ERP-Anbieter dibac wird Teil der GUS Group

Die GUS Group, ein marktführender Anbieter integrierter ERP- und LIMS-Lösungen für die Prozessindustrie, hat zum 20. August 2021 den ERP-Spezialisten RSW-Orga übernommen. Das auf die Farben- und Lacke-Industrie spezialisierte Unternehmen bietet unter der Dachmarke dibac seit 1981 Business-Software zur Prozessoptimierung aus einer Hand an. Dazu gehören vor allem Speziallösungen aus den Bereichen ERP, CRM, Finanz- und Gefahrstoffmanagement.

Dibac wird ihr Softwareangebot weiterhin als eigenständige Firma unter dem Dach der GUS Group vermarkten. Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter bei dibac, Georg vom Wege, bleibt am Bord. Zugleich tritt Marco Gutzeit, ein erfahrener Manager der GUS Group, in die dibac-Geschäftsführung ein.

Mit der Integration von dibac in die GUS Group wächst die GUS-Familie weiter um rund 70 Mitarbeitende am Standort Mönchengladbach und um über 150 mittelständische Kundenunternehmen. „Die Teams von GUS und dibac werden schnell reibungslos zusammenarbeiten“, ist sich dibac-Gesellschafter Georg vom Wege sicher. „Das haben die ersten gemeinsamen Schritte bereits gezeigt. Wir haben in Bezug auf Fachwissen, Branchenfokus und Kundengröße sehr viele Gemeinsamkeiten. Dies wird die künftige Zusammenarbeit deutlich erleichtern.“

Die Übernahme von dibac durch die GUS Group geht für beide Unternehmen mit vielen Synergien einher, insbesondere beim Ausbau der angebotenen Lösungsmodule, im Direktvertrieb sowie in der Verwaltung ihrer Gesamt-organisation. Zudem profitieren die Kunden beider Unternehmen von einem deutlich größeren Netzwerk aus Branchen- und ERP-Experten im Verbund der GUS Group.

„Die Vorteile für die Kunden sowohl der GUS Group als auch von dibac liegen auf der Hand“, sagt Dirk Bingler, CEO der GUS Group. „Wir können nun die Chemie- und dabei insbesondere die Farben- und Lacke-Industrie mit gebündelter Branchenkompetenz und zusätzlicher Personalpower noch besser adressieren.“

Über dibac (RSW-Orga GmbH)

Die 1981 gegründete RSW-Orga GmbH (https://www.dibac.de/) bietet unter der Marke dibac® eine auf die Farben- und Lacke-Industrie maßgeschneiderte Branchenlösung. Das Leistungsspektrum des Unternehmens mit Sitz in Mönchengladbach umfasst ein breites Produktportfolio: Unter dem Produktbereich dibac.erp³ wird die dritte Generation der marktführenden Branchenlösung geführt. Diese bietet integrierte Branchenmodule z.B. für das Gefahrstoffmanagement an und kann durch zahlreiche weitere Funktionen ergänzt werden. Der Produktbereich dibac.finanz³ bietet branchenneutrale Lösungen für ein erfolgreiches Rechnungswesen und Controlling an. In der Produktkategorie dibac.all werden weitere branchenneutrale Lösungskonzepte für die Bereiche CRM, Lagerverwaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, professionelles E-Mail-Marketing, Produktionssteuerung, bis hin zu den Bereichen Versand und Export zusammengefasst. Als Full-Service-Anbieter verfolgt die RSW-Orga GmbH unter dem Motto „vom Mittelstand für den Mittelstand“ eine ganzheitliche Kundensicht. Diese umfasst die Unternehmensberatung, das Projektmanagement, die Systemeinführung (Hard- und Software), die Planung und Durchführung von Anwenderschulungen, die Ablaufoptimierung sowie die Integration von Drittsystemen.

Die GUS Group (www.gus-group.com) entwickelt und implementiert ganzheitlich integrierte Software-Lösungen für die Prozessindustrie (Pharma, Medizintechnik, Chemie, Kosmetik, Food, Lebensmittelhandel) sowie die Logistik. Das Produkt-Portfolio unterstützt den gesamten Geschäftszyklus – von Enterprise Resource Planning (ERP) über Lieferkettensteuerung (SCM), Erzeugerverrechnung (EVS), Vertriebssteuerung und Geomarketing, Pflege der Kundenbeziehungen (CRM), Labor-Informations-Management (LIMS), Qualitätsmanagement, Finance/Controlling und Business Intelligence bis hin zum Dokumentenmanagement. Die rund 400 Mitarbeiter der GUS Group betreuen mehr als 1.500 größtenteils mittelständische Unternehmen sowie Konzerne und Behörden.