Erneut ausgezeichnet: Choice ist?TOP Arbeitgeber Mittelstand 2020?

Zum zweiten Mal wurde der Mobilitätsdienstleister Choice vom Wirtschaftsmagazin FOCUS-BUSINESS und dem Online-Portal Kununu mit dem Award ?TOP Arbeitgeber Mittelstand? ausgezeichnet. Bereits im letzten Jahr hatte sich das Nürnberger Unternehmen diese Auszeichnung sichern können. Der Artikel zur aktuellen Erhebung ist in Ausgabe 04/2019 von FOCUS-BUSINESS erschienen. Choice wird in der Gesamtliste in der Kategorie ?Automobil und Zulieferer? aufgeführt.

Für die Erhebung wurden über 900.000 Unternehmen und rund vier Millionen Bewertungen von Arbeitnehmern auf kununu.com ausgewertet. Zu den Auswahlkriterien zählten unter anderem eine Gesamtbewertung des Unternehmens von mindestens 3,5 von 5 möglichen Punkten sowie eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 70 Prozent. Darüber hinaus wurden nur kleine und mittlere Unternehmen mit Sitz in Deutschland für das Ranking berücksichtigt, die zwischen 11 und 500 Mitarbeiter beschäftigen. Stichtag für die Erhebung war der 9. April 2019.

Erst kürzlich wurde Choice auch zum ?FOCUS Wachstumschampion 2020? gekürt. Beide Auszeichnungen unterstreichen die Attraktivität und Zukunftssicherheit des fränkischen Unternehmens für potenzielle Bewerber. Aktuellen Stellenausschreibungen der Choice GmbH sind unter www.choice.de/de/jobs/ zu finden.

Die Choice GmbH, bis 2018 als CCUnirent System GmbH bekannt, hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2002 von einer Fahrzeugeinkaufsgesellschaft über einen Prozessdienstleister hin zu einem Enabler für Mobility as a Service entwickelt. Choice bietet ein vollständiges Dienstleistungsspektrum an maßgeschneiderten und zukunftsweisenden Mobilitätslösungen. Das Angebot reicht von Carsharing über Mobilitäts-Apps bis hin zum schlüssellosen Fahrzeugzugang via Smartphone. Über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb der Choice Group beschäftigen sich täglich mit der Erarbeitung dieser modernen Nutzungskonzepte, um deren B2B-Kunden zu begeistern. Zum Unternehmensverbund von Choice zählen die Tochtergesellschaften Nuts One GmbH, insertEFFECT GmbH, VISI/ONE GmbH, remoso GmbH, Fuhrwerk Plus GmbH und Jurpex GmbH sowie Choice Auslandsgesellschaften in Spanien und Portugal, Österreich, Frankreich, Italien und Benelux. Kunden von Choice sind Automobilhersteller, Fahrzeugimporteure, Autohandelsgruppen, Autovermietungen, Banken, Industrieunternehmen, Versicherungen sowie jegliche Art von Flottenbetreibern und Unternehmen mit Interesse am dynamischen Megatrend Mobilität.