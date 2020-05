Erfolgsgeschichte Present Perfect: Für die Kunden nur das Beste

Wer Werbemittel für Kunden sucht, kommt an Present Perfect Incentive kaum vorbei. Das Unternehmen aus Berlin kann (fast) alles maßgeschneidert besorgen.

Die Kundenliste reicht von Bayer, über Jim Beam, den Nutella-Produzenten Ferrero bis hin zu Nestlé, Sanofi und Gegenbauer. Auch viele Mittelständler bestellen Werbemittel bei Present Perfect. ?Bei uns ist (fast) alles maßgeschneidert für unsere Kunden?, sagt Robert Rose, einer von drei geschäftsführenden Gesellschaftern.

Geliefert wird weltweit

Present Perfect ist weltweit tätig. Jedes Jahr werden 2,75 Millionen Werbeartikel in über 80 Länder geliefert. Gestartet wird der Verkaufsprozess bei der Ideenfindung mit dem Kunden und endet mit der Auslieferung des Produkts. Die Bandbreite reicht vom Kugelschreiber über Rucksäcke und Liegestühle bis hin zum Bluetooth-Lautsprecher.

?Unsere Stärke ist eine breite Lieferantenstruktur?, sagt der Geschäftsführer. Vieles wird direkt in China produziert. Manche Kunden legen aber Wert auf eine Fertigung in Europa. Selbstverständlich für Present Perfect sind die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards bei der Produktion und eine Zertifizierung durch international anerkannte Prüfgesellschaften. ?Die Produktqualität ist einer der wichtigsten Faktoren und wird ständig überprüft?, sagt Rose.

Weiterer Geschäftszweig aufgebaut

Mit dem Prämiengeschäft für Kunden oder Mitarbeiter hat sich Present Perfect ein zweites Standbein aufgebaut. Bei Mitarbeitern ist steuerlich eine Sachbezugsgrenze von maximal 44 Euro im Monat einzuhalten. Hier hat Present Perfect mit Apple, Sonos, Jura, Weber oder Fiskars namhafte Marken im Programm. Das nutzen beispielsweise das Unternehmen Mailboxes etc. oder Sodexo.

Über das Thema Prämiengeschäft kam Rose mit Ecovis-Steuerberater Dirk Thom zusammen, der die Kanzleien in Delitzsch und Eilenburg leitet. Privat kennt er ihn schon lange. ?Er hat diesen Prozess optimal begleitet?, findet Rose. ?Wir waren so zufrieden, dass wir auch unsere Buchhaltung und die Jahresabschlusserstellung ausgegliedert und an Ecovis übertragen haben.?

?Present Perfect ist, was die Digitalisierung angeht, ein Vorzeigekunde. Die Buchhaltung kommt papierlos und vollständig digital zu uns?, so Steuerberater Thom. Der Werbeartikelhersteller hat eine eigene Software-Abteilung und arbeitet viel mit onlinebasierten Lösungen wie Webshops. ?Wir programmieren alles selbst?, sagt Rose.

Über die Present Perfect Incentive GmbH

Die Agentur für Werbung und Promotion ist Teil der 1990 gegründeten Present-Perfect-Gruppe, die mit fünf Unternehmensteilen einen Umsatz von 17 Millionen Euro im Jahr erwirtschaftet. Die Gesellschaft hat Büros in Hamburg und Berlin und zählt 35 Mitarbeiter. www.pp-incentive.de

Dirk Thom, Steuerberater bei Ecovis in Delitzsch

