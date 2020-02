ERP ist tot? es lebe ERP-!-

Es liegt uns in der heutigen Zeit eine große Anzahl an Enterprise Resource Planning (ERP) Systemen vor. Doch wer sagt uns, dass eben jene Systeme noch dem aktuell besten Standard entsprechen? Wollen Sie nicht auch die individuellste Lösung? Ist ein ERP System überhaupt noch das richtige für Ihre Unternehmung?

Immer mehr Unternehmen entscheiden sich gegen die Einführung eines neuen ERP-System und schlagen moderne zukunftsfähige Wege ein, gerne ohne komplexe, langwierige und kostspielige Effekte.

Wir möchten mit Ihnen an unserem ERP Tag die Frage klären, ob das System noch immer die leistungsstarke und zu Ihnen passende Softwarelösung ist. Muss das ERP-System heute und in Zukunft unbedingt das Rückgrat der Digitalisierungsstrategie bilden? Sind ERP-Systeme und deren komplexe Einführungsstrategien noch zeitgemäß? Treten Sie mit uns in den Dialog und diskutieren Sie mit!

Ihr Nutzen

? Sie lernen die Bedeutung von E2E-Prozessen kennen

? Sie erfahren mehr über aktuelle Software Trends (onPremise, Mietmodelle, public cloud, private cloud, multi/single tenant)

? Sie lernen eine zukunftsfähige IT-Infrastruktur kennen à Erleben Sie ein Beispiel einer möglichen IT- Infrastruktur unter Berücksichtigung eines E2E-Prozesses

? Sie bekommen Praxisbeispiele veranschaulicht, wie es andere Unternehmen schon erfolgreich gelöst haben

? Sie wissen, worauf Sie bei der Vorbereitung und Auswahl von Softwarelösungen achten müssen

? Sie können einschätzen, welche der aktuellen Entwicklungen für Ihr Unternehmen besonders wichtig sind

Methoden

Eine Menge an Input aus vergangenen und laufenden Projekten, Innovationsveranstaltungen mit Softwareanbietern, Frageninteraktionen sowie Zeit für Einzelgespräche und zum Networken

Teilnehmer

Geschäftsführer, Entscheider, Fach- und Führungskräfte

Uhrzeit: 12:30 ? 17:00 Uhr. Beginn des Events: 13 Uhr

Dieses Event ist für Sie kostenfrei. Für Ihr leibliches Wohl wird selbstverständlich gesorgt sein.

Direkt zur Anmeldung: https://www.vallee-partner.de/veranstaltungen/erp-is-tot-es-lebe-erp