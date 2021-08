Erntefeste: Wie kulturelle Riten den Spätsommer bestimmen

Goldene Ähren, die in der Abendsonne glänzen, majestätische Heuballen und brummende Traktoren auf den Feldern. Der Spätsommer bringt nicht nur volle Kornspeicher, sondern auch jede Menge Riten und Feste mit sich – sowohl säkularer als auch religiöser Natur.

Von Erntekrone bis zu Festzügen

Im religiösen Kontext hört man im deutschsprachigen Raum häufig den Begriff Erntedankfest. Die katholische Kirche hält diesen Feiertag seit 1972 in Deutschland am ersten Oktobersonntag des Jahres ab – in der evangelischen Kirche wird dieses Datum ebenfalls empfohlen. Die Aktivitäten stehen in Verbindung mit einer Prozession bei der Obst, Getreide und Feldernte dekorativ aufgestellt werden. Auch andere Produkte, wie Mehl, Wein und Honig finden sich bei diesem Ritual. In vielen Gemeinden finden sich auch säkulare Interpretationen mit Festzügen, die ein wenig an Karneval erinnern. Ganz zu schweigen davon, dass sichdieses Thema mittlerweile auch in der Popkultur wiederfindet, egal ob bspw. in Ernten was wir säen von Fanta Vier oder auf lustigen Socken.

Ist Thanksgiving das gleiche wie das Erntedankfest?

Wenn man über den Ozean schaut, stößt man bei unseren amerikanischen Freunden auf den Thanksgiving Day. In den USA wird dieser populäre Feiertag am vierten Donnerstag im November gefeiert und liegt damit zeitlich weit entfernt von europäischen Erntefesten. Es ist als Hommage an die erste Ernte der Pilgerväter zu verstehen. Traditionell gibt es im Familienkreis Truthahn zum Abendessen. Während deutsche Medien diesen staatlichen Feiertag häufig als amerikanische Variante des Erntedankfest darstellen, liegt der Wert in den USA allerdings mehr auf einem Dankfest für alles Gute und allen Erfolg.

Digitales Ernten ist ein Hit!

Wer hätte gedacht, dass ein Computerspiel, dass sich um Ernten und Bauernhofleben dreht, so erfolgreich sein würde? Der Landwirtschaftssimulator gilt nicht nur als erfolgreichstes Spiel in der Schweiz, sondern ist auch in vielen anderen Ländern ein absoluter Renner an der Ladenkasse. Seit 2008 erscheint das Spiel, das in der Community liebevoll LS genannt wird. Nach einer Pause im Jahr 2020 erscheint im November 2022 voraussichtlich der nächste Teil dieser Techniksimulation. Das Prinzip ist dabei ganz einfach: Missionen oder Karriere. Statt in einen echten Trecker zu steigen, lehnt man sich hier zurück, schlüpft in bunte Socken mit Traktormotiv und bearbeitet den Acker vom Laptop aus. Im Jahre 2019 wurde sogar eine eigene E-Sport-Liga ins Leben gerufen, die Farming Simulation League.

Wie es scheint, ist das ganze Tohuwabohu rund um die Ernte in der Gesellschaft sehr beliebt. Von analog bis digital, von Erntekrone bis Festzug begeistern sich viele Menschen für das Treiben rund um die Ernte. Kulturelle Riten wie diese bestimmen zurecht den Kalender im Spätsommer und Frühherbst!