Erfolgsfaktor digitaler Service: Der Empolis:Exchange Technical Summit 2020

Teilnehmer profitieren von Erfahrungen aus der digitalen Praxis und lernen neue Geschäftsmodelle sowie Vertriebschancen entlang der digitalen Wertschöpfungskette kennen ? von der Datenakquise zur Aggregation und Analyse bis hin zur Aktion.

Die Digitalisierung und Covid-19 fordern derzeit den Kundenservice in allen Bereichen und Branchen heraus. Das gilt im Besonderen für Industrieunternehmen, aber auch für Behörden und Verwaltungen. Sie stehen vor den Herausforderungen, die Potenziale der Automatisierung durch KI zu nutzen, Wissensverluste durch das Ausscheiden von älteren Mitarbeitern und den Fachkräftemangel zu verhindern, die Kundenzufriedenheit zu steigern und umsatzstarke neue Serviceprodukte zu generieren.

Die veranstaltenden Unternehmen Empolis und intelligent views haben ein Programm aus Websessions und Projektberichten rund um die Themen Knowledge Management, Content Delivery, Product Information Management, Knowledge Graphen, schlüsselfertige IIoT und Service Apps geschnürt.

Die sympathische Radio- und Fernsehmoderatorin Ursula Heller wird mit einem roten Faden durch das Programm führen, bestehend aus drei Themenblöcken: ?Intelligentes Informationsmanagement mit verteilten Daten?, ?Mehr Effizienz und höhere Verfügbarkeit durch die Nutzung von Daten und Wissen? und ?Mehr Umsatz mit neuen Vertriebsansätzen und innovativen Service-Produkten?.

Live und digital können die Teilnehmer Experten und Anwender erleben, wenn sie ihre Erfahrungen aus der Praxis präsentieren und wertvolle Tipps geben. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit des digitalen Netzwerkens und der Erprobung verschiedener Anwendungsszenarien in Hands-on-Sessions erstmals auf einer innovativen digitalen Konferenzplattform.

Das Programm wird zusätzlich durch eine virtuelle Ausstellung komplettiert. Interessenten können sich neben den Empolis-Lösungen über die komplementären Leistungen der Partner logicline, ORBIS, pro accessio, proAlpha, SmartFactory Kaiserslautern und verlinked informieren.

Empolis ist führender Anbieter von Smart Information Management Software zur ganzheitlichen Erstellung, Verwaltung, Analyse, intelligenten Verarbeitung und Bereitstellung aller für einen Geschäftsprozess relevanten Informationen. Empolis? Ansatz ist die intelligente Verknüpfung von Knowledge- und Content Management gemäß dem Motto ?DECIDE. RIGHT. NOW.? Viele nationale und internationale Unternehmen sowie öffentliche Institutionen, wie z. B. ABB, BMW, Bosch, Bundesverwaltungsamt, Carl Zeiss Microscopy, Homag, Koenig & Bauer, Kuka, MAN Energy Solutions und Vodafone, vertrauen auf Empolis-Lösungen und das umfassende Branchen- und Prozess-Know-how. Weltweit gibt es derzeit ca. 500 Empolis-Installationen und täglich nutzen rund 700.000 professionelle User Empolis-Lösungen, um damit etwa 40 Millionen Endkunden zu bedienen. Empolis ist Gesellschafter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) und im Vorstand der Science und Innovation Alliance Kaiserslautern (SIAK) vertreten.

intelligent views GmbH

Die intelligent views GmbH zählt zu den führenden Anbietern semantischer Technologien und wissensbasierter KI im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen stellt die Knowledge Graph Plattform i-views her. Knowledge Graphen erfassen die Bedeutung von Daten und vernetzen sie intelligent. So wird das Potenzial der Daten entfesselt und Wert geschaffen. Dabei arbeitet der Knowledge Graph auf Basis von i-views wie Menschen denken: flexibel und agil, semantisch und vernetzt. Anwendungen lassen sich mit i-views ohne größere Programmierkenntnisse realisieren und agil anpassen. Komplexe Zusammenhänge können einfach visualisiert werden. Die typischen Einsatzfelder liegen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, dem Management strukturierter und unstrukturierter Daten, intelligenten Produktinformationen, anspruchsvollen Compliance-Umgebungen und dem digitalen Arbeitsplatz. Das Unternehmen mit Sitz in Darmstadt ging 1997 als Spin-off aus der Fraunhofer Gesellschaft hervor. Zahlreiche Auszeichnungen und Forschungsaktivitäten bestätigen die Innovationskraft des Unternehmens und seiner über 40 Mitarbeiter. Auf Basis von i-views wurden mehr als 160 Anwendungen in namhaften Unternehmen realisiert. Kunden wie die Daimler AG, Deutsche Lufthansa AG, Duden GmbH, die Schweizer Postfinanz, sowie Voith vertrauen auf die intelligent views GmbH und ihre Partner und maximieren so den Wert ihrer Daten.