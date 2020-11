Erfolgreiche Gründerteams des Businessplanwettbewerbs 1,2,3 GO ausgezeichnet

Auch in diesem Jahr haben Gründerinnen und Gründer überzeugende Geschäftsideen für den Businessplanwettbewerb 1,2,3 GO entwickelt und eingereicht. Kernthemen der Gründerteams waren erneut die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. ?An der diesjährigen Runde des Wettbewerbs hatten insgesamt 32 innovative Start-ups aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz teilgenommen; 18 von ihnen haben ihre Businesspläne schließlich eingereicht. Die sieben Preisträger wurden gestern (17. November) im Rahmen einer virtuellen Prämierung durch Daniela Schmitt, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz, IHK-Geschäftsführer Dr. Carsten Meier, Dr. Stefan Weiler, Geschäftsführer des Business + Innovation Center Kaiserslautern, sowie Jürgen Lenhof, Abteilungsleiter im saarländischen Wirtschaftsministerium, ausgezeichnet.

Die saarländischen Preisträger sind:

-?SurFunction GmbH (1. Platz, 4.000 Euro Preisgeld) Gründerteam: Prof. Dr. Frank Mücklich, Prof. Dr. Andrés Lasagni, Dr. Leander Reinert, Dr. Dominik Britz, Nikolaus Wanke, Steinbeis Beteiligungs Holding GmbH

Geschäftsidee: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von anwendungsbezogenen Lösungen und Systemen zur Oberflächenfunktionalisierung industrieller Produkte. SurFunction projiziert mit einer einzigartigen und patentierten Lasertechnologie, genannt ?Direct Laser Interference Patterning? (kurz DLIP), funktionale Oberflächen der belebten Natur in Rekordgeschwindigkeit auf technisch nutzbare Produktoberflächen

-?Fastlane UG (Platz 2, Preisgeld 2.500 Euro)

Gründerteam: Joachim Schuh, Cham Sourzac, Florian Staufer

Geschäftsidee: Fast-Dine ermöglicht es, per Smartphone im Restaurant bestellen und bezahlen zu können. Ob für die Bestellung vorab aus dem Büro oder vor Ort, als Lieferung, Take-Away auf dem Nachhauseweg oder beim klassischen Restaurantbesuch ? Fast-Dine funktioniert immer.

-Amorphous Metal Solutions (AMS) GmbH (Platz 2: Preisgeld 2.500 Euro

Gründerteam: Peter Link, Dr. Alexander Kuball, Dr. Simon Hechler, Dr. Benedikt Bochtler, Dr. Oliver Gross

Geschäftsidee: AMS stellt über einen patentierten Gießprozess hochfeste Präzisionsteile aus amorphem Metall für die Medizintechnik, die Luft- und Raumfahrt und die Uhrenindustrie her.

Dass sich mit Fastlane UG und der Amorphous Metal Solutions (AMS) GmbH zwei Unternehmen den zweiten Platz teilen, zeigt, wie umkämpft die diesjährige Wettbewerbsrunde war.

Seit dem Start des Wettbewerbs im Jahr 2000 konnten insgesamt 63 saarländische Businesspläne bei 1,2,3 GO ausgezeichnet werden. ?Zu diesem Erfolg haben auch die erfahrenen Coaches aus dem Business Angels Netzwerk Saarland mit ihrem Know-How beigetragen. Ihre Unterstützung war in dieser Runde erneut sehr wertvoll. Ihnen ist es zu verdanken, dass 1,2,3 GO ein wichtiger Baustein in der breitgefächerten Gründungsförderung der IHK Saarland geworden ist, die wir stetig und bedarfsgerecht weiterentwickeln. Denn das Saarland braucht mehr erfolgreiche Gründerinnen und Gründer. Andernfalls fehlt hierzulande das Potenzial innovativer unternehmerischer Lösungen, die gerade in Zeiten des Strukturwandels und der digitalen Transformation unerlässlich sind?, so IHK-Geschäftsführer Dr. Carsten Meier bei der Prämierung der Siegerteams.

Ziel des Wettbewerbs ist es, Gründerinnen und Gründer zu ermutigen, innovative Ideen zu entwickeln, sie zu tragfähigen Businessplänen auszuarbeiten und diese auch umzusetzen. Dabei werden die Teilnehmer ein Jahr lang von Coaches begleitet. Seit Ende 2018 wird der Businessplanwettbewerb in enger Kooperation mit dem Business + Innovation Center Kaiserslautern (BIC) durchgeführt. Unterstützt wird 1,2,3 GO vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr, der Saarländischen Wagnisfinanzierungsgesellschaft (SWG) und der Saarländischen Investitionskreditbank (SIKB). Medienpartner sind SR1 und die Saarbrücker Zeitung.

Die weiteren saarländischen Teilnehmer im Überblick:

-INNOCISE GmbH

Gründerteam: Dr.-Ing. Marc Schöneich, Prof. Dr. Eduard Arzt, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats

Geschäftsidee: Greifen mit einem radikal neuen Prinzip: Die Gecomer?-Technologie von INNOCISE ist die Nachahmung eines Phänomens aus der Natur. Sie erlaubt klebstofffreie Haftung, die empfindliche Oberflächen intakt lässt und gegenüber herkömmlichen Lösungen ressourcenschonend einsetzbar ist.

-?REGIO.news

Gründerteam: Jörg Klöckner & Jean-Marie Bürtin GbR

Geschäftsidee: REGIO.news ist die “Digitale out of Home” Lösung für die Region mit den News aus Vereinen, Gemeinden, Handel, Handwerk & Dienstleistung.

– Sensovo GmbH

Gründerteam: Dr. Jan Walter Schroeder, Ulrich Straus, Oto Morár

Geschäftsidee: Das Team von Sensovo hat einen taktilen Navigationsgürtel erfunden, der die Richtung über Vibrationen anzeigt. Wanderer und Zweiradfahrer können damit die Natur mit einem neuen Gefühl von Freiheit genießen, ohne durch Kopfhörer oder von einem Display abgelenkt zu werden.

– octup.us Applikationen in Numbers

Gründer: Dipl.-Ing. (FH) Christian Kammler

Geschäftsidee: Plattformübergreifende (Mac, PC, Linux, Browser etc.) App- Funktionalität, die optional auf einer eigenen Hardware bereitgestellt und insbesondere in sicherheitskritischen Themenfeldern von außen überwachbar eingesetzt werden kann.

– ZEMEDA GmbH

Gründerteam: Dr. Gökmen Gül, Marc Wirschum

Geschäftsidee: Intelligente und automatisierte Abrechnung aller medizinischen Leistungen für den Leistungserbringer (Arzt, Krankenhaus etc.) mit privaten und gesetzlichen Krankenkassen.