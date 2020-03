Erfolgreiche Fachmesse erfreut zahlreiche Besucher

Vom 6. bis 8. März 2020 fand in Leutkirch die Fachmesse rund um die Holzbearbeitung bei Miller Maschinen und Werkzeuge statt. Aus Nah und Fern strömten dazu die Besucher in die Ausstellungsräume in Leutkirch. Live-Vorführungen, Produkt-Neuheiten und Messe-Angebote erfreuten die zahlreichen Besucher. Werksberater der bekanntesten Marken standen mit Rat und vielen Informationen jedem Interessent zur Seite. Auch das Rahmenprogramm wie die Drechselvorführungen und die Kinderwerkstatt wurden gerne angenommen.

Öffnungszeiten der Ausstellung

In den großen Ausstellungsräumen können das ganze Jahr über die Maschinen und Werkzeuge gesehen, gefühlt und getestet werden. Das Ladengeschäft hat Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr (Donnerstag bis 19 Uhr) geöffnet. So können auch alle, die die Messe verpasst haben, vorbeikommen und sich von den fachkunden Mitarbeitern beraten lassen.

Online 24h shoppen

Wer keine Zeit für einen Besuch hatte, kann auch im Webshop für–s Holzhandwerk www.mima.de fündig werden. Um keine Aktion oder Messe zu verpassen, kann man sich über den Newsletter informieren lassen.

Miller GmbH Maschinen und Werkzeuge hat alles, was man für die perfekte Holzbearbeitung braucht: Ein riesiges Stationär-Maschinenprogramm, das von der kleinen Hobelmaschine bis zum CNC-Bearbeitungszentrum reicht, alle namhaften Elektrowerkzeuge von Herstellern wie Festool, Mafell, Fein etc. und nicht zuletzt unzählige Hand- und Maschinenwerkzeuge in Top-Qualität.

Im Ausstellungszentrum in Leutkirch, Landkreis Ravensburg, informieren die Mitarbeiter ausführlich über die Vorteile der Produkte. Auf der über 3500 qm Ausstellungsfläche sind zudem Gebrauchtmaschinen in jeder Größe und Preisklasse zu finden. Alle Katalogartikel sind lagernd und verlassen in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach Bestelleingang das Haus.