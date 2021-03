ERP und POS Daten mit COSYS zusammenführen

Zwar kann man die Verluste vom Lock-Down nicht aufholen, aber man kann seinen POS über digitale Datenerfassung gezielter am Kunden ausrichten und die Bestände optimal verwalten. COSYS POS Software für den Textil Einzelhandel leistet genau das, indem Prozesse wie Wareneingang, Bestandskorrektur und Preisänderung fehlerfrei über Barcode-Scanning erledigt werden.

Was Sie jetzt noch händisch in Ihr ERP System eingeben wird COSYS automatisch für Sie übernehmen. ERP Systeme wie TopM oder prohandel sind uns nicht neu und wir sorgen für eine zuverlässige Datensynchronisation. So hat die mobile App immer die aktuellsten Artikeldaten und Ihr ERP System alle aktuellsten POS Daten wie Preise, Bestellungen, Umlagerungen oder Bestandskorrekturen.

Mobile POS App

COSYS mobile Software lässt sich sowohl auf MDE Geräten einsetzen, als auch auf Smartphones. Oft reichen Smartphones, da die Kamera auch Barcodes scannen kann, die Geräte keinen rauen Umgebungen ausgesetzt sind und auch der vergleichsweise niedrige Preis spielt in die Entscheidung rein. Zur POS App gehören die Module:

Artikelauskunft: schnelle Artikelauskunft über den Scan der EAN oder Artikelnummer

Bestandsanfrage: Bestände der eigenen und anderen Filialen einfach nachschlagen

Bestellung: bei Unterbeständen mobil im Verkaufsraum Ware nachbestellen

Filialtausch: gleichen Sie Unter- und Überbestände zwischen Filiale aus

Lieferantenretoure: retournieren Sie Mangelware schon im Wareneingang

Bestandsänderung: Beschädigung, Eigenbedarf und mehr direkt korrigieren

Inventur: das Modul Inventur können Sie auch mieten für eine digitale Bestandsaufnahme

Preisänderung: durch Drucker-Anbindungen ändern Sie Preise mobil inklusive Druckauftrag

Preisauszeichnung: kaputte Preislabel einfach über EAN Scan neu drucken

Wareneingang: eingehende Ware prüfen und automatisch ans ERP übermitteln

All diese Module können Sie kostenlos selber testen in COSYS kostenloser Demo App. Gehen Sie dazu einfach in den Google Play Store (und bald auch Apple App Store) und laden sich die Cloud Demo POS Non Food runter.

An wen wenden?

Rufen Sie uns an unter +49 5062 900 0 oder schreiben uns noch heute, um mehr zur Einzelhandel Lösung zu erfahren. Übrigens, wir haben auch eine kostenlose Demo App der Einzelhandel Software.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.