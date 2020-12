Erfolgreich mit eigenem Blog – ein Überblick

Der Aktienmarkt boomt. Immer mehr Menschen entscheiden sich, das übrige Geld in Aktien zu investieren. Doch nicht jeder kennt sich damit perfekt aus. Hier können Blogs tolle Informationen geben und dabei helfen, die richtigen Trading-Entscheidungen zu treffen. Wer selbst viel zu diesem Thema weiß und anderen Menschen helfen möchte, kann noch heute mit dem eigenen Blog starten.?

?

Was braucht man für einen Blog?

In erster Linie ist es bedeutsam, dass das Thema klar ist. Wer zum Trading für Anfänger oder Online Traden schreiben möchte, kann dies tun. Blogs mit diesen Themen werden sicherlich erfolgreich sein, da sich immer mehr Menschen mit Fragen in diesem Bereich auseinandersetzen. In erster Linie braucht man für den eigenen Blog einen Hosting-Dienst, der es ermöglicht, dass die eigene Website auf einem Server gespeichert und somit für alle Menschen, die Internet haben, ersichtlich ist.?

Es gibt jene Anbieter, die kostenlose Dienste offerieren. Dazu gehören beispielsweise blogger.com oder auch wordpress.com. Dabei handelt es sich um Plattformen, die Baukastensysteme anbieten und besonders für Anfänger gut geeignet sind. Möchte man beim Erstellen hingegen größere Auswahlmöglichkeiten, sollte man sich für die bezahlte Version entscheiden. Hier wird dann ein Hosting-Dienst ausgewählt und zusammen mit beispielsweise WordPress (Content Management System) die Website erstellt. Durch die vielen Plug-ins kann die Website komplett individuell gestaltet werden.?

?

Wie können viele Leser angesprochen werden?

Wer die Basics geklärt hat, kann nun mit dem Schreiben loslegen. Neben dem Design, dem Layout, der Schriftart und der Farben ist es notwendig, dass regelmäßig gute Inhalte hochgeladen werden. Nur wer seine Leserschaft mit den eigenen Artikeln in den Bann zieht, wird sie langfristig binden können.?

Wichtig ist, dass die Artikel Mehrwert bieten und gut auf die Zielgruppe abgestimmt sind. Wer beispielsweise in seinem Blog über das Thema Trading für Anfänger sprechen möchte, sollte entsprechend die Basics behandeln. Ist man hingegen offen für eine fortgeschrittenere Zielgruppe, muss dies beim Schreiben der Artikel berücksichtigt werden.

Daneben ist es bedeutsam, dass die Reichweite des eigenen Blogs durch die Verlinkung auf Social Media vergrößert wird.?

Veröffentlich auf: https://www.dzonline.de/Ratgeber/Digitales/4322489-Digitales-Erfolgreich-mit-eigenem-Blog-ein-Ueberblick