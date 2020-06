Erfolgreiche Stabsübergabe bei der IMS

.

Arne Schibli übernimmt ab dem 01. Juni 2020 die operative Geschäftsführung des Unternehmens

Jürg Sager, Gründer und bisheriger Geschäftsführer der IMS Integrierte Managementsysteme AG, tritt als CEO zurück und wird ab dem 1. Juni 2020 neu als Verwaltungsratspräsident fungieren. Seit Beginn der Erfolgsgeschichte hat Jürg Sager das Unternehmen äusserst engagiert geleitet und zukunftsorientierte Strukturen aufgebaut, welche das Wachstum der IMS optimal tragen können. Er freut sich darauf, sich nun auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren und sein Wissen auf dieser Stufe einbringen zu können.

Mit Arne Schibli übernimmt ein erfahrener Branchenkenner und hochqualifizierter Unternehmensentwickler den Vorsitz der operativen Unternehmensspitze.?Als Wirtschaftsingenieur ETH mit langjähriger Erfahrung in Industrie und Dienstleistung, Innovationsmanagement und Unternehmensberatung durfte er bereits zahlreiche komplexe, internationale Transformationsprojekte umsetzen. Sein Wissen in den Bereichen Strategie, Organisation, Abläufe und Leistungssteigerung setzt er mit dem Ziel ein Führungsstrukturen so aufzubauen, dass sich Mitarbeitende und Unternehmen auf Kunden und Wertschöpfung konzentrieren können. Seine Leidenschaft liegt darin, Organisationen stetig weiterzuentwickeln und voranzubringen.

Die IMS ist überzeugt, mit Arne Schibli einen idealen Geschäftsführer gefunden zu haben, der mit Unternehmergeist, strategischem Gespür und einer breiten Erfahrung in dieser Branche das Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln wird.

IMS Integrierte Managementsysteme AG ist als zukunftsorientierte Managementsystemspezialistin auf dem nationalen und internationalen Markt etabliert. Mit über zehn Jahren Erfahrung bietet sie neben der Softwarelösung IMS PREMIUM ein umfangreiches Know-how in der Implementierung von integrierten Managementsystemen im Risiko-/Kontrollmanagement, Kennzahlenmanagement, Governance/Compliance-Themen, sowie im Prozess- und Qualitätsmanagement. Ihre Lösungen im Bereich der Digitalisierung von Prozessen erfüllen aktuellste Bedürfnisse nach mehr Automatisierung und ablauffähigen Prozessen und Formularen. Dank dem modularen Aufbau kann sich die Software verändernden Bedürfnissen anpassen und eignet sich für Unternehmen und Organisationen unabhängig von Branche, Grösse oder Anzahl Standorten.