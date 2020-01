Erster Fachdialog ganzheitliche Sicherheit von Leitstellen am 29. Januar 2020 in Berlin

In einer Zeit, in der Veränderungen immer schneller unser Umfeld beeinflussen, ändern sich auch kontinuierlich die Herausforderungen an die Verfügbarkeit von Leitstellen. Damit die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie eine wirkungsvolle Gefahrenabwehr auch weiterhin sichergestellt werden kann, müssen neue Rahmenbedingungen und Bedarfsanforderungen definiert und umgesetzt werden.

In einem Fachdialog am 29. Januar 2020 in Berlin möchten die Gastgeber und Initiatoren Dr. Stephan Gottwald (IABG mbH), Christian Köhler (NKMG mbH)und Volker Kraiss (KWK GmbH) gemeinsam mit Kooperationspartnern in praxisorientierten Vorträgen die verschiedenen Perspektiven der Sicherheit von Leitstellen und Lagezentren wie Objektschutz, Gebäudeleittechnik, Sicherheitstechnik, Sicherheit in der Kommunikationstechnik, Anforderungen des BSI-Grundschutzes u.v.m. darstellen und diskutieren.

Für einen exklusiven Vortrag über die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Sicht in einer kooperativen Leitstelle, konnte ein Vertreter der kooperativen Leitstelle Berlin gewonnen werden.

Interessenten können sich unverbindlich unter Berlin@iabg.de registrieren.

Veranstaltungsort:

IABG Berlin

Friedrichstr. 185, Haus E

10117 Berlin

KRAISS WILKE & KOLLEGEN (KWK) sind unabhängige Sicherheitsberater und Planer für die Unternehmenssicherheit und den Objektschutz. Vier Jahrzehnte Berufserfahrung und fachübergreifendes Know-how garantieren nutzenorientierte Sicherheitslösungen mit angemessener und nachhaltig wirksamer Sicherheit.

Die Management- und Technologieberatung von KWK ist branchenübergreifend auf sicherheitsrelevante Geschäftsprozesse und unterstützende Sicherheitstechnologien ausgerichtet. Eine breite Sichtweise und ein interdisziplinäres Team garantieren die beste Beratung und Ihren Mehrwert.

KWK identifizieren die strategischen und operativen Sicherheitsziele, entwickeln Sicherheitsrichtlinien und schaffen die Grundlage für eine belastbare, nachhaltige und gerichtsfeste Sicherheitsstrategie. Sie entwickeln präventive Sicherheitsmaßnahmen und erstellen Business-Case Betrachtungen. Sie sorgen für Transparenz und schaffen die Grundlagen für unternehmerische Entscheidungen.

Seit 1992 realisieren KWK erfolgreich mit einem Team hocherfahrener und fachlich spezialisierter Mitarbeiter und Partner, Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen. Das Betätigungsfeld erstreckt sich auf die gesamte Bundesrepublik, das europäische Umfeld und den mittleren Osten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kraiss-consult.de