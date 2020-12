Erfolgreiche Softwareentwicklung – Einführung in die Ursachen von Schwierigkeiten in der Softwareentwicklung

Dies neue Buch führt in die grundlegenden Ursachen wirtschaftlicher Schwierigkeiten in der Softwareentwicklung ein. Es erläutert praxisorientiert und mit zahlreichen Tipps und Beispielen die wirtschaftlichen Risiken und Chancen in der täglichen Projektarbeit. Der erste Teil des Buches thematisiert dabei Grundlagen der Softwareentwicklung, wie zum Beispiel verschiedene Projektmodelle aus den Bereichen „klassisch“, „agil“ und „hybrid“. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Teilbereiche einer Softwareentwicklung wird im zweiten Teil des Buches detailliert besprochen.

Hierfür wird in dem informativen Ratgeber „Erfolgreiche Softwareentwicklung“ von Marc Armbruster das sogenannte „Gebäude der Wirtschaftlichkeit“ eingeführt. Neben der Qualität als Fundament werden die sechs Säulen des „Gebäudes“ besprochen. Diese bestehen neben den beiden klassischen Bereichen Projektmanagement und Softwarearchitektur auch aus den Bereichen Projektsetup, Entwicklung und Testing, Dokumentation sowie Kommunikation. Dabei werden deden Lesern zahlreiche Werkzeuge zur Vermeidung und Lösung typischer Probleme an die Hand gegeben.

„Erfolgreiche Softwareentwicklung“ von Marc Armbruster ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15518-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de