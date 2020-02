Erste DigitalBAU startet in Köln: iHaus AG präsentiert ihre Smart Home&Living Lösung

Plattformen sind die digitale Zukunft

Die digitale Vernetzung ist der bedeutsamste Megatrend unserer Zeit und beeinflusst nahezu alle Lebens- und Arbeitsbereiche. Neue, digitale Technologien und Lösungen verändern unser Leben, unser Verhalten und erweitern unsere Möglichkeiten. Die reale und virtuelle Welt wächst zu einem Internet der Dinge (IoT) und Dienste zusammen. So wird das eigene Zuhause zum Smart Home und das wohnliche Umfeld passt sich ganz flexibel an die Bedürfnisse seiner Bewohner an. Gleichzeitig rückt vor allem der soziale Aspekt dieser intelligenten Technologien in den Vordergrund:

?Beim Smart Home geht es nicht um Technikspielereien, es geht um gesellschaftliche Veränderungen, die z.B. ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu Hause ebenso ermöglichen wie eine dezentrale, ressourcenschonende Energieversorgung?, so Bitkom-Präsident Achim Berg im Jahr 2018. Komfort steigern, Energie sparen und Sicherheit bieten ? das ist mit einem vernetzten Zuhause möglich. Aus Sicht der Anwender sollen alle Systeme einfach zu bedienen, kostengünstig und sicher sein. Das ist ein Ergebnis einer Studie, die das Marktforschungsinstitut Dr. Grieger & Cie. und der SmartHome Initiative Deutschland e.V. im November 2015 erstellt hatten.

Die iHaus Plattform ? eine innovative Komplettlösung für digitale Gebäude

Bereits 2014 hat die iHaus AG eine einfach und intuitiv bedienbare Steuerungslösung entwickelt, die Geräte und Dienste hersteller- und systemübergreifend auf einer digitalen Plattform zusammenfasst. Dank der systemoffenen Architektur der iHaus Plattform lassen sich neue Komponenten und Dienste schnell integrieren. iHaus ist somit in der Lage flexibel auf unterschiedliche Marktanforderungen zu reagieren. iHaus bietet eine integrative und zukunftssichere Lösung, die individuelle Kundenwünsche berücksichtigt und Silo- oder Insellösungen zu einem stimmigen Gesamtsystem vereint. Dabei setzt iHaus auf marktführende Lösungen und bestehende Standards.

Es entsteht ein kinderleicht zu steuerndes, vernetztes Ökosystem, analog zu einem zentralen intelligenten Betriebssystem für Gebäude. Das Licht passt sich an die Jahreszeit an, die Heizung erkennt, wenn die Bewohner außer Haus sind und regelt sich automatisch runter. iHaus erkennt Lebensroutinen und speichert sie auf Wunsch ab. Somit wird jede Wohn- oder Gewerbeimmobilie zum ganz persönlichen Assistenten. Gebäude und Wohnungen werden dank iHaus komfortabler, nachhaltiger und vor allem zukunftssicherer.

Das bedeutet Smart Home & Living für die Immobilienbranche

Smart Home & Smart Living ist aus der öffentlichen Diskussion nicht mehr wegzudenken. Auch die Immobilienwelt hat die Chancen der Digitalisierung erkannt und fragt vermehrt Smart Home-Technologie nach, um Wohnräume noch attraktiver zu gestalten. Smart Home und Living stärkt die Positionierung, das Image und die Kundenbindung von Immobilienunternehmen, die dieses Marktpotenzial rechtzeitig erkennen und für sich nutzen. Wer diese Weiterentwicklung verpasst, läuft Gefahr abgehängt zu werden.

Damit das nicht passiert, liefert iHaus die passende Lösung für alle Marktteilnehmer der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ? ob Projektentwickler, Bestandshalter oder Bewohner. iHaus rüstet komplette Quartiere aus, betreibt die Software-Plattform und bietet damit Smart Home & Living auf dem höchsten Niveau.

Made in Germany, hosted in Germany

Die offene Ausrichtung und hohe Flexibilität der Plattform spiegelt sich darin wider, dass iHaus kontinuierlich neue Kooperationspartner gewinnt und neue Komponenten, Geräte und Dienste die Plattform erweitern. Dabei bleiben Entwicklung der Plattform und Datensicherung in Deutschland.

iHaus zeigt seine Smart Home & Living Plattform auf der neuen digitalBAU

Die digitalBAU ist ein neues Messeformat der BAU in München und öffnet vom 11. bis 13. Februar 2020 in Köln ihre Tore. Über 140 Unternehmen haben sich bisher für die erste digitale Leitmesse der Baubranche angemeldet. Digitale Entwicklungen, Trends und Dienstleistungen sowie ein umfassendes Rahmenprogramm sollen das breite Zielpublikum begeistern. Auch unser Team von iHaus ist mit der eigenen digitalen Smart Home & Living Plattform vor Ort und freut sich auf drei spannende Tage.

Besuchen Sie uns auf der digitalBAU Messe in Köln in der Halle 07 / Stand 406 und lernen Sie uns und unsere Lösung kennen. Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch!

Die iHaus AG in Unterföhring bei München wurde 2013 gegründet und beschäftigt derzeit 12 Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Business Development & Vertrieb sowie Marketing. Zudem greift das Unternehmen bei Bedarf auf ein Team von 30 weiteren Spezialisten zurück. iHaus hat eine Softwarelösung zur Steuerung und Verknüpfung aller internetfähigen Geräte entwickelt und versteht sich als Systemintegrator für Devices der Bereiche Smart Home und Internet of Things (IoT).

Die Wurzeln der iHaus AG liegen in der Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH, die mit ihrer mehr als zwanzigjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Gebäudesteuerung und Netzwerktechnologie die Basis für die Entwicklung von iHaus bildet. Die komplette Infrastruktur des Unternehmens befindet sich in Deutschland, hier findet auch die gesamte Entwicklung statt. Mit der iHaus App bietet iHaus eine Plattform, mit der netzwerkfähige Geräte auch von unterwegs im Haus gesteuert und herstellerneutral untereinander vernetzt werden können. Darüber hinaus bietet die App zahlreiche Dienste wie z. B. Wetter und Verkehr. Es handelt sich um eine offene, integrative und zukunftssichere Lösung, die sich an den Anforderungen und Wünschen der Anwender orientiert.