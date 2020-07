Erfolgreiche Ansiedlung: Richtfest bei US-Firma Microvast. Batteriehersteller errichtet Europazentrale in Ludwigsfelde

Wirtschaftsminister Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach und Dr. Steffen Kammradt, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB), unterstreichen die Bedeutung der Investition des US-Batterieherstellers Microvast in Ludwigsfelde. Beide bewerten das heutige Richtfest für die künftige Europazentrale des Unternehmens als eine ?Schlüsselinvestition für moderne Mobilität in Brandenburg?.

?Die Ansiedlung von Microvast ist ein zentraler Baustein in der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes. Denn Brandenburg hat die Chance, bei moderner Mobilität in der ersten Liga zu spielen. Genau dazu passt diese Investition. Microvast steht in einer Reihe mit Ansiedlungen wie der Tesla-Gigafabrik in Grünheide, der Herstellung von Batteriekomponenten bei BASF in Schwarzheide oder dem Aufbau eines europäischen Testzentrums für autonomes Fahren bei der der DEKRA am Lausitzring?, erklärte Minister Steinbach weiter.

?Microvast ist ein wichtiger Ansiedlungserfolg für Brandenburg?, sagt WFBB-Geschäftsführer Dr. Kammradt. Das Unternehmen bringt seine Europazentrale, innovative Technologie und zukunftsfeste Arbeitsplätze ins Land. Das ist ein starkes Signal gerade in Corona-Zeiten. Microvast stärkt zugleich das Profil Brandenburgs als Standort für moderne Mobilität. Wir freuen uns, dass Microvast seine Investition konsequent umsetzt und werden das Unternehmen mit allen Leistungen zur Wirtschafts- und Arbeitsförderung weiter unterstützen.?

Der US-Batteriesystemhersteller baut in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) ein Werk mit bis zu 250 Arbeitsplätzen und verlegt zugleich die Europazentrale von Frankfurt am Main dorthin. Microvast liefert schnellladefähige Batterien, die in zehn bis 15 Minuten aufgeladen sind. In Ludwigsfelde sollen Batteriesysteme für Transporter und Lkw sowie für Sportwagen oder Geländewagen hergestellt werden.

Die Fertigstellung ist für Dezember 2020 vorgesehen. Bereits im Januar 2021 sollen die ersten Produkte vom Band laufen.

Wirtschaftsminister Prof. Dr.-Ing. Steinbach und WFBB-Geschäftsführer Dr. Kammradt lobten die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Teltow-Fläming und der Stadt Ludwigsfelde. Sie hätten in der Microvast-Ansiedlung eine ausgezeichnete Arbeit geleistet. Zusammen mit dem großen DHL-Zentrum, Chefs Culinar und nun Microvast habe sich das Gewerbegebiet Eichspitze in kürzester Zeit zu einer Erfolgsstory entwickelt.