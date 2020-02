Erfolgreicher Startschuss für den kostenfreien Service für Privatkunden: www.Meine-Bedarfsanalyse.de

Seit einigen Jahren entwickelt das Team der FinGOAL! GmbH digitale Beratungsprozesse u.a. für die Privatkunden- und Gewerbekunden-Beratung in Banken und Sparkassen. Dabei liegt der Fokus auf dem Gespräch zwischen Kunde und Berater ? entweder im persönlichen Dialog vor Ort oder auch im Rahmen einer Video- bzw. Onlineberatung.

?FinGOAL! TO GO? ist die logische Weiterentwicklung der Beratersoftware, bei welcher der Endkunde eine vom Funktionsumfang reduzierte Variante an die Hand bekommt. Damit kann er dann eine umfangreiche Finanzanalyse selbständig durchführen, die dann idealerweise in eine Online-Terminvereinbarung übergeht bzw. auch im Rahmen von Terminbestätigungen helfen kann, um die Kunden für die relevanten Finanzthemen zu sensibilisieren.

Das ist das Ziel von “FinGOAL! TO GO” als reine Endkundenapplikation, welche auf jeder Homepage von Banken und Sparkassen – in deren Corporate Design und mit deren Logo bzw. Kontaktdaten ? innerhalb weniger Tage integriert werden kann.

Die White-Label-Lösung finden Sie künftig auf der Webseite www.Meine-Bedarfsanalyse.de

Dieser intuitive Online-Prozess ermittelt in kürzester Zeit den konkreten Bedarf der Privatkunden und ist mit seiner Art der Interpretation der schnellste Bedarfsrechner für Privatkunden im Internet. Immer gemäß dem Anspruch: ?Wirksamkeit als Strategie!?.

Da das Angebot an solchen Tools stetig zunimmt, ist es nach unserer Einschätzung keine Option, den Trend zu ignorieren bzw. sich diesem gegenüber zu versperren. Die Herausforderung ist es, dass man bei höchster Qualität für den Endkunden, das attraktivste und funktionalste Selbstanalysetool anbieten kann.

Das gelingt zum einen durch die Usability und zum anderen auch mit einer Analyse, die innerhalb von wenigen Minuten ein Ergebnis nach dem aktuellen DIN-Standard präsentiert (zumindest was den Umfang der möglichen Bedarfsfelder angeht), ohne, dass der Kunde etwas herunterladen bzw. sich registrieren muss.

Die Basisversion für Sparkassen finden Sie unter folgendem Link:

http://meine-bedarfsanalyse.de/sparkasse/

Und der gleichen Logik folgend, gibt es selbstverständlich auch eine Basisversion für Genossenschaftsbanken bzw. VR-Banken:

http://meine-bedarfsanalyse.de/vr-bank/

Für Ihre Kontaktaufnahme können Sie gern unser Kontaktformular nutzen:

https://fingoal.de/kontakt/

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

FinGOAL! ist eine Softwarelösung für Banken und Finanzdienstleister, die Effizienz und Qualität nicht als Widerspruch verstehen, sondern als besondere Herausforderung in einer digitalen und schnelllebigen Finanzwelt. Dieser Aufgabe hat sich das Team bei FinGOAL! seit Ende 2016 angenommen und mittlerweile über 50 Prozesse inhaltlich konzipiert und technisch realisiert.

Homepage: http://www.fingoal.de/

Die FinGOAL! GmbH ist ein Unternehmen der QIDF-Gruppe: www.QIDF-Gruppe.de