Erik Sterck GmbH nimmt Sherpany ins Portfolio auf und unterstützt Kunden so mit digitalem Sitzungsmanagement

Die Erik Sterck GmbH, Digitalisierungs-Spezialist aus Leonberg, und Sherpany, europäischer Marktführer für Meeting Management Software, haben heute den Abschluss einer Vertriebspartnerschaft verkündet.

Erik Sterck (https://www.eriksterck.de) setzt vor allem in den Segmenten Datacenter und Automatisierung Schwerpunkte. Durch die Partnerschaft mit Sherpany erweitert das IT-Systemhaus sein Produktportfolio im Bereich digitales Sitzungsmanagement, während Sherpany gleichzeitig auf einen erfahrenen Partner in Deutschland zählen kann.

Sherpany (https://www.sherpany.com) sorgt durch eine einheitliche Plattform für mehr Produktivität rund um die Vorbereitung und Durchführung von Meetings. Im Fokus stehen dabei vor allem auch Compliance und Datensicherheit ? mit Features wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Remote-Löschung.

Mit dem Geschäftsbereich DevOps unterstützt Erik Sterck Unternehmen in Deutschland dabei, die IT-Abteilungen zu einem Innovationsmotor im Unternehmen zu transformieren. Neue Plattformen und Technologien sind dafür ein wichtiger Bestandteil. Die entscheidende Grundlage im Themenbereich DevOps bildet allerdings die Anpassung von Kommunikation und Organisation. Mitarbeiter unterschiedlicher Abteilungen gehen regelmäßig und zielführend in einen Dialog, der für eine gemeinschaftliche Verbesserung von Arbeitsabläufen und Prozessen sorgt. Verteilte Arbeitsplätze und virtuelle Meetings nehmen gerade in den vergangenen Monaten stark zu.

Erik Sterck, Geschäftsführer der Erik Sterck GmbH, ist überzeugt: „Sherpany passt als Partner hervorragend in unser Produktportfolio und ergänzt unser Angebot dahingehend, dass wir unseren Kunden in Zukunft maximale Effizienz in der Zusammenarbeit bieten können. Aspekte wie die Organisation, die Durchführung und die Erreichung gesteckter Ziele in einem vorwiegend virtuellen Rahmen der Zusammenarbeit haben massiv an Bedeutung gewonnen. Dabei sorgt Sherpany nicht nur für mehr Effizienz, sondern trägt auch zu einem sensiblen und sicheren Umgang mit den auszutauschenden Daten bei.“

Sherpany befähigt Führungskräfte, Vorstandsmitglieder und Sitzungsorganisatoren Meetings einfacher, effizienter und sicherer vorzubereiten, durchzuführen und nachzubearbeiten.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Erik Sterck GmbH. Die Kooperation bietet uns die Möglichkeit, künftig noch mehr Firmen in Deutschland zu effizienten und sicheren Sitzungen zu verhelfen“, ergänzt Philipp Döbeli, Partner Manager bei Sherpany.

Über Sherpany

Sherpany wurde 2011 mit der Vision einer Welt gegründet, in der jedes Meeting zählt. Heute ist das Unternehmen Europäischer Marktführer für Meeting Management-Software und hilft über 7?000 europäischen Führungskräften, die Produktivität ihrer Sitzungen zu steigern. Sherpany hat mehrere Start-up-Awards gewonnen und beschäftigt über 130 Mitarbeiter in sechs Niederlassungen in ganz Europa.

Die Erik Sterck GmbH genießt als erfahrenes und persönlich geführtes Systemhaus einen erstklassigen Ruf. Wir beraten Unternehmen in Deutschland hochprofessionell, individuell und partnerschaftlich im gesamten Datacenter-Umfeld sowie bei Cloud Computing Services. Unser Leistungsportfolio unterteilt sich in zwei Bereiche. Die Basis bildet der Bereich Datacenter. Hier beraten wir absolut herstellerunabhängig. Dies ermöglicht uns ein kompromisslos zielgerichtetes, faires und objektives Arbeiten mit maximaler Kundenfokussierung. Darauf aufbauend konzentrieren wir uns in unserem zweiten Leistungsbereich DevOps auf das Thema Automatisierung. Wir unterstützen unsere Kunden in der Frage, wie man Operations-Services einfacher und flexibler im Unternehmen zur Verfügung stellen kann. Das beginnt bei einfachen Verbesserungen der IT-Abläufe bis hin zu voll automatisierten Operations-Stacks, die neue Applikationen und Plattformen beinhalten. Die IT-Abteilungen unserer Kunden können sich mehr auf IT-Innovationen konzentrieren und ihrem Unternehmen den Nutzen digitaler Prozesse und Lösungen aufzeigen.

Weitere Informationen zur Erik Sterck GmbH finden Sie unter www.eriksterck.de