Ergebnisse der Jahreshauptversammlung von Sibanye-Stillwater



Johannesburg, 26. Mai 2020: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW – https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-q1-2020-operating-update-record-ebitda/ ) teilt den Aktionären mit, dass alle Beschlüsse auf der Jahreshauptversammlung der Gruppe, die heute Morgen um 09:00 Uhr (CAT) unter Nutzung elektronischer Kommunikation und elektronischer Plattformen stattfand, mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurden. In Übereinstimmung mit der empfohlenen Praxis wurde während der Versammlung zu jedem Beschluss eine Umfrage durchgeführt.

Die Anzahl der Aktien, über die persönlich oder durch einen Bevollmächtigten abgestimmt wurde, betrug 2.229.650.729, was 83,35% der insgesamt 2.675.009.860 ausgegebenen Stammaktien von Sibanye-Stillwater entspricht. Die auf der Jahreshauptversammlung vorgeschlagenen Beschlüsse und der Prozentsatz der Aktien, die für und gegen jeden Beschluss gestimmt haben, sowie diejenigen, die sich der Stimme enthalten haben, sind nachstehend aufgeführt:

Entschließung % der % der Anzahl der % der st%

Stimmen StimmenAktien abgeimm Aktien

für gegen stimmt -berecht

die die igten Stimm-e

Resolut Resolut Aktien nthaltu

ion ion (2) ng

(2)

(1) (1)

Ordentliche 99.89 0.11 2 225 965 83.21 0.14

Resolution 1 – 011

Wiederberufung von

Rechnungsprüfern

und designierten

Einzelpartnern

Ordentliche 99.28 0.72 2 225 926 83.21 0.14

Resolution 2 – 993

Wahl eines

Direktors: Dr. EJ

Dorward-King

Ordentliche 99.98 0.02 2 225 914 83.21 0.14

Resolution 3 – 143

Wahl eines

Direktors: Dr. TV

Maphai

Ordentliche 99.73 0.27 2 225 916 83.21 0.14

Resolution 4 – 277

Wiederwahl eines

Direktors: TJ

Cumming

Ordentliche 99.98 0.02 2 224 109 83.14 0.21

Resolution 5 – 382

Wiederwahl eines

Direktors:

C-Keyter

Ordentliche 99.91 0.09 2 225 967 83.21 0.14

Resolution 6 – 349

Wiederwahl eines

Mitglieds und

Vorsitzenden des

Prüfungsausschusses:

KA

Rayner

Ordentliche 99.18 0.82 2 225 966 83.21 0.14

Resolution 7 – 645

Wahl eines Mitglieds

des

Prüfungsausschusses:

TJ

Cumming

Ordentliche 99.98 0.02 2 225 966 83.21 0.14

Entschließung 8 – 549

Wahl eines Mitglieds

des

Prüfungsausschusses:

SN

Danson

Ordentliche 99.40 0.60 2 225 965 83.21 0.14

Resolution 9 – 985

Wiederwahl eines

Mitglieds des

Prüfungsausschusses:

RP

Menell

Ordentliche 99.93 0.07 2 225 952 83.21 0.14

Resolution 10 – 563

Wiederwahl eines

Mitglieds des

Prüfungsausschusses:

NG

Nika

Ordentliche 99.33 0.67 2 225 964 83.21 0.14

Resolution 11 – 821

Wiederwahl eines

Mitglieds des

Prüfungsausschusses:

SC van der

Merwe

Ordentliche 93.25 6.75 2 225 812 83.21 0.14

Resolution 12 – 483

Genehmigung für die

Ausgabe von

genehmigten, aber

nicht ausgegebenen

Stammaktien

Ordentliche 78.55 21.45 2 225 830 83.21 0.14

Resolution 13 – 881

Ausgabe von

Beteiligungspapieren

gegen

Bargeld

Ordentliche 96.99 3.01 2 225 803 83.21 0.14

Resolution 14 – 362

Unverbindliche

Konsultativabstimmun

g über die

Vergütungspolitik

Ordentliche 94.41 5.59 2 224 136 83.14 0.21

Resolution 15 – 923

Unverbindliche

Konsultativabstimmun

g über den

Vergütungs-Implement

ierungsbericht

Sonderresolution 1 – 91.83 8.17 2 225 857 83.21 0.14

Genehmigung der 389

Vergütung von nicht

geschäftsführenden

Direktoren

Sonderresolution 2 – 99.24 0.76 2 225 813 83.21 0.14

Genehmigung der 061

Vergütung des Lead

Independent

Directors für den

Zeitraum seit

seiner Ernennung

Sonderresolution 3 – 98.23 1.77 2 225 818 83.21 0.14

Genehmigung für die 761

Gesellschaft zur

Gewährung

finanzieller

Unterstützung im

Sinne der

Abschnitte 44 und

45 des

Gesetzes

Sonderresolution 4 – 98.59 1.41 2 225 875 83.21 0.14

Genehmigung für den 468

Erwerb der eigenen

Aktien der

Gesellschaft

Anmerkungen:

(1) Die gestimmten Aktien werden als Prozentsatz im Verhältnis

zur Gesamtzahl der auf der Versammlung gestimmten Aktien

angegeben.

(2) Die Aktien, über die abgestimmt wurde oder die sich der

Stimme enthalten haben, werden als Prozentsatz im Verhältnis zum

gesamten ausgegebenen Aktienkapital angegeben.

Ansprechpartner für Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Leiter Abteilung Investor Relations

Tel: +27 (0) 83 453 4014

Sponsor: J.P. Morgan Equities Südafrika Proprietary Limited

Sibanye Stillwater Limited

Eingetragen in der Republik Südafrika

Registrierungsnummer 2014/243852/06

Freigabecodes: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)

ISIN – ZAE000259701

Herausgeber-Code: SSW

(“Sibanye-Stillwater”, “die Gesellschaft” und/oder “die Gruppe”)

Registrierte Adresse:

Büropark Constantia

Bridgeview House – Gebäude 11 – Erdgeschoss

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Park Weltevreden – 1709

Postanschrift:

Private Bag X5 – Westonaria – 1780

Tel. +27 11 278 9600 – Fax +27 11 278 9863

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Die Informationen in dieser Ankündigung können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der “Safe Harbour”-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich u.a. derer, die sich auf die Finanzlage von Sibanye Stillwater Limited (“Sibanye-Stillwater” oder die “Gruppe”), Geschäftsstrategien, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil der Geschäftsleitung und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln.

Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und in dieser Mitteilung enthalten sind, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden oft auch Wörter wie “wird”, “Prognose”, “Potenzial”, “schätzen”, “erwarten” und Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Haftungsausschluss dargelegten, betrachtet werden sollten. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf solche Aussagen zu verlassen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem unsere zukünftigen Geschäftsaussichten, unsere Finanzlage, unsere Schuldenposition und unsere Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren, sowie die geschäftlichen, politischen und sozialen Bedingungen in den Vereinigten Staaten, Südafrika, Simbabwe und anderswo; Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen; unsere Fähigkeit, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu nutzen; unsere Fähigkeit, unsere Anleiheinstrumente zu bedienen; Änderungen der Annahmen, die der Schätzung der aktuellen Mineralreserven und Ressourcen von Sibanye-Stillwater zugrunde liegen; die Fähigkeit, erwartete Effizienzen und andere Kosteneinsparungen in Verbindung mit vergangenen, laufenden und zukünftigen Akquisitionen sowie bei bestehenden Betrieben zu erzielen; unsere Fähigkeit, eine stabile Produktion beim Blitz-Projekt zu erreichen; den Erfolg der Geschäftsstrategie von Sibanye-Stillwater; Explorations- und Erschließungsaktivitäten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen an einen nachhaltigen Betrieb zu erfüllen; Änderungen des Marktpreises von Gold, Platinmetallen und/oder Uran; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit unterirdischem und oberirdischem Gold-, Platinmetall- und Uranbergbau; das Auftreten von Arbeitsunterbrechungen und Arbeitskampfmaßnahmen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und den Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen der einschlägigen Regierungsbestimmungen, insbesondere der Umwelt-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die sich auf Wasser, Bergbau, Mineralrechte und Unternehmenseigentum auswirken, einschließlich aller Auslegungen dieser Gesetze, die Gegenstand von Streitigkeiten sein können; das Ergebnis und die Folgen potenzieller oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren oder anderer Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsfragen; Stromunterbrechungen, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Versorgungsengpässe und Preissteigerungen bei den Produktionsmitteln; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten vorübergehender Stilllegungen von Minen wegen Sicherheitsvorfällen und ungeplanter Wartung; die Fähigkeit, Führungskräfte oder ausreichend technisch versierte Mitarbeiter einzustellen und zu halten, sowie deren Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung von historisch benachteiligten Südafrikanern in Führungspositionen zu erreichen; Versagen von Informationstechnologie und Kommunikationssystemen; die Angemessenheit des Versicherungsschutzes; alle sozialen Unruhen, Krankheiten oder natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen in informellen Siedlungen in der Nähe einiger Betriebe von Sibanye-Stillwater sowie die Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Ausbreitung anderer ansteckender Krankheiten wie des Coronavirus (“COVID-19”). Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben, einschließlich des Integrierten Jahresberichts 2019 und des Jahresberichts auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2019 endende Finanzjahr.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang).