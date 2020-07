Erfolgreiche Premiere von first tuesday

Der Geschäftsführer der C&S Computer und Software GmbH, Bruno Ristok eröffnete als Initiator und Veranstalter das Webinar. In seiner Einführung erläuterte er die Kerngedanken des Formats, das auf soziale Innovation als Resultat aus technischer Innovation setzt, die Banalitäten des Alltags in den Vordergrund stellt und eine Gemeinwohlorientierung verfolgt. ?first tuesday ist kein Pitch, um Investoren zu gewinnen. first tuesday ist ein Format, bei dem das Gemeinwohl und der Gedanke der sozialen Marktwirtschaft im Vordergrund stehen?, so der Initiator.

Darauf folgte die von Thomas Bade (Institut für Universal Design) und Tim Oelker (als Partner des Instituts für Universal Design) moderierte inhaltliche Session. Die Theologin und Fernsehpastorin Annette Behnken lieferte einen tiefgründigen Impuls zur sozialen Teilhabe, dem Rahmenthema der ersten Veranstaltung. Daraufhin formulierten die Diakonien Hephata und Rummelsberger konkrete Bedürfnisse (Needs) in den Bereichen Behinderten- und Altenhilfe auf die StellDirVor und Nickl&Partner mit kreativen Angeboten (Offer) reagierten. Im Anschluss an die einzelnen Impulse folgten kurze Diskussionen und es bestand die Möglichkeit für die Teilnehmenden mit Fragen aktiv an der Veranstaltung teilzunehmen.

Der nächste first tuesday findet wieder digital am ersten Dienstag im Monat konkret 04.08.2020 um 10.00 Uhr statt. Weitere Informationen zu kommenden Veranstaltungen sowie zur kostenlosen Anmeldung finden Sie zeitnah unter www.first-tuesday.online. Es werden wieder Angebot und Nachfrage von Innovator*innen der Sozial-, Design- und Kreativwirtschaft zusammengeführt.

Die C&S Computer und Software GmbH ist als Systemhaus ausschließlich in der Sozialwirtschaft tätig und arbeitet in den Bereichen Alten-, Behinderten-, Jugendhilfe, offene Sozialarbeit sowie Vorsorge und Rehabilitation. Neben Beratungsleistungen, werden Software und Servicedienstleistungen angeboten.

Seit 1983 wurden mehr als 6000 Installationen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien durchgeführt.