit Sitz in Stuttgart zählt zu den führenden Unternehmen für E-Commerce Solutions. Mit der brickfox E-Commerce Cloud entwickelte brickfox eine Allround – Lösung für den Onlinehandel, die Multichannel-Vertrieb effizient gestaltbar macht und eine reibungslose Prozesssteuerung ermöglicht. Die brickfox E-Commerce Cloud verbindet Warenwirtschaft, PIM und Vertriebskanäle unterschiedlicher Formen und vereint somit alle Komponenten eines ganzheitlichen Onlinehandelsmodells. Dem Onlinehändler wird dadurch die zentrale Administration aller Prozesse innerhalb eines Systems ermöglicht. Erfolgreiche B2B und B2C Onlinehändler aus unterschiedlichen Branchen schätzen den hohen Automatisierungsgrad bei Standardprozessen, die flexible Anpassbarkeit der Software sowie deren problemlose Integration in bestehende Infrastrukturen. brickfox bietet Onlinehändlern die Möglichkeit, das gesamte Potential des E-Commerce auszuschöpfen.