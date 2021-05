ERP-System des Jahres 2021: Noch bis zum 1. Juli bewerben

Auch in diesem Jahr zeichnet das Center for Enterprise Research (CER) der Universität Potsdam das ERP-System des Jahres aus. Bereits seit einigen Wochen ist es möglich, sich als Unternehmen der Branche für den renommierten Preis zu bewerben. Die Bewerbungsphase endet zum 1. Juli 2021. An größerer Öffentlichkeitswahrnehmung und Feedback durch Fachkollegen und Experten interessierte Unternehmen können bis dahin ihre Bewerbung über die Website www.system-des-jahres.de einreichen.

Innovative ERP-Anbieter können sich in insgesamt sieben Kategorien bewerben: ERP im Handel, ERP in der Fertigung, ERP Health, Prozessmanagement in ERP, Do-it-yourself-Systeme, KIAnwendungen in ERP und ERP-Architekturen. Es ist auch möglich, Bewerbungen in mehreren Kategorien einzureichen und so in unterschiedlichen Gebieten auf das eigene ERP-System aufmerksam zu machen.

Anforderungen an die Bewerbungsunterlagen

Die Bewerbungsunterlagen sollen aus einer kurzen Selbstdarstellung des Unternehmens und maximal zwei Seiten pro Bewertungskriterien bestehen, von denen es insgesamt sieben gibt. Sie sollte also höchstens 14 Seiten umfassen. Natürlich werden alle im Rahmen einer Bewerbung eingesandten Daten vertraulich behandelt. Weitere Informationen zur Bewerbung finden Sie unter www.system-des-jahres.de.

Eine unabhängige Jury aus Wissenschaftlern, Medienexperten und Beratern bewertet nach Einsendeschluss alle eingegangenen Bewerbungen. Sie prüft unter anderem die Einführungsmethodik in die Systeme, den konkreten Kundennutzen in der jeweiligen Branche, die verwendeten Technologien, deren Integrationsfähigkeit und mehr.

Chance auf Teilnahme am ERP-Kongress 2021

Die besten Bewerber werden im August 2021 offiziell zur finalen Anbieterpräsentation auf dem ERP-Kongress eingeladen. Dieser findet am 26. Oktober 2021 in Frankfurt am Main statt. Dort stellen die Nominierten ihre Systeme persönlich der Jury und interessierten Fachbesucher aus der ganzen Welt vor. Die Präsentationen werden von den Experten bewertet und die besten Systeme als ?ERP-System des Jahres? ausgezeichnet.

Alle Teilnehmer werden nach der Verleihung auf dem einflussreichen Branchenportal www.erpmanagement. de vorgestellt. Sie erhalten dadurch eine ideale Chance, sich noch besser auf dem Markt zu positionieren und potentielle Kunden zu überzeugen.

Über den Wettbewerb ?ERP-System des Jahres?

Derzeit gibt es allein auf dem deutschen Markt mehr als 300 aktive Anbieter von ERP-Systemen. Mit dem Wettbewerb ?ERP-System des Jahres? trägt das Center for Enterprise Research (CER) der Universität Potsdam entscheidend dazu bei, die wirklich innovativen unter ihnen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Dazu prüft eine unbestechliche Jury aus Journalisten, Beratern und Forschern die Bewerbungen und nominiert potentielle Spitzensysteme der Branche.