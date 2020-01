Erfurter Entenrennen im Miniaturformat

Zur Messe Modell Leben vom 7. bis 9. Februar 2020 plant Raik Stäber zum ersten Mal ein Entenrennen auf dem Modelltruck-Parcours. Der Erlös geht zu 100 Prozent an zwei gemeinnützige Initiativen ? den Wünschewagen des ASB sowie an die Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder Suhl / Erfurt e.V..

Auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern wird zur Modell Leben 2020 erneut Europas größter Indoor-Truck- und Baustellenparcours aufgebaut. Parcours-Chef Raik Stäber hat sich für dieses Jahr eine neue Attraktion innerhalb der Aktionsfläche überlegt. Am Sonntag, den 9. Februar 2020, 15.00 Uhr soll dort ein Miniatur-Entenrennen stattfinden. Dafür wird bereits beim Aufbau der Fläche ein 10 Meter langer und 20 Zentimeter breiter Graben angelegt, der live während der Messe durch die Miniaturbaumaschinen um 20 Meter verlängert und auf 60 cm verbreitert wird. Am Samstagabend wird der Kanal geflutet, so dass am Sonntag die bis zu 1.000 Enten zu Wasser gelassen werden können.

Der Verkauf der Enten erfolgt vor Ort für 6 Euro pro Stück. Größere Mengen können auch vorab geordert werden. Der Erlös aus dem Verkauf geht zu gleichen Teilen und ohne Abzüge an die beiden Herzensprojekte des sozial engagierten Modellbauers. Die Wünschewagen des ASB ermöglichen schwerkranken Menschen und ihren Angehörigen die Fahrt zu einem Lieblingsort, der so noch einmal besucht werden kann. Die Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder hilft den Familien krebskranker Kinder, die erschwerten Herausforderungen des Alltags zu meistern und beteiligt sich an vielen Projekten, die Freude und Mut machen.

Unterstützt wird Raik Stäbers Aktion von verschiedenen Partnern, die Gutscheine für die Siegerenten im Gesamtwert von 1.000 Euro zur Verfügung stellen. Die national bekannte Szene-Köchin Maria Groß unterstützt die Aktion sowohl mit einem Wertgutschein für ihr Restaurant Bachstelze als auch in der Bewerbung. Die Mini-Enten können vor Ort noch per Airbrush oder auch durch selbst mitgebrachte Accessoires individualisiert und verschönert werden.

Mehr Informationen zur Veranstaltung sowie Online-Tickets gibt es auf der Website www.modell-leben.de. Tickets für die Messe sind auch im Ticketshop Thüringen erhältlich.

Veranstaltungsort und Termin

Messe Erfurt, 7. ? 9. Februar 2020

Veranstalter

Messe Erfurt GmbH

Projektleiterin Carolin Beier

Tel. 0361 400 1820

E-Mail: modell-leben@messe-erfurt.de

Öffnungszeiten

Freitag, 7. Februar 2020, 11.00 ? 18.00 Uhr

Samstag, 8. Februar 2020, 10.00 ? 18.00 Uhr

Sonntag, 9. Februar 2020, 10.00 ? 17.00 Uhr

Eintrittspreise

Freitag 8,00 ?/ ermäßigt 6,00 ?

Samstag/Sonntag 12,00 ?/ ermäßigt 10,00 ?

Fr/Sa/So Familienticket 26,00 ?

(2 Erwachsene + max. 4 Kinder)

Kinder bis 6 Jahre frei.

