Ergebnisse Frankfurt International Trophy

Mainz, 27. Mai 2020. Wie unzählige andere Veranstalter, musste auch die Frankfurt International Trophy in der Corona-Krise umplanen und die Internationale Verkostung mit mehr als 400 Verkostern und knapp 3.000 Proben, datiert für den 3. und 4. April 2020 im dem historischen Festsaal des Gesellschaftshauses absagen. Trotz Allem gelang es den Veranstaltern, die Verkostung in einem alternativen Format zu realisieren und den Produzenten und Händlern die Ergebnisse mit nur knapp einem Monat Verzögerung zu präsentieren. Die Ergebnisse sind seit dem 13. Mai hier einsehbar.

Unter Einhaltung strengster Sicherheitsmaßnahmen und Hygienestandards wurden die knapp 3.000 Weine, Biere und Spirituosen in den privaten Verkostungsräumen der Veranstalter prämiert. Im Zeitraum vom 14. April ? 9. Mai 2020 traf sich ein ausgewählter Kreis an Verkostern, um “hinter verschlossenen Türen” in Sitzungen von drei Personen die Proben zu bewerten. Die Jurys der einzelnen Wettbewerbe setzten sich aus Fachleuten wie Sommeliers, Önologen, Weinhändlern, Fachjournalisten, Biersommeliers, Braumeistern, Destillateuren und Edelbrandsommeliers zusammen.

Der Verkostungsleiter stellte zu jeder Zeit sicher, dass die Proben unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, der Wettbewerbsbestimmungen und der ISO9001-Zertifizierung verkostet wurden. Dieses Verfahren wurde vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz genehmigt.

Ergebnisse 2020

Zur 4. Edition der Frankfurt International Trophy wurden knapp 3.000 Proben aus 50 Ländern verkostet. Knapp vier Wochen lang fanden die Verkostungen in drei Wettbewerben statt:

Frankfurt International Wine Trophy ? 2.064 Weine aus über 100 Anbaugebieten Frankfurt International Beer Trophy – 473 Biere aus 60 Kategorien Frankfurt International Spirits Trophy – 424 Spirituosen aus 49 Kategorien

Insgesamt wurden 958 Weine, Biere und Spirituosen mit den begehrten Medaillen ausgezeichnet. Um Konsumenten eine strenge Selektion zu garantieren, darf nur ein Drittel der Gesamtzahl der Proben ausgezeichnet werden. Zusätzlich zu der Vergabe der Medaillen in Großes Gold, Gold und Silber werden die jeweils besten Einreichungen für Wein, Bier und Spirituosen pro Land gekürt. Wie im vergangenen Jahr holt sich ein australischer Wein den Titel als besten Wein unter allen Ländern.

Bester Wein unter allen Ländern kommt aus Australien Mr Riggs 2013 the Chap Shiraz Cabernet Sauvignon- Mr Riggs Wine co

Bester Wein Deutschland:

Weingut Martinshof – Weißer Burgunder ? Rheinhessen – Trocken 2019

Mit 190 ausgezeichneten Weinen ist Deutschland weit vorne, gefolgt von Frankreich mit 126 ausgezeichneten Weinen. Österreich überholt Italien mit insgesamt 84 Auszeichnungen, Italien folgt mit 74. Spanien erhält in diesem Jahr 68 Auszeichnungen. Mit einem kleinen Vorsprung liegt Portugal mit 30 ausgezeichneten Weinen noch vor Australien (28). Die Liste der besten Weine, nach Ländern/Region geordnet, ist auf der Webseite des Wettbewerbs verfügbar: https://www.frankfurt-trophy.com/wine-trophies.html

Bestes Bier unter allen Ländern aus Deutschland:

Greif Bräu – Bock – Brauerei Greif GmbH & Co. KG

Mit 58 ausgezeichneten Bieren ist Deutschland auch in diesem Jahr weit vorne, gefolgt von Frankreich mit 28 Medaillen. Belgien schafft es direkt auf Platz drei mit 9 Auszeichnungen, gefolgt von der Schweiz mit 8 Medaillen. Insgesamt 7 Medaillen gehen nach Spanien, dicht gefolgt von Polen mit 6 Medaillen. Die Liste der besten Biere ist auf der Webseite des Wettbewerbs verfügbar: https://www.frankfurt-trophy.com/beer-trophies.html

Beste Spirituose unter allen Ländern aus Dänemark Elg Akvavit – Stone Grange ApS

Der Spirituosenwettbewerb konnte in diesem Jahr ein besonders starkes Wachstum verzeichnen. Mit 76 Auszeichnungen ist Deutschland auch bei den Spirituosen ganz vorne mit dabei, gefolgt von Frankreich mit 12 Medaillen, Italien 10 Medaillen, Schweiz 8. Belgien, Dänemark, Spanien und Österreich erhalten in diesem Jahr alle 3 Medaillen. Die Liste der besten Biere ist auf der Webseite des Wettbewerbs verfügbar: https://www.frankfurt-trophy.com/spirits-trophies.html

Wettbewerb weiterhin auf Erfolgskurs

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Anmeldungen der Produzenten in diesem Jahr um knapp 18 %. Für April 2021 ist der Wettbewerb in seinem gewohnten Format bereits in Planung. Dann dürfen sich die Experten und erfahrenen Amateure aus der ganzen Welt wieder treffen und gemeinsam die besten Weine, Biere und Spirituosen prämieren.