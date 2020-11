Erfolgsmensch Robert Foit: Rasanter Aufstieg als Karrierecoach und Keynote- Speaker

Das zweite, digitale Standbein wird gerade in Krisen-Zeiten immer wichtiger. Einer, der mit gutem Beispiel voran geht und es geschafft hat, dieses Standbein erfolgreich aufzubauen ist: Robert Foit. Seine begeisternden Motivations-Vorträge dazu und sein Buch Vertriebskarriere fesseln Befürworter und sogar die Kritiker.

Robert selbst hat seinen Turn hin zum Digitalen Standbein schon vor einem Jahr angegangen, denn: Nebenberuflich hegte er den Traum, sich digital mit einem eigenen Karrierecoaching- Business zu verwirklichen. Aus dem Homeoffice heraus, wollte er eine außergewöhnliche Karriere- und Lebensberatung anbieten, die es so nicht auf dem Markt gibt & die vor allem auch weiterhilft.

Der Traum hat sich erfüllt. Zahlreiche Testimonials und zufriedene Karriere- Beratung- Teilnehmer bestätigen seine exellente Expertise und die Hilfestellung in den jeweiligen Lebensbereichen. Zudem ist er noch darüber hinaus zum gefragten Keynote- Speaker und erfolgreichen Buchautor avanciert.

Genau dieses Karrierecoaching vollzieht er also nun direkt aus seinem heimischen Büro heraus – dank der Digitalisierung, Ihrer neuen Möglichkeiten für die Kunden- Aquise und seiner zahlreichen Business-Kontakte. Bei seiner hervorragenden Dienstleistung ist er nahezu immer ausgebucht.

Klicken Sie hier, ob noch ein Platz für Ihre Karriereberatung frei ist:

https://robertfoit.wufoo.com/forms/persanliches-gesprach-mit-robert-foit/

Nach Insolvenzwellen: Der Markt nach Jobverlusten und der Neu-Orientierungen wächst – warum man jetzt handeln muss.

Veränderung ist in wirtschaftlich-krisenreichen Zeiten existentiell. Viele Menschen müssen sich derzeit von Ihren Jobs verabschieden und neue Wege gehen. Insolvenzwellen rollen auf die Wirtschaft zu. Betroffen sind bald nahezu 1MIO Unternehmen und düstere Prognosen prognostizieren knapp 10MIO Arbeitslose. Sich Neu zu erfinden ist von Nöten. Hier kann Robert Abhilfe schaffen, denn: Weit vorn ist nur derjenige, der in diesen Zeiten strategisch und vor allem noch viel viel weiter als andere denkt.

Noch vor einem Jahr war Robert Foit selbst auch nur offline als Key-Account-Manager eines namhaften Weltunternehmens unterwegs. Schon diesen Erfolg hatte er sich über Jahre hinweg hart erarbeitet. Der zweite, zusätzliche Erfolg jetzt – musste einfach folgen. Denn wie man beruflich vorankommt und seinen Traum leben kann, ist für Robert letztendlich ganz einfach:

Love it – Change it – or Leave it! Nach dieser Devise lebt Robert Foit sein Erfolgs-Leben- denn er hat genau dafür viele Geheimrezepte.

Sein eigener Erfahrungsschatz kommt genau hier zum Einsatz und hilft anderen in Ihren schwierigen, wirtschaftlichen- wie auch privaten- Situationen weiter. Der eigene, harte Karriereweg, Schicksalsschläge, Weiterbildungen, Erfahrungswerte aus kleinen Unternehmen wie auch weltweiten Big-Playern:

Er hat viel zu berichten und mitzugeben. Genau das spiegelt sich auch in seinen Keynote- Reden wieder, die schlichtweg begeistern und einen große, nachträgliche und enorm wirkungsvolle Handlungs-Motivation bei seinen Zuhörern auslösen, das eigene Leben zu verbessern.

Entgegen aller Krisen steht sein Digital Business und sein Keynote- Speaker Skill: Begeisternde Motivationsvorträge!

Seine Vorträge und sein Metier umfassen viele Wissensbereiche: Die Karriere selbst, der Vertrieb erklärungsbedürftiger Produkte, Vertriebliches B2B Verhalten, Direktvertrieb, Konzernwissen, Erfahrung aus Familienunternehmen, Motivation, Key Account Management, Sales Management sowie ganz viel Führungs- und Kommunikationserfahrung.

Strategisches Planen, (um)denken, politisches und wirtschaftliches Handeln in Karrierestufen gedacht und immer konzeptionell und fokussiert auf den/die einzelne Unternehmerin zugeschnitten verkörpert Robert Foit virtuos.

Gerne kann er als Speaker angefragt werden.

Robert Foit bezeichnet das Leben selbst wie ein Schachspiel: Die Vielgestaltigkeit des Spiels, das immer wieder neu und anders entstehende Rätsel auf dem Brett, das Zwingen guter Kombinationen.

Es gibt auch für ihn nichts Schöneres wenn ein Plan funktioniert: Und genau diese Strategien, beruflich wie privat auf dem Gewinner- Schachbrett des Lebens zu stehen, gibt Robert in seinen Karrierecoachings weiter.

Auch hier zeigt Robert zielgenau und zugeschnitten auf die jeweiligen Fimen-, Persönlichkeiten- und Lebensumstände- die unterschiedlichste Handlungs-Möglichkeiten, Verkaufs-, Vertriebs- und weitere Wege auf.

Das eigene Personal Branding als Waffe nutzen.

Abgerundet hat Robert sein persönliches, digitales Profil im Netz wie folgt:

– Aufbau des eigenen Personal Branding,

– zahlreiche Google-Suchergebnisse,

– starke Webpräsenz mit Buchungsmöglichkeiten

– und hierbei die Brücke zu digitalen, sehr erfolgreichen Online- Marketern geknüpft,

– das erste eigene Buch veröffentlicht

– und die berufliche Online wie Offline Kontakte im Gesamt- Netzwerk weiter zusammen-geführt.

Kleinschrittig, wirksam und vor allem nachhaltig.

Das wichtigste aber: Der unbedingte Wille und die Strategie dahinter, genau dieses zweite, digitale Standbein erschaffen und umzusetzen zu wollen, muss vorhanden sein. Hierzu wird Robert bald auch eigene, digitale Erfolgsprodukte an den Start bringen.

Gepaart mit einem fundierten Experten- Wissen, welches gerade in dieser Zeit von beruflichen Neuorientierungen, Arbeitslosigkeit, Insolvenzwellen und Co. eine Hilfestellung sondergleichen ist.

Er begeistert mit seiner Geradeaus- Mentalität seine Zuhörer. Kein Wunder, dass die Menschen beim Signieren seines Erstlingwerks “Vertriebskarriere” Schlange stehen.

Das Buch, wie auch das Hörbuch sind hier erhältlich:

https://www.digistore24.com/product/308271

Robert Foit begleitet auch Sie gerne bei Ihrem ganz persönlichen Karriereweg.