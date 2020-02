Erfolgsgeschichte Karl Ulrich Glückliche Landärzte

Landlust statt Klinikfrust? Der Internist Karl Ulrich hat vor knapp 20 Jahren in Jarmen eine Allgemeinmediziner-Praxis übernommen. Noch keine Sekunde hat er das bereut ? weil er ein tolles Team hat und die Praxis heute gemeinsam mit einer Kollegin führt.

Wer Karl Ulrich zuhört, denkt an den glücklichen Landarzt, den es vielleicht nur in Arztserien gibt. Doch in Wirklichkeit fehlen Ärzte ? vor allem auf dem Land. Praxen müssen schließen, weil sie keine Nachfolger finden. Die Geschichte von Internist Ulrich geht jedoch anders. Er ist Landarzt mit Leib und Seele. Was er anders macht? Er hat in seine Mitarbeiter investiert und teilt sich heute die Verantwortung für die Praxis mit einer Kollegin.

Wie alles begann

Noch während Ulrichs Ausbildung in der Klinik in Demmin kündigte ihm sein Chefarzt an, dass er nach ihm wieder neue Kollegen ausbilden wollte. Somit konnte er nicht für immer bleiben. Als ihn auf einer Fortbildung jemand nach einem möglichen Nachfolger für eine Allgemeinarztpraxis in Jarmen nahe Greifswald fragte, beschloss er, die Praxis selbst zu übernehmen.

Frisch von der Klinik hatte Ulrich von der Organisation einer Praxis und der Abrechnung keine Ahnung. ?Doch die beiden Krankenschwestern meines Vorgängers kannten sich hervorragend aus?, sagt der heute 58-Jährige. Nach der Einarbeitung verbreiterte der Internist nach und nach sein Leistungsspektrum. Er kaufte neue Geräte, sodass er auch Magenspiegelungen, Ultraschall und EKG anbieten konnte.

Mit der Ausweitung seiner Leistungen wuchs auch die Anzahl der Patienten. Zudem wurden in der Umgebung Praxen aufgegeben. ?Gestartet bin ich mit 800 Patienten pro Quartal. In der Spitze waren es dann 1.700. Für einen allein waren das zu viele.?

Als ihn eine junge Kollegin fragte, ob sie ihre Facharztausbildung bei ihm machen könnte, kam Ulrich das sehr gelegen. Und sie blieb in seiner Praxis. Seit Frühjahr 2018 führt er zusammen mit der Allgemeinmedizinerin Heike Michael die Jarmener Praxis. ?Für mich war das die beste Entscheidung?, blickt Ulrich zurück, ?der Zugewinn an Lebensqualität war mir wichtig.? Der Internist hat auch sein Praxispersonal aufgestockt. Vier Krankenschwestern und eine Praxishilfe arbeiten heute für ihn. ?Die Weiterbildung als Versorgungsassistenten in der Hausarztpraxis entlastet uns enorm?, sagt er. Die Krankenschwestern übernehmen Hausbesuche und können Arbeiten eigenständig ausführen. ?Für die Patienten sind sie sowieso der erste Ansprechpartner. Wenn sie kompetent Auskunft geben, dann ist das doch die beste Werbung für uns.?

Vom Start weg kümmerte sich Ecovis-Steuerberater Mathias Parbs aus Rostock um die Buchhaltung und die Gehälter, ?und er hat mich anfangs immer davor gewarnt, dass Steuer und Vorauszahlungen kommen?, erinnert sich Ulrich. Viele seiner Kollegen hatten gut verdient, aber kein Geld zurückgelegt. ?Dank meinem Steuerberater Mathias Parbs war ich immer gut vorbereitet?, lobt der Internist.

In Kürze

Dr. med Karl Ulrich hat 2000 eine Allgemeinarztpraxis in Jarmen in der Nähe von Greifswald übernommen. Seit Frühjahr 2018 führt er die Praxis zusammen mit seiner Kollegin Heike Michael und seinem fünfköpfigen Team.

Mathias Parbs, Steuerberater bei Ecovis in Rostock

