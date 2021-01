Ersetzt das kostenlose Plattform-Video wirklich persönliche Beratung?

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Immobilien- und Finanzierungsgeschäft berät Ralf Schütt seine Klienten in allen Fragen rund um die Immobilie und den Vermögensaufbau mit Immobilien und ist tagtäglich an deren Seite. Hierbei hat er sich auf zwei Themen spezialisiert. ?Für mich ist es eine schöne Zusammenarbeit mit Klienten, die ihren eigenen geplanten Neubau als Lebenstraum verwirklichen. Es macht Spaß, sie dabei zu unterstützen genau zu planen, ihren finanziellen Rahmen abzustecken und ihre Vorstellungen und Träume umzusetzen.Mein Team und ich stehen ihnen dabei täglich zur Seite, oftmals auch für Fragen, die mit Finanzierungen nicht viel zu tun haben. Hauptsächlich aber übernehmen wir die gesamte finanzielle Abwicklung des Neubaus, so daß sich die Bauherren voll und ganz auf die Bauaufsicht konzentrieren können.?

Das zweite Steckenpferd ist passives Einkommen.?Hier spreche ich ganz explizit die Anfänger an.

Es sind viele an passivem Einkommen interessiert, weniger erreichen ihre Ziele und bleiben am Ball. Anfänger erhalten meiner Meinung nach nicht genügend persönliche Unterstützung und Anleitung wie es geht.

Egal ob es aber um das Eigenheim geht oder die vermietete Immobilien, meiner Erfahrung nach finden die Leute zu mir, die wirklich eine brennende Frage haben, die sie keinem Banker, keinem Freund stellen können und online schon gar nicht beantwortet bekommen.?

Als Einstieg für seine Beratungen liefert Ralf Schütt Grundlagenseminare.

?Dies ist eine kostengünstige Gelegenheit Basis-Wissen zu erhalten. Es ist auch eine Möglichkeit Fragen zu stellen, die auch beantwortet werden. So etwas ist online etwas schwierig. Meines Erachtens ersetzen Online Videos und Online Kurse nicht ein Präsenzseminar, dass sehr viel persönlicher und interaktiver ist.?

Wer dann noch weitergehen möchte findet auch hier ein Angebot. Auch weiterführende Strategieseminare werden angeboten.

Für Interessierte:

https://www.youtube.com/watch?v=ktA4F4LPlC4