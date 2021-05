Erst ausgesperrt, dann abgezockt- Schutz gegen unseriöse Schlüsseldienste

Sie nennen sich alle ?Schlüsseldienst?. Das dürfen sie sogar, denn der Begriff ist nicht geschützt. Jeder, der einen Schraubendreher halten kann, darf sich als ?Schlüsseldienst? bezeichnen, wenn er ein Gewerbe anmeldet. Ob der Anmeldende überhaupt in der Lage ist, einen Notdienst fachgerecht durchzuführen, wird nicht überprüft. Mit krimineller Energie nutzen sie die Notsituation ihrer Mitmenschen aus. Sie werden umgangssprachlich auch als Schlüsseldienst-Haie benannt, in Anlehnung an Kredit-Haie, die auch Menschen in Not ausnutzen. Diese schwarzen Schafe sind für seriöse Firmen, wie Schlüsseldienst Aubing, ein besonderes Ärgernis, weil sie ihre ganze Branche in den Schmutz ziehen.

Ein seriöser Schlüsselservice arbeitet zu festen, transparenten Preisen und führt jeden Service fachgerecht aus

Bei besonders billigen Angeboten sollte man hellhörig werden. Häufig wird erst ein vermeintlich günstiger Preis genannt. Nach getaner Arbeit tauchen dann überraschenderweise Aufschläge als Posten in der Rechnung auf, von denen vorher nicht die Rede war. Deshalb sollte man immer darauf achten, dass der genannte Preis ein Festpreis ist, der alle Posten schon beinhaltet. Bei Schlüsseldienst Aubing sind alle Servicepreise öffentlich ersichtlich und verstehen sich als Festpreise, alles inklusive. Sollte ein Kunde oder eine Kundin bei ihnen anrufen und die Preisliste nicht zur Hand haben, wird er am Telefon genannt. Dieser Preis ist fest. Es fallen keine weiteren Kosten an, keine Pauschalen für Anfahrtswege, keine Stundensätze oder sonstige Posten.

Besonders vorsichtig sollte man bei sehr unrealistischen Lockangeboten sein, die nicht einmal Materialkosten oder Spritkosten decken würden. Bei diesen üblen Zeitgenossen ist es üblich, dass beispielsweise Schlösser mutwillig zerstört werden, um danach überteuerte Produkte einzubauen, die oftmals noch von minderwertiger Qualität sind und nicht neuesten Sicherheitsstandards entsprechen. Aber auch, wenn diese kriminelle Energie nicht vorhanden ist, wenn es um das Thema Sicherheit geht, sollte man besser nur Profis an sein Eigentum lassen. Eine laienhafte Türöffnung kann Schäden verursachen, die im Nachhinein wieder repariert und bezahlt werden müssen.

Schlüsseldienst Aubing öffnet eine zugeschlagene Tür völlig beschädigungsfrei

Bei der Einbruchschutzfirma ist es selbstverständlich, dass möglichst wenig Schaden verursacht wird. Das ist nur machbar durch die entsprechende fachliche Qualifikation und die Auswahl an modernsten Werkzeugen, die hocheffiziente Arbeit möglich machen. Aber auch, wenn die Tür nicht nur zugefallen ist, sondern der Schlüssel in der Kellertür abgebrochen ist, das Garagentor Probleme macht, oder die Tresortür sich nicht mehr bewegt, wird so umsichtig gearbeitet, dass es nicht zu unnötigen Schäden kommt. Die freundlichen Fachleute öffnen schnell, kompetent und sachgerecht jedes Schloss.

Faire und günstige Preise sind auch möglich, wenn qualitativ hochwertige Materialien genutzt werden

Das beweist der Schlüsseldienst Aubing. Der Aufsperrdienst bietet die Türöffnung einer zugeschlagenen Tür zum Festpreis von 55,00 Euro an, alles inklusive. Wenn Sie von Kunden oder Kundinnen angerufen werden, sind sie schnell vor Ort und öffnen jedes Schloss in Sekundenschnelle. Als Einbruchschutzfirma sind sie bestens geschult, das gesamte Spektrum der Sicherheitstechnik, alle Schließsysteme und auch den präventiven Einbruchschutz schnell und sachgerecht zu erledigen. Das sind beispielsweise Schließzylindereinbauten, Zylinderwechsel, Schlosswechsel, Reparaturen jeder Mechanik und auch Einbruchschadenbeseitigung. Genutzt werden hierzu selbstverständlich Qualitätsmaterialien, die effektiven Schutz bieten und dabei langlebig sind.

Vorsorgen ist besser als Nachsehen

Bei den günstigen Preisen von Schlüsseldienst Aubing ist es naheliegend, darüber nachzudenken, die eigenen Räume abzusichern, die eigene Familie zu schützen oder auch den Betrieb. Das muss nicht unbedingt die teuerste Alarmanlage sein, die derzeit auf dem Markt ist. Vielfach ist auch mit sinnvollen mechanischen Einbauten ein gleichwertiger Schutz erreicht, der jeden unbefugten Eindringling fernhält. Das können beispielsweise Querbalken für Haupt- und Nebentüren sein, die sogar nachträglich eingebaut werden können ohne eine neue Tür einsetzen zu müssen. Bei fachgerechter Anbringung können diese Einbauten einem Druck von bis zu einer Tonne widerstehen ? ein unüberwindliches Hindernis für jeden Einbruchversuch. Wenn ein Einbruchschutz ins Auge gefasst wird, kann ein Beratungstermin hierzu kostenfrei in Anspruch genommen werden. Die Profis schauen sich direkt vor Ort an, wo Schwachstellen sind und welche Maßnahmen schnell, günstig und effizient sind, damit Ihre Sicherheit gewährleistet ist.

Der Fachbetrieb bietet seit über 25 Jahren das gesamte Servicespektrum im Bereich Sicherheit an. Dazu gehören zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz auch die Neuinstallation und/oder der Austausch von Sicherheitszylindern und im Bereich Sicherheitstechnik die Montage von Panzerriegeln, Balkenschlössern. Die Firma ist selbstverständlich versiert in jeder Art von Schlössern, wie Türschlösser, Tresore, Briefkastensysteme und Terrassenschlösser, sei es in der Neuinstallation oder im Austausch. Als Notdienst und Aufsperrdienst für Türen wie auch Autos sind die Mitarbeiter im Bereich Schlüsseldienst in München insbesondere durch ihre Fairness mit Festpreisgarantie all inklusive ein positives Beispiel für seriöse und kompetente Arbeit, bei der Transparenz ohne versteckte Kosten oder Aufschläge noch großgeschrieben wird. Schnell – kompetent – fair.