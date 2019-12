Erfurter Messehalle an zwei Abenden in Folge ausverkauft

Seit zehn Jahren ist es bereits Tradition und er ist aus dem Erfurter Konzertkalender nicht mehr wegzudenken ? Clueso ?Das Weihnachtskonzert?. Am Wochenende trat der Erfurter Musiker vor einem tobenden Publikum in der ausverkauften Messehalle Erfurt auf. Dafür erhielt Clueso dieses Jahr zum zweiten Mal den Double SOLD OUT AWARD vom Messe-Projektleiter Daniel Möwius.

Auch in diesem Jahr hielt der bekannteste Künstler Erfurts an seiner Tradition fest und spielte am 28. Dezember 2019 in der Erfurter Messehalle ?Das Weihnachtskonzert?. Bis heute hält der 39-jährige seiner Heimatstadt die Treue, denn es ist mittlerweile das zehnte Jahr, in dem der stadtbekannte Musiker Clueso gegen Ende des Jahres in Erfurt einkehrte und für alle Töchter und Söhne Erfurts sowie alle Nicht-Erfurter auf der Bühne stand und mit seinen Liedern die Herzen der Fans höher schlagen ließ. Mit einem Drohnenflug über Erfurt (von Dennis Schmelz) begann ?Das Weihnachtskonzert? und mit ?Love the People? rockte Clueso das Publikum von der ersten Minute an. Es wurde getanzt, gesungen und gefeiert, die Messehalle bebte unter dem Live-Auftritt von Clueso. Seine Fans trugen ihn durch den Abend und die besinnliche Weihnachtszeit wurde definitv ad acta gelegt. Mit einer großartigen Party und Songs aus seinem aktuellen Album ?Handgepäck? gab er tausenden Besuchern Gänsehaut-Feeling pur und sorgte so für einen tollen Abschluss des Jahres 2019. Mitgerockt hat die Jahresend-Party Max Herre, der als Special Guest dabei war. Er und Clueso haben gemeinsam ?A-N-N-A? performt und Max Herre hat sein neues Lied ?Athen? vorgestellt. Nach zweieinhalb Stunden spielte Clueso zum Schluss ?Chicago? und kam damit auch den Wünschen seines Erfurter Publikums nach. Am 29. Dezember 2019 findet um 19.30 Uhr das zweite Konzert statt. An beiden Abenden waren über 20.000 Besucher in der Erfurter Messehalle.

Zur Übergabe des SOLD OUT AWARDs war Projektleiter Daniel Möwius im neu gestalteten Backstage-Bereich bei Clueso und hat ihm bereits vor dem Konzert den Award überreicht. Dem Erfurter Singer und Songwriter ist der neue Backstage-Bereich positiv aufgefallen ??die Künstlergarderoben haben VIP-Flair, man fühlt sich jetzt richtig wohl?, so Clueso zum Projektleiter.

