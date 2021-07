Erst nachdenken, dann ausdrucken? das papierlose Büro spart Ressourcen und macht effizienter

Fundiert und strukturiert stellt die DMSFACTORY ab 1. Juli 2021 auf der Webseite www.das-papierlose-buero.de verschiedenste Informationen bereit, die dabei helfen, mit der Digitalisierung durchzustarten. Der informative Blog enthält keine Produkte, Lösungen oder Marken, sondern hat rein aufklärerischen Charakter. Er analysiert Trends und Themen (New Work ? echter Mehrwert oder nur Gerede?) und stellt alle vier Wochen den ?Begriff des Monats? vor. Ziel der neuen Webpräsenz: das inzwischen etwas verstaubte Image vom ?papierlosen Büro? abstreifen.

Im papierlosen Büro werden alle papiergebundenen Dokumente und Informationen mit Hilfe von EDV-Verfahren und entsprechenden Lösungen digital abgebildet und für die weitere Be- und Verarbeitung zur Verfügung gestellt. Bereits digital vorliegende Dokumente und Informationen werden ohne Medienbruch weiterverarbeitet.

?Aus unseren Kundenprojekten in den Bereichen Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management und Business Process Management heraus entstehen tagtäglich Denkanstöße, Impulse und Gedanken, über die wir im Zusammenhang zum papierlosen Büro stolpern?, erklärt Manfred Forst, Geschäftsführer der DMSFACTORY GmbH. ?Diese werden wir künftig über die neue Webseite teilen, um Interessenten jedweder Couleur für Themen rund um das papierlose Arbeiten und Digitalisierung zu sensibilisieren.? Erklärt wird auf der neuen Webseite, wie man vorgehen muss, um diese Vision in die Tat umzusetzen; es gibt Alltags-Tipps, Diskussionsrunden mit Kolleg|innen als Podcast und in Blog-Form u.v.m.

